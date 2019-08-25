林郑记者会浇冷水 强调不接受五大诉求

(德国之声中文网)香港特首林郑月娥在出席行政会议前召开记者会，除了响应周日(8月25日)的荃葵青游行，也再次重申政府立场。

关于构建沟通平台的工作，林郑说在上周六已经约了19人见面听取意见，为时3小时，但是那还不是正式的沟通平台。她表示，沟通平台的构建仍在进行当中。林郑也提到自己与两名局长在26日参加了一场民间自发的对话平台，在场的主要是年轻人。 针对前些日子报章报导政府不愿意成立独立调查委员会是因为警队人士抗拒，她澄清到事实上原因是政府认为已有独立的监警会审视事件，另行独立调查警务工作并不合适，这是政府立场，至今仍未改变。

一名记者用英文询问道，如果政府已经决意不接受示威者的诉求，那么构建平台又有甚么用意? 林郑回答道，政府在过去两个月都持续有对民众的诉求做出回应，「所以问题並非不回应诉求，而是不接受诉求。 」她说，这个示威一开始是要求停止修例，政府随即在几天内做出了重要响应，停止了修例。 她质疑道，如果这一连串动荡的起因是因为修例，而政府已经在两个月前就已经停止修例，那么面对这些抗议持续下去，大家应该怎么做? 她说: 「如果我们因为民众抗议就接受诉求，那對政府而言，這是非常不妥当且不能接受的作法。 」

这是林郑月娥在周日游行之后首次公开露面。 周日，警方第一次出动水炮车，也第一次鸣枪示警。 示威者则投掷砖头与汽油弹反击，甚至开始破坏当地商店。 周末两天的示威共有86人遭到逮捕，其中年龄最小的仅12岁。

用甚么手段「止暴制乱」?

林郑提到周日的示威游行出现暴力升级的现象，对于社会平静一度消失感到可惜。 林郑响应前一天警方和跨部门司局长的论调，指暴力已经升级到「目无法纪」，对于示威者破坏智能灯柱，称与支持创新科技的人都感到心痛。 她强调政府不会「以暴制暴」，而是用法治手段为香港「止暴制乱」，让社会尽速回归平静。

针对记者询问警队对市民举枪已是动用致命武力，林郑说自己每天都在电视机前看，看得十分仔细，她认为警察仍是继续沿用「最低武力」。

27日早上，《星岛日报》报导，政府经研讨后可能会根据《紧急情况规例条例》订立紧急法例。 该法规定，行政长官会同行政会议在紧急情况可以订例任何他认为符合公众利益的规则。 记者询问林郑此事，林郑并未否认，只称为了止暴制乱，会考虑所有法律手段。 林郑强调目前港府仍有能力自行解决争端。

获准保释等候上诉的占中发起人戴耀廷在27日出席香港电台节目《千禧年代》时表示，政府需要响应市民的诉求才能解决根本问题，单纯「止暴至乱」并不能解决现时的暴力冲突。 而对于现在政府提出构建对话平台，戴耀廷表示，以现在的社会气氛，对话平台如果是由上而下的方式进行，应当不会成功。

观看视频 03:28 部分警察親屬舉辦「還警於民」集會

罗法/杨威廉(综合报导)