林郑警告不要“玉石俱焚” 警方称共拘捕420人

（德国之声中文网）香港"全港大三罢"周一（8月5日）启动，各行业实名连署响应。多日没有公开露面的行政长官林郑月娥早上举行记者会，规劝市民深思是否要走上"不归路"，赌上700多万人的稳定生活，采取"玉石俱焚"的做法。下午，警方举行记者会，透露自6月9日至昨日，共拘捕420人，罪名主要有非法集结、袭警、暴动罪、藏有攻击性武器等。

警方：当日暂拘捕82人，共拘捕420人

周一（5日）下午4点，香港警方举行记者会，透露了由6月9日首次出现警民冲突后，至今的拘捕人数和催泪弹数目。

警方表示自6月9日至昨日，共拘捕420人，罪名主要有非法集结、袭警、暴动罪、藏有攻击性武器等，其中347名男子，73名女子，年龄界乎14-76岁。此外，警方还公布了目前为止使用的武器数量，共约1000枚催泪弹，160发橡胶及150发海绵弹。警方称共139名警员受伤，其中2名警员仍然留医。

警方表示在周一（5日）的行动中，暂时拘捕82人，包括47男35女，其中在天水围共有76人被捕，涉嫌非法集会。另外亦在其他区拘捕不同人士，涉及藏有攻击性武器、危险驾驶等。警方称，为驱散示威人员，曾在天水围及黄大仙使用催泪烟。

警方还表示，此后将会于每日下午四时举办记者会发布相关情况。

林郑：勿要走上"不归路""玉石俱焚"

8月5日上午10点7分，香港特首林郑月娥连同政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波举行记者会。眼看香港的「反送中」示威情势已经升高成全港行动，林郑月娥仍然没有直接回应示威者的五大诉求。林郑的这一举措预料会进一部步激化示威者的情绪。

林郑在开场时规劝市民深思是否要走上不归路，赌上700多万人的稳定生活，采取"玉石俱焚"的做法: "对政府不满不等于纵容暴力。 暴力只会令目前问题更纠缠不清难解决，令香港社会陷入危险。"她说，将来警方会每天举行发布会，政府部门也会按需要举行跨部门记者会，今天下午就会举办第一场。

现场记者针对五大诉求对林郑提问，包括是否宣布撤回修例、成立独立调查委员会等。

林郑回答道，早在6月15日就已暂缓修例，表明会完全停止，已是很彻底回应。

另外，针对成立独立调查委员会的诉求，林郑说已经使用现行机制监警会调查冲突，然而，监警会只审视到7/2事件。 大家很关心元朗721事件，监警会主席现时不在港，已接触他处理。

至于撤回检控，林郑指她没有权限，是由律政司司长独立做检控决定。

林郑反复强调她的回应已经很清晰，谴责极端份子想要摧毁香港。她也认为现在事件已经变质，从纯粹反修例偏离到挑战国家主权，例如"光复香港时代革命"这个口号。她说："纵容暴力只会鼓吹人们更加使用暴力，让问题更难解决。"

民主派会议召集人毛孟静随后回应，批评行政长官林郑月娥在记者会的言论重复，告诉港人她并无做错，证明她"死不悔改"，将事情黑白颠倒，如果香港出现"玉石俱焚"、"不归路"情况，林郑月娥需要负责。她又说，政府一直 纵容警方暴力，相信公道自在人心。

中联办紧急开会 央视称"不是不报，时间未到"

港媒香港01引述消息人士指出，中联办在周日(8月4日)急召人大、政协周三北上深圳"座谈"。报导指出，往日中联办若有事情要谈，都会召集人大政协到西环大楼见面。但是因为这次会谈与港澳办有关，因此移师深圳举行。将由哪个层级出面谈话还是未知数，但是预料会就最新情势下达北京精神。

8月4日，中国官方的中央电视台在周日晚间《新闻联播》播发快评说，"香港不能无休止乱下去"，"不是不报，时间未到"。"要正告那些抱着幻想、企图继续乱港的狂徒暴徒，你们的猖狂放肆，必定会付出代价。"

夏立民/罗法/张平