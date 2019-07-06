林郑誓言改善施政作风 抗议团体批伪善

(德国之声中文网) 针对香港特首林郑月娥9日早上在行政会议前举办记者会，筹划「反送中」遊行的民阵代表岑子杰和梁颖敏说，林郑说有回应诉求，却未直接与示威者对谈相当「伪善」。

他们说:「她应该要站出来和年轻的示威者对话。年轻示威者曾在她的住处还有政府总部外面怒吼了好几个礼拜。」

香港众志秘书长黄之锋重砲抨击，说林郑的声明是「另一个在香港和外国媒体前的荒谬谎言」。他指出，条例在明年7月前都躺在立法会。香港众志随后发布声明表示，「政府依然未全面回应示威者5项主要诉求。」表示遗憾之外，香港众志要特首直接明确宣布《逃犯条例》修订草案已全面撤回，以免任何「语言伪术」令条例死灰复燃。

另外，他们也质疑监警会是「无牙老虎」，没有实质调查权。针对林郑提到的根本问题，他们要求要落实立法会及特首双普选，还给港人平等的选举权利。

《逃犯条例》「寿终正寝」

林郑表示，《逃犯条例》已「寿终正寝」，政府修订工作是「完全失败」。她说:「由政府提出修例而引起社会矛盾、纷争，这次修例完全失败，原因是工作做得不好，社会脉搏掌握不足，民意未能完全掌握。」她强调已彻底全面停止修例工作，不会重提修例。

这是是林郑月娥自7月2日凌晨在警察总部露面后，首次面对媒体。她表示，对于过去数星期社会发生很大冲击，对社会弥漫负面情绪，感到心痛。她指出不同日子看到香港社会出现两种场面，一种是数以十万计市民参与和平游行，展现言论自由可贵，另一场面，是少部分示威者用暴力进行冲击，以致发生警民冲突。她强调不愿见到警员、记者和示威者受伤，希望市民能以和平、理性、有秩序的方式，表达对施政的不满。

林郑表示，对政府没有足够回应感到失望伤心，以及年轻人违法，表示真诚协议深切反省，请教了不同意见的人。对于反送中民众提出5项诉求，关于要求港府收回暴动定性部分，林郑月娥表示，不为6月12日集会做任何定性，不存在日后检控工作。检控工作是由律政司负责，不受干预，独立检控工作是视乎证据而定。但不追究示威者破坏立法会是违反香港法治精神。

真诚反省?

林郑月娥提到改善施政作风，首先聆听更多各方意见，更掌握民意，愿意与学生代表公开对话；而行政会议成员加强收集民意的功能。她说，咨询委员会追不上时代要求，将全面改革咨询模式，需构建开放的互动平台，让不同背景持分者畅所欲言，也会大幅改变青年发展委员会。她表示，责令司长重新审视具争议的政策措施，重建市民对政府的信任。

其中她称接触不同背景的年轻人，故早前接触两间大学的校长，希望以闭门小型方式交流，但得知大学生对闭门模式不赞成，她指愿意与大学生公开对话，惟要求此对话「并无前设」，会尽快安排公开对话。她表示会顺应近日多个领袖的反映，要建设一个有认受性、民间主导的平台理性协商、为港寻出路，有助缓和社会紧张气氛，修补社会撕裂。有需要的话，特首也愿意参与。未来港府会聚焦经济、改善民生方面继续努力。

北京：“并无新补充”

据香港电台等港媒报道，被问到林郑月娥称修订《逃犯条例》草案已寿终正寝，中国外交部发言人耿爽在7月9日例行记者会上称，在林郑6月15日宣布暂缓修例決定后，中央表示支持、尊重和理解，对此并无新的补充。

耿爽同时针对美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥会见香港商人黎智英一事表态，称美方“一再干预香港事务”，中方对此表达强烈不满和坚决反对。

黎智英是香港壹传媒集团创办人，《苹果日报》等均为壹传媒旗下媒体。黎被看作是民主派出版商。据美媒报道，周一，黎智英在华盛顿与彭斯、蓬佩奥会面，讨论了香港反修例的事态发展以及香港在一国两制框架下的自治地位。

环球：“合乎香港另一种政治制度逻辑的结果”

针对林郑表示修例已经“完全失败”，新《逃犯条例》草案“已经死亡”，将失败原因归为“特区政府对社会脉搏掌握得不够，政治敏感度有偏差”的说法，中国官媒《环球时报》主编胡锡进周二发微博称，“这是合乎香港另一种政治制度逻辑的结果，表明一国两制的确在发挥作用”。“对此结果老胡作为内地一家时政媒体的总编辑深感遗憾，有些担心香港以后做什么不做什么，要由街头政治说了算，那将对香港有害。但同时我又是释然的。这就是香港，它处于高度自治，在基本法的框架内，该香港说了算的，就由它说了算。”

胡锡进还表示，通过香港这次反修例运动，“内地社会可以清楚看到搞极端政治煽动在香港体制下是多么容易做到。……内地对香港的真诚善意被曲解，一些香港人对内地的整体认知被严重误导。我们不干预香港高度自治下的社会运作方式，但要从这些观察中得到警示。”

夏立民/王凡/罗法 (综合报导)