林郑肯定和平集会 承诺构建对话平台

（德国之声中文网）20日上午，香港特首林郑月娥在开行政会议前会见记者，说她希望8月18日的和平大遊行是社会回复平静的转折点。 接下来政府将与民众展开和平对话，也会处理警察的执法争议。

香港电台报导，现场有记者问，周日有170万人和平集会，政府是否不论人数多少都不会回应五大诉求? 林郑回答道，先前因为状况不稳定所以进行工作有困难，但是见到星期日很多市民和平集会，政府愿意和他们对话。她说她会马上展开工作构建对话平台，邀请各阶层、不同政治立场及背景的人士，共同为香港寻找出路。

林郑也提到，坚警会近日收到多宗大型活动中涉及警员的投诉，最新需汇报的投诉达174宗。她也说，原本监警会预订主动审视事实情况的日期只订在6月9日及7月2日，现在因为暂时不知道社会纷争何时完结，改成暂时不设终结时限。这也表示监警会的审视范围包括7月21日的元朗打人事件，该事件已经收到53宗投诉，占据投诉中的3成。

林郑承诺截至7月2日的调查报告会在6个月内提交，也会对外公开。

建制派议员: 中央已订「死线」

20日早上，立法会议员田北辰在港台节目中透露，中央为修例争议设下「死线」，要求港府在10月1日国庆日前平息风波。田北辰认为，特首应该在9月初回应市民的部份诉求，若能够让8月31日的遊行人数大减，或者之后不在再出现暴力冲突，应就能让中央相信香港局势恢复平静。田北辰认为，如果特区政府未能在死线前平息纷乱，中央可能启动《驻军法》第14条，要求香港驻军协助介入，第二是可能启动《基本法》第18条，宣布人大常委宣布香港政府无力维持治安，要出动武警或驻港解放军。

将军澳连侬墙持刀砍人事件

综合香港传媒报导，19日晚间在将军澳从景林往厚德行人隧道的连侬墙，有一名蓝衫人士持刀砍向正在整理连侬墙的人士，至少造成3人受伤。

香港01报导，嫌犯在犯案后逃去，并在现场遗留其中一把疑似犯案用的菜刀。之后警方也在附近的垃圾桶发现另一把西式厨刀。林郑月娥表示，事件已经交由警务处严肃跟进，警方将依法处理。

罗法/夏立民 (综合报导)