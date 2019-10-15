林郑破例视像宣讀施政报告 房屋牌能否撼动示威？

（德国之声中文网）经过几个月復修的香港立法会会议厅重开，新一届会期的第一次会议，由特首林郑月娥宣读新一份政报告。早上11点，她抵达立法会大楼，在民主派议员夹道抗议下步入会议厅。

立法会主席梁君彦要求议员保持肃静，否则会命令其离场。但是一众民主派议员没有理会，继续高喊口号，他们的桌上也放着示威标语。林郑月娥在示威声中开始宣读施政报告。同一时间，议员区诺轩用投影器把「五大诉求、缺一不可」的示威标语投射到林郑月娥背面的牆上，公民党议员陈淑庄则用喇叭播放街頭示威现场的声音，要求林郑月娥回应诉求。

会议开始短短两分钟后，主席梁君彦宣佈暂停会议。十多分钟后会议恢復，林郑月娥第二次尝试读出施政报告，但是民主派议员没有停止抗议，部分人更加想走向讲台示威。

最后，梁君彦称因为部分被驱逐的议员不肯离场，宣佈休会。林郑月娥离开会议厅时，继续被多名民主派议员追着抗议。

避談政治 大打房屋牌

按照几十年来的传统，回归前的港督以至后来的特首都会在议会内宣读年度施政纲领。林郑月娥是第一位不在立法会宣读施政报告的特首，改为發表預先錄影的影片。

林郑月娥在影片中表示：「一日香港仍然处于争端不解、暴力未止、对立不和的境况，香港无法走上復和之路，大家亦对前景失去信心。我们必须逆转目前悲观的情绪和制止破坏秩序的行为。大家必须放下分歧，停止攻击，以我们共同恪守的价值，重新启航。」

香港经历了四个多月的示威浪潮，至今仍然未有止熄的迹象。在抗议声中出爐的新一份施政报告，花了大量篇幅着墨于房屋和土地政策。林郑月娥指称，房屋问题是「部分民怨根源」，而新措施会处理香港社会最关注的问题。她也表示，香港经济面对史无前例的挑战，预计在今年第三季步入衰退。

以下是施政报告的部分重点内容：

未来3年提供1万个过渡房屋单位。

放宽首次置业按揭（房贷），800万港币以下物业最多借九成，1000万以下港币物业最多借八成。

运用《收回土地条例》收回私人土地，发展公营房屋和首次置业房屋，并呼吁地产商支持。

落实第2个港人首次置业房屋项目，要求市区重建局提供更多同类单位；改建政府工业大厦为资助房屋。

明白社会对「明日大屿」发展计划有疑虑，建立平台让专业人士和青年参与讨论。

继续向中小学及幼稚园学生发放每年2500元学习津贴，但不包括大學生。

公共交通费用补贴上限增加至港币400元。

民調：73%要求林鄭下台

对于示威者的五大诉求，这份施政报告并没有一一回应，而是继续强调支持警队执法。在記者會上，多名記者追問新措施如何緩和社會不滿，特別是市民對於政制改革和人權的關注。

《明報》委任中文大學傳播與民意調查中心進行的最新調查顯示，87.6%受訪者同意成立獨立調查委員會，較上次調查進一步攀升。81.3%受訪者認為要落實雙普選，要求林鄭月娥下台的也多達73.3%。另外，民眾對於警隊的不信任繼續增加，68.8%受訪者支持大規模重組警隊；以10分為滿分，受訪人士對警方的信任度只有2.6分，表示完全不信任（零分）的人多達51.5%。

面對記者質問，林鄭月娥如此回應﹕「我不同意香港的自由受到損害。而民主是個非常複雜的問題，政改必須符合憲制要求，否則是不負責任的做法。」

她續說﹕「我五年前提出政改，那些建議非常合理但被否決，現在同一群人又提出憲制改革。這份施政報告未必有方案，但當情況平靜下來，我希望與社會各界有平靜的對話。」她表示，本屆任期內就基本法23條立法的可能性較低。

李芊（综合报导）