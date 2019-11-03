林郑民调冷冰冰 习近平上海送溫暖

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周一(11月4日)晚上，在上海与香港特首林郑月娥见面，并且明确的表达对林郑的完全支持。

中国官媒新华社报道，林郑月娥出席第二届上海进博会，与习近平见面并且汇报近日香港局势。对于林郑的汇报，习近平表示，香港"修例风波"已持续了5个月，林郑带领特区政府恪尽职守，努力稳控局面、改善社会气氛，做了大量艰辛的工作。中央对林郑是高度信任的，对林郑和管治团队的工作是充分肯定的。

习近平说，止暴制乱、恢复秩序仍然是香港当前最重要的任务。依法制止和惩治暴力活动就是维护香港广大民众的福祉，要坚定不移。同时，要做好与社会各界对话和改善民生等工作。希望香港社会各界人士全面准确贯彻"一国两制"方针和基本法，齐心协力，共同维护香港的繁荣稳定。

在场会见的还有中共中央办公厅主任丁薛祥、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国外长王毅、公安部长赵克志等。

林郑月娥将在5日参加完进口博览会之后转往北京，11月6日上午获主管港澳事务的中国副总理韩正接见。这是反修例运动以来首次，其内容引人关注。

香港特首林郑月娥在「反送中示威」爆发以来，成为香港回归史上满意度最低的特首，中文大学香港亚太研究所公布10月份民意调查结果，市民对特首林郑月娥表现的评分与9月份的调查比较有显著的下跌，跌2.7分至25.5分。 七成四的受访者评林郑「不合格」，当中更有三成二的人给她零分。

此外，其10月发布的施政报告也仅获得市民给予29.7分，是香港主权移交以来评分最低的施政报告。

警方因记者抗议取消记者会

近日的抗争活动当中，许多记者在采访时遭到波及，频繁传出在采访期间受伤的案例。除此之外，有记者表明身份仍被警方喷洒胡椒喷雾，近期也有浸大学生会记者与立场新闻记者被捕。11月4日，在警察举行的例行记者会上，有记者头戴贴有「查警暴、止警谎」字样的头盔参加记者会。警察要求他们离场未果，因此取消记者会。

香港记者协会与香港摄影记者协会晚上发布声明表示，鉴于警方针对记者的暴力及滥捕行为愈趋严重及频繁，业界多次反映无果，香港摄影记者协会在11月4日的警方例行记者会上发起静默行动，响应记者一直安坐，没有呼喊口号，即使后来被驱赶也坚持等待记者会开始，在场传媒也高呼「可以继续」，但是警方仍取消记者会。声明说: 「今次业界以最和平的无声方式表达意见，仍遭警方已『灭声』手段作回应，我们对此深表遗憾。」

罗法/夏立民 (综合报导)