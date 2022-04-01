林郑月娥：香港特首选举如期举行 

（德国之声中文网）本周六早上的抗疫记者会上，香港特首林郑月娥就特首选举会否延期的消息做出回应。根据香港01报道，她表示政府正按照计划，依程序推展特首选举工作。选举将如期在明日（4月3日）展开提名期，5月8日进行投票。不过她并没有正面回应是否会竞逐连任，仅表示现时不会回答，但她相信随着提名期开始，情况应该明朗化。

香港特首选举提名期即将展开，至今仍未有热门人选表态参选。在林郑月娥周六做出回应之前，香港政圈近日传出选举会因疫情延后一年，林郑月娥周五（4月1日）突然叫停每朝例行疫情记招，更引来各界猜测。

自香港第五波疫情爆发，林郑月娥已持续三周、每天早上11点举行抗疫新闻会，但周五（4月1日）早上9点半港府政府突然发稿宣布特首日程有调动，有关新闻会暂停一天。

《香港01》、《信报》等港媒引述消息指，林郑是去了深圳与港澳办主任夏宝龙会面，会议上谈及特首选举、第五波疫情及中央援港措施。行政长官办公室回復传媒查询时没有证实有关消息。同日下午，香港选举事务处发稿指第六届行政长官选举将于5月8日举行，提名期由4月3日开始直至4月16日。由于4月15及16日均为公众假期，故提交提名表格的最后限期为14日下午5时。

此前，港府曾在2月中因应第五波疫情大爆发，引用《紧急法》延后特首选举一个半月，由原本的3月27日押后至5月8日举行。

观看视频 02:21 香港医院人满为患 抗疫进入“战场模式”

在周六早上的抗疫记者会上，林郑月娥并未正面回应昨日是否会见了中央领导人谈及特首选举。根据商业电台报道，林郑月娥没有回应昨日赴深圳与京官见面的消息是否属实，只是表示每日都有很多工作，如果有需要就会公布。

近日有传闻指选举会再度延后一年，但林郑月娥表态之前，香港《经济日报》周五（4月1日）见报的政治专栏则引述一名“熟悉北京的消息人士”预料选举如期举行，他解释在中央角度，香港是行政主导的政治体制，一定希望港府强而有力，寿命只有一年的政府会被视为看守政府，俨如权威不足的“跛脚鸭”，非中央乐见。

林郑是否连任？

过去历届选举，提名期开始前已有多名热门人选提出请辞甚至宣布参选。但今届选举，逼近提名期也未见重量级人马宣布参选。有建制派人士表示未收到消息，关于中央对特首人选的想法。

林郑月娥多次被问到会否竞逐连任，她都只是说目前工作是抗疫，但她3月27日在抗疫新闻会上回应港府会否设立“疫情检讨委员会”调查这次疫情的问题时表示，“相信下届政府会认真处理的。若下届政府需本人作为这次抗疫的主体负责人提供意见，我很乐意提供意见”。此番话引发政坛热议，被解读为变相宣布放弃角逐连任。

观看视频 04:03 林郑闭门会议遭录音泄露

其余多名被视为潜在人选的政务司长李家超、财政司长陈茂波、全国政协副主席梁振英等，也都还没有表态。

《星岛日报》、《明报》等多间港媒引述建制派核心成员指，近日接获北京的“温馨提示”，要求他们暂时不要提名任何人或就特首人选表态，并须于提名期和投票日尽量留在香港。

派消息近日也传出，为了不影响“社会团结”，这次选举或实行“澳门模式”，即是只有一人参选。

“完善选举制度”后首次特首选举

香港特首由选委会选出，本届候选人须取得不少于188个选委会委员提名，包括在选委会五个界别中各取15个提名。

2021年3月全国人大常委会通过《关于完善香港选举制度的决定》，强调“爱国者治港”，把选委会成员从1200人增至1500人，并从原有四个界别增至五个，新加入“港区全国人大代表、港区全国政协委员和有关全国性团体香港成员的代表界”。

同年9月，香港举行新制度下的首场选委会选举，当选的1488人当中，只有一人是非建制派成员。

《基本法》规定行政长官任期5年，可连任一次，若行政长官缺位时应在6个月内产生行政长官，但没有延后选举的相关条文。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。