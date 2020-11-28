林郑月娥：香港已彻底改变

（德国之声中文网）《南华早报》周一 (11月30日)刊出香港特首林郑月娥专访。她表示，经过去年的抗议，「她现在更有信心与决心」。

她说：「我只能说我重拾了信心。经历了这么一个创伤期，当时整个社会似乎都在说政府做得不对，当时大家甚至身边的朋友、同事都在逼我做一些我觉得不正确的事情。」

她以调查警察为例表示，「我当时真的不认为这是正确的，现在也不认为是正确的。」

她强调自己在「不应有的压力下」以及外界对她的家人「人身攻击和恐吓」下失去信心，但她现在已恢复自信。

林郑月娥对《南华早报》坦诚，认为港府的做法可以「更精致、更细腻」，「花更多的时间来解释和参与」，也会加强传播机制。「我想说的是，即使到现在，政府的那个传播机制也有待改进。」

争议逐一回应

谈到香港国安法，林郑月娥说：「香港已彻底改变。」她提到，香港现在有了国家安全法，有了相关安全保障，「不会让香港成为中华人民共和国国家安全的缺口」。

她强调，中央政府可以更有信心，「让香港更好地融入国家发展」，使金融、信息科技和航空业可以做得更好。她认为这样「香港人，尤其是年轻一代会有更多机会和更好的未来」。

在专访中，林郑月娥提到，「司法改革和司法独立是两回事」。她表示，司法机关是《基本法》规定的香港政治架构中的一个机构，任何机构若有改进空间都可以进行改革。她说自己正在改革公營部门，而立法会正在改革议事规则，以防止广泛的 「拉布」，也就是已冗长言说拖延议案表决。

她声称，「在任何情况下，司法机关的独立审判权都不会受到干涉，因为这是《基本法》规定的」。她强调，任何人都不应该考虑告诉法官如何审判，即使是行政长官也不行。

记者问到她有关香港最近出现的移民潮，自己是否应该负责。她说：「这不是行政长官该负责的问题。」

她强调，香港是一个非常自由的地方，历史上香港经历过困难时期，也看到过类似的移民现象。她以股市、楼市未下跌为例表示港人依旧对这个城市充满信心。

她分析表示，离开香港是「个人的选择」，希望大家能够客观地看待此事。她说：「问问自己，喜欢去年看到的香港，还是希望看到一个依然稳定、繁荣、能够向前发展的香港？」

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林郑：为了战役重振

谈到香港疫情再起，林郑月娥说港府「每天都在改进」，透过香港人更习惯的媒体，「以更有效、更少官僚和官方的方式接触到香港人」，让港人了解港府措施。

她表示，港府在过去的11个月里，在某些时间段实现了「零感染」的目标，但如果人们不遵守防疫规则，任何政府官员都无法承诺实现这个目标。

她说：「如果人们继续有所有的社交聚会，和人群聚集，摘下口罩，无论什么政策，应该有实现零感染的效果，都不会导致零感染。

林郑月娥表示，面对疫情，港府有三个常用语：迅速、确实和强硬。她认为目前强硬不足，「在对老百姓的行为，对企业的行为更加严厉还是有空间。港府正研拟加强法律的力度，进行强制性的规定。

她提到，香港在应对疫情上如果与中国和澳门相比，最大的差别就是「对政府的不信任」。她认为这是香港经过长期的社会动荡、暴力，和不信任的后果，也造成香港在防疫上的负面效应。

她在专访中也谈到，因为 「一国两制 」的缘故，香港领导人是「世界上最艰难的工作之一」。但因为自己对于「一国两制 」有承诺、有热情以及责任，所以愿意成为「工作狂」

她说：「除了工作，我什么都不做 我最近甚至没有时间和我老公说话......因为我把每一分钟的时间都用在了工作上。在香港有很多工作要做。」

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