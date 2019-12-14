林郑月娥赴京述职 习近平称"充分肯定"

（德国之声中文网）周一（12月16日），中国国家主席习近平在北京中南海与香港特首林郑月娥会晤时表示，她在香港非常时期，显现出的勇气和担当，中央是充分肯定。

林郑月娥此次是一年一度的赴京述职。二人闭门会谈前，习近平对媒体作出简短表态。

据香港电台报道，习近平还表示，今年是香港回归以来局面最为严峻複杂的一年，面对各种困难和压力，林郑月娥能够坚守一国两制原则底线、依法施政、恪尽职守，做了大量艰苦工作。

习近平说，林郑月娥带领特区政府积极回应社会关切，採取一系列政策措施辅助企业、纾解民困，认真研究解决社会深层次矛盾问题。

习近平称，此前中央已经表明三个坚定不移：维护国家主权安全发展利益的决心、贯彻一国两制方针的决心、反对任何外部势力干涉香港事务的决心。中央将继续坚定支持她带领香港特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法。

李克强：香港还没有走出困境

周一早些时候，林郑月娥与中国政府总理李克强在人民大会堂香港厅会晤。李克强表示，香港还没有走出困境。

据香港电台报道，李克强还表示，香港修例风波延续至今，对整个社会造成的损害是多方面的。他说，当前香港经济已经出现明显的下滑，多个行业都遭到重创。他表示，林郑月娥带领特区政府竭尽全力维护社会稳定，也推出一系列保企业、稳就业的纾困举措，是迎难而上，殊为不易。

林郑月娥则表示，非常感谢国家主席习近平对香港近半年局势的关心及对本港的指导，及对特区政府及特首她本人在处理这麽大危机的信任和支持。她说，香港过去一年不论在政治、经济及社会方面都出现严峻局面，举例在上半年，受中美贸易磨擦等外围因素影响，经济出现明显下降，至于第三季亦受内部社会动荡影响，出现很大的明显下降情况。

林郑月娥行前：中央撤换行政班子是谣言

这是香港区议会选举以来，林郑月娥首次赴京。泛民主派在区议会选举中取得空前的压倒性胜利。自6月以来，香港民主抗议不断，并多次举行大规模游行。示威者的诉求包括成立独立调查委员会、实行双普选等。区议会选举以来的近一个月，香港的暴力冲突有所减少。不过刚刚过去的周日再次发生警方与示威者的冲突，警方逮捕31人，上周共逮捕99人。由此，自6月以来已逮捕的总人数超过6100人。

据香港01报道，林郑月娥行前会见传媒，称过去数月一直有传言中央有意撤换行政班子包括问责官员、行会成员，她重申现时首要任务是重整香港法治，令社会及经济都可继续向前行，改组问责团队并非当前要做的事，希望谣言不要再扩散。

12月12日香港一次反对政府集会

保护记者协会：香港新闻自由空间急剧压缩

保护记者协会（CPJ）周一在一份报告中称，香港新闻自由空间受压缩的程度加剧。报告称，大型的传媒公司受到来自中国大陆的持有或影响。此外，针对记者的暴力及潜在威胁增加。

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，还没有看到这份报告，"但类似的组织发表类似的报告已经不是第一次了。这些不实之辞根本不值一驳。中方的新闻自由状况怎么样，凡是秉持客观公正立场的人，自然会有一个明确的判断"。

苗子/ 洪沙（路透社、美联社、法新社等）