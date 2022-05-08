林郑月娥表示不会向港人道歉

香港特首林郑月娥卸任前在接受彭博社采访时表示 ，她不会为任内发生的一系列事情向香港人道歉，但是想向自己的家人表达歉意，“因为他们为支持我为香港人服务的使命以及把香港建设成为中华人民共和国的一部分而做出了牺牲”。
（德国之声中文网）香港特首林郑月娥周二（6月14日）在接受彭博社采访时表示，香港政府原本可以推动更有力的疫苗接种措施防止老年人死亡。彭博社指出，林郑月娥罕见地承认她领导的香港政府在新冠病毒防疫政策上存在缺陷。
奥密克戎变种在香港带来的第5波疫情总共造成9000多人死亡。根据香港政府公布的数据显示，约55%的死亡案例来自养老院及残障人士护理院，超过95%死亡案例为60岁或60岁以上的老年人。
《华尔街日报》在今年3月发表的一篇报道中指出，奥密克戎疫情开始席卷香港的时候，香港还有50万名70岁以上的老人没有接种疫苗。与许多其他地方一样，香港优先为老年人接种疫苗，但由于当地媒体报道有人在接种疫苗后死亡，导致人们一直担忧疫苗安全性，再加上香港的病例数此前较低，许多老人当时迟迟不愿接种。由于老龄人口疫苗接种率较低，香港新冠死亡率还曾一度升至全球最高。
彭博社记者问林郑月娥是否会为她任内发生的一系列事情向香港人道歉，林郑月娥回应说：“不会。我想向我的丈夫和儿子们道歉，因为他们为支持我为香港人服务的使命以及把香港建设成为中华人民共和国的一部分而做出了牺牲。”
林郑月娥即将卸任香港特首。她执政的5年，香港经历了由反对修改逃犯条例而引起的严重的反政府街头抗议活动。抗议活动爆发一年之后，中国人大通过并颁布了香港国安法。美国为代表的西方国家均指责该法的目的是扼杀香港的民主自由。
林郑月娥在采访中否认了是她推行的政策导致香港出现60年来最快速的人口下降的现象。她说，香港依旧具备竞争力。她还说：“人口的进出流动刚好说明为什么一座城市始终具有吸引力。”她还否认自己的两个儿子打算在香港之外的地区生活居住。
2020年8月，美国宣布对香港特首林郑月娥等11名中国及香港官员实施制裁，目的是惩罚中国对香港异见人士采取的行动。白宫发表的声明指出，北京实施严厉的国家安全立法，破坏了香港的自治，“为审查任何被认为对中国不友好的个人或机构奠定了基础”，“林郑月娥是行政长官，直接负责执行北京方面压制自由和民主进程的政策”。
3个月后，林郑月娥在接受香港国际财经台（HKIBC）访问时，被问到美国政府的制裁是否给她生活带来不便，她回答说因为制裁所以要停用银行户口，政府支薪给她也是用现金，“我是每天使用现金，买所有东西，我有大量现金在家”。她还说，因为维护国家安全而受到制裁是她的荣幸。
昨天在接受彭博社采访时，林郑月娥又被问到与制裁相关的问题。她表示，由于受到制裁，现在她依旧采取现金支付方式。她还表示不会试着推翻这些制裁。她说：“我为什么要这么做呢？我又不热衷于去美国。我在美国也没有资产。我希望有一天，美国当局会意识到他们做错了什么，他们应该纠正自己的错误。”
（综合报道）
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