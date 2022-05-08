 林郑月娥表示不会向港人道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2022

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时政风云

林郑月娥表示不会向港人道歉

香港特首林郑月娥卸任前在接受彭博社采访时表示 ，她不会为任内发生的一系列事情向香港人道歉，但是想向自己的家人表达歉意，“因为他们为支持我为香港人服务的使命以及把香港建设成为中华人民共和国的一部分而做出了牺牲”。

林郑月娥即将卸任香港特首。她执政的5年，香港经历了由反对修改逃犯条例而引起的严重的反政府街头抗议活动。

林郑月娥即将卸任香港特首。她执政的5年，香港经历了由反对修改逃犯条例而引起的严重的反政府街头抗议活动。

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥周二（6月14日）在接受彭博社采访时表示，香港政府原本可以推动更有力的疫苗接种措施防止老年人死亡。彭博社指出，林郑月娥罕见地承认她领导的香港政府在新冠病毒防疫政策上存在缺陷。

奥密克戎变种在香港带来的第5波疫情总共造成9000多人死亡。根据香港政府公布的数据显示，约55%的死亡案例来自养老院及残障人士护理院，超过95%死亡案例为60岁或60岁以上的老年人。

《华尔街日报》在今年3月发表的一篇报道中指出，奥密克戎疫情开始席卷香港的时候，香港还有50万名70岁以上的老人没有接种疫苗。与许多其他地方一样，香港优先为老年人接种疫苗，但由于当地媒体报道有人在接种疫苗后死亡，导致人们一直担忧疫苗安全性，再加上香港的病例数此前较低，许多老人当时迟迟不愿接种。由于老龄人口疫苗接种率较低，香港新冠死亡率还曾一度升至全球最高。 

彭博社记者问林郑月娥是否会为她任内发生的一系列事情向香港人道歉，林郑月娥回应说：“不会。我想向我的丈夫和儿子们道歉，因为他们为支持我为香港人服务的使命以及把香港建设成为中华人民共和国的一部分而做出了牺牲。”

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    黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯

    开始公务员生涯

    香港大学社会学系毕业后，1980 8月18日，年仅23岁的林郑月娥步入社会开始为公共事业服务，由此开始了她长达四十多年的公务员生活。她的第一份工作是在当时英国总督领导下的港府内担任政務主任（Administrative Officer，簡稱AO）。

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    平步青云

    2000年，董建华担任香港总督期间，林郑月娥被任命为香港第二任社会福利署署长。她自己曾说这是她从政期间最满意的时期，而2003年SARS肆虐则为她改善弱势群体状况带来极大挑战。

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    她的家庭

    林郑月娥名字中的“林”字是冠其夫姓，林兆波是一名数学教授。1981年，港府派年轻的林郑月娥去剑桥深造，在那里与攻读博士的林兆波相识相爱。两人于1984年在香港结婚，育有二子。

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    黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯

    民望高企的日子

    曾荫权上任香港特首后将林郑月娥从英国调回，并任命其为民政事务局常任秘书长。2006年9月，林郑月娥晋升为甲级政务官；2007年升任香港发展局局长，民望高企，负责拆迁和建筑，这个位置奠定林郑今后的仕途基础，也塑造了她“作风硬朗”、“干练洒脱”的行事风格。

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    黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯

    雨伞运动中的林郑月娥

    2012年，时任香港特首梁振英提名林郑月娥出任政务长官。在这个位置上，林郑于2016年获得香港奖励为社会做出杰出贡献的最高奖项“大紫荆勋章”。2014年，她以政务长官身份代表港府同“雨伞运动”的学联和学民思潮领袖进行对话。

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    黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯

    第一位女特首

    2017年1月，林郑辞去辞去政务长官并宣布参加特首选举，民众支持率明显低于参选的曾俊華（右），但依旧当选后于当年7月1日正式就职香港行政长官，也就是特首。

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    黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯

    推逃犯条例引发抗议浪潮

    2019年5月，香港政府全力推动逃犯条例修订草案，引发大规模社会抗议。6月12日，林郑月娥强推立法会二读草案，抗议人群同警方在立法会发生暴力冲突。示威者提出“五大诉求”；6月16日，民阵发起据称有200万人参加的示威游行。9月4日，林郑月娥宣布正式撤回《逃犯条例》修订，但拒绝成立“独立调查委员会”。

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    黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯

    被西方制裁

    2020年6月30日，中国人大常委会通过生效《香港国安发》，此前，香港立法会通过了引发社会反弹的《国歌条例草案》。随着香港政治局势进一步收紧，国际社会认为“一国两制”已被破坏，美国宣布取消对香港的特殊待遇地位，并推出《香港自治法》。林郑月娥个人受到制裁，因账户被封，她曾表示有大把现金无法入账。

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    黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯

    不参加下届特首选举

    2022年2月以来香港第5波新冠疫情严重冲击社会。香港沿用大陆动态清零政策没有奏效，4月初死于新冠人数已超过八千，医疗资源严重挤兑。林郑月娥再次成为危机中的主角。2月8日，港府宣布推迟特首选举。4月4日，林郑宣布不再参选下届特首选举。


林郑月娥即将卸任香港特首。她执政的5年，香港经历了由反对修改逃犯条例而引起的严重的反政府街头抗议活动。抗议活动爆发一年之后，中国人大通过并颁布了香港国安法。美国为代表的西方国家均指责该法的目的是扼杀香港的民主自由。

林郑月娥在采访中否认了是她推行的政策导致香港出现60年来最快速的人口下降的现象。她说，香港依旧具备竞争力。她还说：“人口的进出流动刚好说明为什么一座城市始终具有吸引力。”她还否认自己的两个儿子打算在香港之外的地区生活居住。

观看视频 01:16

林郑月娥：能执行国安法很荣幸

2020年8月，美国宣布对香港特首林郑月娥等11名中国及香港官员实施制裁，目的是惩罚中国对香港异见人士采取的行动。白宫发表的声明指出，北京实施严厉的国家安全立法，破坏了香港的自治，“为审查任何被认为对中国不友好的个人或机构奠定了基础”，“林郑月娥是行政长官，直接负责执行北京方面压制自由和民主进程的政策”。

3个月后，林郑月娥在接受香港国际财经台（HKIBC）访问时，被问到美国政府的制裁是否给她生活带来不便，她回答说因为制裁所以要停用银行户口，政府支薪给她也是用现金，“我是每天使用现金，买所有东西，我有大量现金在家”。她还说，因为维护国家安全而受到制裁是她的荣幸。

昨天在接受彭博社采访时，林郑月娥又被问到与制裁相关的问题。她表示，由于受到制裁，现在她依旧采取现金支付方式。她还表示不会试着推翻这些制裁。她说：“我为什么要这么做呢？我又不热衷于去美国。我在美国也没有资产。我希望有一天，美国当局会意识到他们做错了什么，他们应该纠正自己的错误。”

观看视频 01:40

林郑月娥：「我不后悔」

（综合报道）

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