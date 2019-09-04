林郑月娥电视讲话：回应五大诉求 提出四项行动

（德国之声中文网）讲话伊始，这位香港特首表示，逃犯条例修订引起的示威冲突持续两个多月，对很多香港人来说，这城市变得很陌生："道路和隧道突然被堵塞，旅客担心香港还是否安全，不愿来港旅游和经商……大家都很焦急，希望可以尽快走出目前的困局。"

接着她逐一回应了"五大诉求"："有关撤回条例草案，我在5月15日已经宣布暂缓条例草案，之后亦表明，修例工作已经完全停止，修例草案明年7月便会自动失效。"

她接着提到第二点，成立独立调查委员，表示香港政府认为有关警方执法行动，应该按既定机制，交由专责的独立监警会处理，而不应该另设独立调查委员会。监警会除了处理有关警方的投诉，亦正按照其法定职权，详细审视6月9日开始发生的一连串大型公众活动，评估警方的处理。元朗袭击事件就是重点之一。调查报告的内容和建议都会公开。

关于第三点示威活动定性，这位香港特首强调已多次重申：法律程序上不存在"暴动定性"："律政司指出，每宗案件的刑事检控决定，都是按照证据、法律、按照《检控守则》作出。"至于第四点，要求释放所有被捕人士，不检控、不追究违法的人："这些要求是法治社会所不能接受。"林郑接着补充说："根据《基本法》，律政司的刑事检控决定，必须不受任何干涉，否则有违香港的法治精神。"

最后有关双普选，她指出，这是《基本法》订下的最终目标："要实现这个目标，社会需要在法理的基础上，在平和及互信的氛围下，以务实的态度进行讨论，否则只会令社会更加撕裂。"

接着，林郑月娥也抛出了问题："我知道，我们的回应未足以平息社会上许多人的怨气，但不断升级的暴力，持续冲击社会秩序，又能否解决目前的困局呢？请大家想一想，我们是否应该透过对话，为香港寻找出路？"

她表示，作为行政长官，自己有责任尽一切努力，在种种局限下寻找社会向前行的机会，她提出四项行动，希望作为社会向前行的起点：

第一，特区政府会正式撤回条例草案，保安局局长会在立法会复会后，按《议事规则》动议撤回条例草案。

第二，承诺全力支持监警会的工作："除了邀请海外专家，我已委任两位新成员加入监警会，他们是余黎青萍女士和林定国资深大律师。我向大家承诺，政府会认真跟进监警会日后提交的报告建议。"

第三，从本月开始，她将与所有司局长走入社区与市民对话，让社会各个阶层、不同政治立场、不同背景的人士，透过对话平台，将种种不满直接说出来，一起去探讨解决方法。

第四，邀请社会领袖、专家和学者，就社会深层次问题进行独立研究及检讨，向政府提出建议："经过两个多月因修例工作引起的冲突，大家都意识到，我们眼前的矛盾是反映了长期积压的政治、经济和社会问题，例如房屋和土地供应、贫富悬殊……我们的对话平台，亦可以让大家一起探讨这些问题。"

在将近8分钟的讲话中，她也呼吁结束暴力："无论市民对政府或对社会现况有多大的不满，暴力绝对不是解决问题的方法。目前，最迫切的就是要遏止暴力、捍卫法治、重建社会秩序。政府会对所有违法及暴力行为，严正执法。"

最后，林郑月娥表示，希望这四项行动："能为打破困局行出一步，以对话代替对立，为社会带来改变。"