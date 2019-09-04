林郑月娥：正式撤回《逃犯条例》草案

(德国之声中文网) 9月4日当地时间下午，香港特首林郑月娥发表电视讲话：“宣布正式撤回逃犯修订条列草案，“以完全释除市民的疑虑”。

她在讲话中承诺保安局局长会在立法会复会后，按《议事规则》动议撤回条例草案。

这位香港特首还表示：这两个多月发生的事，令每一个香港人都感到震惊和伤心，亦令大家对香港感到焦虑和痛心，大家都希望可以尽快走出目前的困局。她作为行政长官，有责任尽一切努力，在种种局限下寻找社会向前行的机会。

四项行动 针对四个诉求？

同时，香港特首提出了四项行动，表示将全力支持监警会的工作，政府会认真跟进监警会日后提交的报告建议。另外，由今个月开始，她和所有司局长，会走入社区与市民对话，让社会各个阶层、不同政治立场、不同背景的人士，透过对话平台，将种种不满直接说出来，一起探讨解决方法。

林郑月娥说，亦会邀请社会领袖、专家和学者，就社会深层次问题进行独立研究及检讨，向政府提出建议。

她表示，经过两个多月因修例工作引起的冲突，大家都意识到，眼前的矛盾是反映了长期积压的政治、经济和社会问题，例如房屋和土地供应、贫富悬殊、社会公义、青年人的机遇，以至公众参与决策等。她指，持续出现的暴力正动摇香港法治的根基，极少数人挑战「一国两制」，冲击中央政府驻港机构，污损国旗、国徽，将香港推向危险的境地。无论市民对政府或对社会现况有多大不满，暴力绝对不是解决问题的方法。目前，最迫切的就是要遏止暴力、捍卫法治、重建社会秩序。政府会对所有违法及暴力行为，严正执法。

重大决定宣布之前

而就在此之前，根据《香港01》、《南华早报》、Now TV和《星岛日报》，香港特首林郑月娥很可能会正式宣布撤回修例方案。《星岛日报》也指出，她也可能成立一个不具法律效力的真相调查委员会。

根据《香港01》收到的消息，香港特首林郑月娥在昨日晚间突然急召一群港区人大代表、政协委员及全体建制派议员，请他们在4日下午4点齐聚礼宾府，预料将有大事公布。

报导中引述建制派议员谈话，表示林郑可能以撤回修例和当前港府与示威者僵持不下的局势。该议员认为，「激进示威者暴力只会不断升级」，林郑的对策之一就是回应5大诉求中的其中一两项。他强调，「正式撤回修例方案，是最有可能的举动」。

林郑月娥如今撤回条例，宣布支持监警会的工作。但强调「5大诉求缺一不可」的示威者会不会埋单也是如今舆论关注的重点。

此前，林郑月娥不断用「此案寿终正寝」(The bill is dead.)试图安抚示威者，不过示威衝突却愈演愈烈。9月开学后的罢工罢课行动也持续引起国际媒体关注。

林郑月娥与商界会面的录音在3日被流出。她在录音中说自己引起「不可原谅的混乱」，令香港陷入政治危机，若可以选择她会辞职。不过，她在记者会上否认曾向中央请辞，也称自己从来没有想过辞职，会继续与团队协助香港走出困局。

任琛、夏立民/罗法 (综合报导)