林郑月娥在北京受到习近平充分肯定

林郑月娥在北京述职的最后一天受到习近平的接见，后者对特区政府的工作给予了充分的肯定。这可能为林郑明年竞选连任铺平道路。
（德国之声中文网）香港立法会选举投票一结束，行政长官林郑月娥便飞往北京进行为期3天的述职之旅。这是她本届任期中的最会一次赴京述职。周三下午（12月22日）中国国家主席习近平在中南海瀛台会见了她。
习近平说，由林郑月娥领导特区政府依照全国人大有关决定和常委会有关立法，对香港选举制度作出系统性修改完善，成功举办选委会及立法会选举，推动符合香港实际的民主发展，迈出坚实步伐。
习近平还说，香港特区政府坚决执行《香港国安法》，依法止暴制乱、拨乱反正，维护法治权威和尊严，推动特区融入国家发展大局，全面深化与内地交流合作。
习近平表示，"中央对特区政府的工作是充分肯定的"。之后李克强总理同林郑月娥也分别进行了会面。
法新社评论认为，虽然刚刚结束的香港立法会选举的投票率只有30%，但它不妨碍林郑得到中央政府的全力支持。
针对立法会选举，七国集团(G7)外长及欧盟外交高级代表周一（12月20日）共同发表声明，批评香港在“一国两制”原则下的高度自治受到破坏。
林郑北京述职、得到中央的肯定至关重要，这关系到她是否能够连任香港特首。现年64岁的她到目前为止还没有对明年3月是否竞选特首做出明确表述，北京述职后面见记者被问到会否竞逐连任时，她仍是坚持说，这次来北京唯一目的，是要做行政长官年度述职工作，“并无做其他事情，也没有想自己未来的事。” 有一点是肯定的，如果北京暗示否定某个人选的话，竞选特首将是徒劳。《纽约时报》写道，观察人士说，林郑月娥的举止表明，她在寻求再执政5年。
香港国安法正式生效后，美国财政部去年8月宣布对林郑月娥等11名香港及大陆官员实施制裁，他们的银行账户被冻结，这一状况目前没有改变。11月底接受电视台采访时林郑透露，她作为香港特首，却没有银行能向她提供服务，政府向她发工资是用现金，她每日用现金购物，家中也存放大量现金。
纽时的分析指出，林郑月娥寻求连任还有一个重要原因，"如果现在就下台的话，她将作为香港历史上最不受欢迎的行政长官为人们所铭记。"如果能连任的话，"她可以试图通过解决香港的住房短缺问题，以及加快与内地的融合来恢复自己的政治声誉。"连任的设想，除了权力的吸引力，对无能控制香港社会剧烈动荡、最后让北京祭出国安法才总算恢复秩序的林郑月娥来说，是一个有着巨大诱惑力的挑战。
（综合报道）
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