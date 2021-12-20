林郑月娥在北京受到习近平充分肯定

（德国之声中文网）香港立法会选举投票一结束，行政长官林郑月娥便飞往北京进行为期3天的述职之旅。这是她本届任期中的最会一次赴京述职。周三下午（12月22日）中国国家主席习近平在中南海瀛台会见了她。

习近平说，由林郑月娥领导特区政府依照全国人大有关决定和常委会有关立法，对香港选举制度作出系统性修改完善，成功举办选委会及立法会选举，推动符合香港实际的民主发展，迈出坚实步伐。

习近平还说，香港特区政府坚决执行《香港国安法》，依法止暴制乱、拨乱反正，维护法治权威和尊严，推动特区融入国家发展大局，全面深化与内地交流合作。

习近平表示，"中央对特区政府的工作是充分肯定的"。之后李克强总理同林郑月娥也分别进行了会面。

法新社评论认为，虽然刚刚结束的香港立法会选举的投票率只有30%，但它不妨碍林郑得到中央政府的全力支持。

针对立法会选举，七国集团(G7)外长及欧盟外交高级代表周一（12月20日）共同发表声明，批评香港在“一国两制”原则下的高度自治受到破坏。

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林郑北京述职、得到中央的肯定至关重要，这关系到她是否能够连任香港特首。现年64岁的她到目前为止还没有对明年3月是否竞选特首做出明确表述，北京述职后面见记者被问到会否竞逐连任时，她仍是坚持说，这次来北京唯一目的，是要做行政长官年度述职工作，“并无做其他事情，也没有想自己未来的事。” 有一点是肯定的，如果北京暗示否定某个人选的话，竞选特首将是徒劳。《纽约时报》写道，观察人士说，林郑月娥的举止表明，她在寻求再执政5年。

香港国安法正式生效后，美国财政部去年8月宣布对林郑月娥等11名香港及大陆官员实施制裁，他们的银行账户被冻结，这一状况目前没有改变。11月底接受电视台采访时林郑透露，她作为香港特首，却没有银行能向她提供服务，政府向她发工资是用现金，她每日用现金购物，家中也存放大量现金。

纽时的分析指出，林郑月娥寻求连任还有一个重要原因，"如果现在就下台的话，她将作为香港历史上最不受欢迎的行政长官为人们所铭记。"如果能连任的话，"她可以试图通过解决香港的住房短缺问题，以及加快与内地的融合来恢复自己的政治声誉。"连任的设想，除了权力的吸引力，对无能控制香港社会剧烈动荡、最后让北京祭出国安法才总算恢复秩序的林郑月娥来说，是一个有着巨大诱惑力的挑战。

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

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