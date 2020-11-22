 林郑月娥：因受美制裁“家中存大量现金” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2020

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时政风云

林郑月娥：因受美制裁“家中存大量现金”

香港特首林郑月娥在接受港媒采访时表示，因为受到美国政府制裁，要停用银行账户，她都使用现金购物，政府支薪也用现金，因此家中有小金库。她还表示，“因为维护国家安全而受制裁是荣幸”。

Hongkong Chief Executive Carrie Lam nimmt an einer Pressekonferenz in Hongkong teil

11月25日，林郑月娥发表了2020年施政报告

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥在接受香港国际财经台（HKIBC）访问时，被问到美国政府的制裁是否给她生活带来不便，她回答说因为制裁所以要停用银行户口，政府支薪给她也是用现金，「我是每天使用现金，买所有东西，我有大量现金在家」。

《明报》报道称，资料显示，2020/21年度香港特首年薪为521万港元，如以12个月计，即每月43万。

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港媒报道，港首林郑月娥的小儿子林约希告知室友"家有急事"， 从美国返港。他就读于哈佛大学。美国周五宣布对林郑月娥等多名中港官员进行制裁。林郑回应表示制裁没有道理和逻辑，她本人在美国没有任何资产，也不想去美国。

香港通识教科书中的“三权分立”内容不久前被删改，引起了不小的争议。周一，教育局长杨润雄在记者会上公开表示，香港不存在三权分立。周二，特首林郑月娥重申了此观点，并希望行政、立法、司法机关互相配合。

美国国务院14日发布首个香港制裁报告，内容点名香港特首林郑月娥在内的10名官员损害香港自治。此外，国务院也对与这些官员有密切往来的金融机构发出警告。

去年在反修例浪潮中，港府没有在金紫荆广场举办中国国庆70周年升旗礼。今年港府重回金紫荆广场升旗，林郑归功于国安法效力。

4名议员被DQ、泛民派宣布总辞，亲北京以及亲民主派的香港报刊如何点评？《苹果日报》呼吁，宁愿浴火重生，不做温水青蛙；《文汇报》称赞全国人大帮助香港填补法律漏洞；《明报》、《南华早报》担心香港进一步分裂。

在香港国安法施行后，美国政府于今年8月初宣布，制裁11名中港官员，其中林郑月娥首当其冲。这些官员直接或间接在美国持有的房产和权益都被封锁；在没有特别批准的情况下，这些官员也被禁止与美国人或在美国境内进行交易，即无法买卖任何涉美基金、商品与服务。

在今年7月，林郑月娥就曾表示，她不害怕美国制裁。她称，自己在美国没有任何资产，也不向往去美国。在美国制裁生效后的8月，林郑接受采访时再次表示不会被制裁吓到，但也称制裁给她给人带来少许不便。她当时提到，一些金融服务不知是否与美国业务有关，另外使用信用卡也受限制，但这些"对我而言意义都不大，最重要的是我们感到光荣。在这历史时刻获得中央政府信任，去实施香港国安法"。

在这次接受港媒采访时，这位香港特首也表示，因为维护国家安全而受到制裁是她的荣幸。

本周，林郑月娥刚刚发布了施政报告，她称，"过去4个月，香港国安法为恢复香港稳定带来显著效果"。中国官媒在报道时也强调，林郑月娥"首次带上了'一国两制'徽章"。

诸多中国媒体周六（11月28日）转发了关于林郑月娥"被美国制裁后只能使用现金"的消息。在社交媒体微博上，一些网友抗议了美国的"金融霸权"；另一些则困惑地问："香港没有中国的银行吗？""中国就没有银行（给特首）提供服务了？"

对此，用户名"不想混江湖的书生"微博网友解释道，"美国控制着全球银行结算通讯系统（SWIFT），如果某家银行违反美国禁令，就会被踢出SWIFT系统"，这会导致无法再办理国际汇款，其在美国等地的分支机构也可能面临制裁。换句话说，这也会涉及中资银行。

在推特上，一位网友评论称，“所以说月薪四十万港纸现在也成为了一种烦恼”。另一位说：“deserve it!”（她应得的）。还有一位网友讽刺地表示，“共產黨官家裡都不約而同地有大量現金”。

王凡/任琛（明报，法新社等）

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林郑月娥：能执行国安法很荣幸

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