林郑月娥：因受美制裁“家中存大量现金”

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥在接受香港国际财经台（HKIBC）访问时，被问到美国政府的制裁是否给她生活带来不便，她回答说因为制裁所以要停用银行户口，政府支薪给她也是用现金，「我是每天使用现金，买所有东西，我有大量现金在家」。

《明报》报道称，资料显示，2020/21年度香港特首年薪为521万港元，如以12个月计，即每月43万。

在香港国安法施行后，美国政府于今年8月初宣布，制裁11名中港官员，其中林郑月娥首当其冲。这些官员直接或间接在美国持有的房产和权益都被封锁；在没有特别批准的情况下，这些官员也被禁止与美国人或在美国境内进行交易，即无法买卖任何涉美基金、商品与服务。

在今年7月，林郑月娥就曾表示，她不害怕美国制裁。她称，自己在美国没有任何资产，也不向往去美国。在美国制裁生效后的8月，林郑接受采访时再次表示不会被制裁吓到，但也称制裁给她给人带来少许不便。她当时提到，一些金融服务不知是否与美国业务有关，另外使用信用卡也受限制，但这些"对我而言意义都不大，最重要的是我们感到光荣。在这历史时刻获得中央政府信任，去实施香港国安法"。

在这次接受港媒采访时，这位香港特首也表示，因为维护国家安全而受到制裁是她的荣幸。

本周，林郑月娥刚刚发布了施政报告，她称，"过去4个月，香港国安法为恢复香港稳定带来显著效果"。中国官媒在报道时也强调，林郑月娥"首次带上了'一国两制'徽章"。

诸多中国媒体周六（11月28日）转发了关于林郑月娥"被美国制裁后只能使用现金"的消息。在社交媒体微博上，一些网友抗议了美国的"金融霸权"；另一些则困惑地问："香港没有中国的银行吗？""中国就没有银行（给特首）提供服务了？"

对此，用户名"不想混江湖的书生"微博网友解释道，"美国控制着全球银行结算通讯系统（SWIFT），如果某家银行违反美国禁令，就会被踢出SWIFT系统"，这会导致无法再办理国际汇款，其在美国等地的分支机构也可能面临制裁。换句话说，这也会涉及中资银行。

在推特上，一位网友评论称，“所以说月薪四十万港纸现在也成为了一种烦恼”。另一位说：“deserve it!”（她应得的）。还有一位网友讽刺地表示，“共產黨官家裡都不約而同地有大量現金”。

王凡/任琛（明报，法新社等）

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