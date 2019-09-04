林郑月娥传将撤回《逃犯条例》草案

(德国之声中文网) 根据《香港01》、《南华早报》、Now TV和《星岛日报》，香港特首林郑月娥很可能会正式宣布撤回修例方案。《星岛日报》也指出，她也可能成立一个不具法律效力的真相调查委员会。

根据《香港01》收到的消息，香港特首林郑月娥在昨日晚间突然急召一群港区人大代表、政协委员及全体建制派议员，请他们在4日下午4点齐聚礼宾府，预料将有大事公布。

报导中引述建制派议员谈话，表示林郑可能以撤回修例和当前港府与示威者僵持不下的局势。该议员认为，「激进示威者暴力只会不断升级」，林郑的对策之一就是回应5大诉求中的其中一两项。他强调，「正式撤回修例方案，是最有可能的举动」。

若林郑月娥真的撤回条例，甚至成立独立调查委员会，强调「5大诉求缺一不可」的示威者会不会埋单也是关注重点。

此前，林郑月娥不断用「此案寿终正寝」(The bill is dead.)试图安抚示威者，不过示威衝突却愈演愈烈。9月开学后的罢工罢课行动也持续引起国际媒体关注。

林郑月娥与商界会面的录音在3日被流出。她在录音中说自己引起「不可原谅的混乱」，令香港陷入政治危机，若可以选择她会辞职。不过，她在记者会上否认曾向中央请辞，也称自己从来没有想过辞职，会继续与团队协助香港走出困局。

夏立民/罗法 (综合报导)