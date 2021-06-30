 林郑月娥、习近平入榜全球“新闻自由掠夺者” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2021

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林郑月娥、习近平入榜全球“新闻自由掠夺者”

时隔五年，国际非政府组织“记者无疆界”近日更新了“新闻自由掠夺者”名单。香港特首林郑月娥作为该榜的首批女性名列其中。被指为“习近平的傀儡”。

习近平对林郑月娥镇压香港反送中运动的成绩颇为满意（资料图片）

习近平对林郑月娥镇压香港反送中运动的成绩颇为满意（资料图片）

（德国之声中文网）国际非政府组织“记者无疆界”（又译：无国界记者）组织近日发布最新的“新闻自由掠夺者”名单。榜上有名的是37位该组织认为大规模打击新闻自由的国家元首或政府首脑。评选标准包括：用特别激烈的方式对新闻自由无情压制。其中一些人已经上榜20多年，另一些人则刚刚加入。香港特首林郑月娥成为榜上首次出现的女性。

该榜为每个“新闻自由掠夺者”都撰写了一份个人简介和登榜理由。在林郑月娥的专页上，“记者无疆界”组织声称，林郑从2019年开始成为新闻自由的敌人。在她2017年出任香港行政长官的职位时，曾向独立的网络媒体开放政府新闻发布会，“一度预示着新闻自由积极变化的前景”。“不幸的是，林郑没等多久就露出了真面目：她是中国国家主席习近平的傀儡。并不断支持以‘爱国主义’为幌子的反自由政策。”

在分析林郑月娥的攻击目标时，“记者无疆界”声称，香港的公共广播机构和独立媒体是林郑月娥的“首选目标”。比如她曾攻击了《苹果日报》，后者是香港敢于批评北京政权的主要华文媒体之一。

在干预公共广播机构方面，“记者无疆界”组织指出林郑月娥针对香港电台（RTHK）发起了一场名副其实的恐吓运动，并任命了一位新的节目总监之后，为了实施内部审查制度，“她把编辑干预提高到前所未有的水平”。甚至“推出了自己的脱口秀节目，从2021年4月28日开始连续一个月每天播出”。

记者无疆界：习近平在短短几年内恢复了与毛泽东时代相当的媒体文化（资料图片）

记者无疆界：习近平在短短几年内恢复了与毛泽东时代相当的媒体文化（资料图片）

榜上熟脸：习近平

中国国家主席习近平，从2013年开始就稳坐“新闻自由掠夺者”排行榜。2021年， 评选方给出的上榜理由包括他“毫无节制”掠夺新闻自由的手法。指出：“习近平的家庭是文化大革命的受害者，他在2013年上台时，人们当时预期他将推动中国自由改革。恰恰相反，他进一步收紧了政权对新闻和信息的控制，在短短几年内恢复了与毛泽东时代相当的媒体文化。依靠对新技术的广泛使用，习近平强加了一种基于审查、宣传和监视的社会模式。”

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如果中國有新聞自由......

“记者无疆界”特别指出，从2019年起，记者们被强制要求下载智能手机应用程序“学习强国”，不仅允许政权测试他们的忠诚度，还可能被用来对他们的手机实施监控。在习近平时期，对外国记者及其消息来源的骚扰也达到了新的高度。在国外，该政权不遗余力地宣传和输出其压迫模式。

在“记者无疆界”组织推出的全球新闻自由指数排行榜中，中国在180个国家中排名第177。该组织认为，习近平是世界上最大的新闻自由捍卫者的捕手。2021年有超过115人被拘留，拘留条件往往给他们的生命安全带来威胁。

“小龙”龙头上榜

另外一位来自亚洲，比习近平上榜时间更长的是新加坡总理李显龙。在全球新闻自由指数排行榜上，新加坡这个亚洲经济强国排名第160位。“记者无疆界”组织在李显龙的入榜介绍上写道：李显龙掠夺新闻自由的方法为“自我审查和系统性禁言”。该组织评价称：“作为这个城市国家创始人李光耀总理的儿子，李显龙延续了他父亲的一党制国家和他的‘仁慈的独裁’方法，这种方法相当于说，‘安睡吧，善良的人们，你们的政府在为你们思考。’在这种体制下，没有新闻自由的空间。为了保证这一点，李显龙已经打造了一个无情的新闻和信息控制机器。”

这次是“记者无疆界”继2016年推出“新闻自由掠夺者”排行榜五年后，再次更新该榜。如今上榜的还包括朝鲜领导人金正恩、俄罗斯领导人普京、印度总理穆迪、叙利亚总统阿萨德、缅甸军政府领导人敏昂來、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、巴西总统博索纳罗和柬埔寨总理洪森。和林郑月娥一样作为女性首次在该榜出现的是孟加拉国总理哈西娜。在此次入围“新闻自由掠夺者”排行榜37人中，有17人是首次出现。包括沙特阿拉伯35岁的王储穆罕默德。萨尔曼和首次上榜的欧洲国家领导人——匈牙利总统欧尔班。“记者无疆界”指出：他们通过建立审查机构、任意监禁记者或煽动对记者实施暴力来践踏新闻自由。“他们的双手并没有沾满鲜血，因为他们曾直接或间接推动记者被谋杀。”

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捍卫新闻自由——冲击灵魂的照片

画面越感人，效果越明显。以下照片选自记者无疆界组织发布的《2021年度新闻自由图片集》，其中一些图片甚至是冒着生命危险拍摄的。  

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