林郑月娥：中央立《国安法》决心坚定 势在必行

（德国之声中文网）本周二 ，林郑月娥就港版《国安法》的关注问题再次向外界表态称："在香港订立国家安全法会影响居民的权利和自由甚至削弱香港金融中心的地位"是"颇无稽的说法"，这次中央立法的决心是"坚定和势在必行的"，她本人"和特区政府也会全力支持，并全力配合"相关工作。

林郑月娥呼吁香港市民需要等待《国安法》的进一步立法细节，并表示新法"打击的只是极少数违法犯罪行为的分子"。她本人没有提供进一步细节。除了中国人大已经公布的四类危害国家安全的行为，包括分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动和外国以及境外干预香港特区事务的内容以外，林郑月娥本人没有详细讲述具体哪些行为是违反港版《国安法》的行为。

反对该法案的人士担心该新法可能会使中国情报机构在香港建立官方的基地，从而可能通过自己的法律终结香港的现状。该法律草案有望在本周四获得批准，并可能在夏季开始实施。

"无需担心"

林郑在每周的新闻发布会上表示，我们无需担心。她认为，在过去的23年中，每当人们担心香港的言论自由，表达自由和抗议自由时，香港就一次又一次地证明了会坚持并维护这些价值观。

她补充说，香港的自由将得到保留，香港的活力和法治，司法独立，人民享有的各种权利和自由的核心价值将继续存在。

这项法律草案引发了人们的担忧，即它可能允许北京方面对表达异议的人士进行更广泛打压，因为中国法律中有关颠覆国家政权的条款通常被用来对付中国内地的批评人士。

当林郑月娥被记者问及是否可以使用新法逮捕香港的抗议者时，她表示记者是按自己的想象提出问题。并补充说，如果以"合法方式"进行抗议，抗议活动可以继续。

5月24日港人抗议

经济上的担忧

上周五，这份由北京方面自己撰写，绕过香港的立法机关的法律草案触发了香港股市五年来的最大跌幅。林郑月娥表示，对商业自由有关的的担忧"完全没有根据"。并表态称："这次工作的宪制和法律基础是坚实、稳固不容置疑的。"有关新《国安法》将绕过香港立法会，削弱「一国两制」、高度自治的说法，林郑月娥表示，这"完全罔顾香港特别行政区与中央的宪制关系，也罔顾国家安全立法是属于中央的事权"。

林郑月娥反驳有关香港订立国家安全法会影响居民的权利和自由，甚至削弱香港金融中心的地位的说法，称"全世界许多国家，包括西方民主国家，也有此类法例，也不见得他们因有此类法例会吓怕投资者或者失去他们国际金融中心或是商业中心的地位。"

同时，美国，英国和欧盟对酝酿中的港版《国安法》表示关注。美国警告说，如果该法律生效，香港可能会失去经济上的优惠待遇。

观看视频 00:41 黄之锋：北京推行此法不是为了国家安全

"对香港700多万市民负责任的行为"

面对国际上的压力，林郑月娥表示：放诸全世界各个国家,无论国家的体制是单一制或多党制或联邦制，国家安全的立法也是属于中央的事权。她指出特别行政区经过23年也无法在本地进行立法，并在一段可见时间也难以做到本地立法。所以由国家的最高权力机关全国人大出手"是行使了中央的权力以及对香港700多万市民负责任的行为。"

林郑月娥还特别强调对此次立法提出批评，担心中央的立法工作是代替香港订立国家安全法，绕过香港立法会将削弱"一国两制"、高度自治的外国政客"或许是持有双重标准"，林郑月娥相信："任何一个国家也不会容许在维护国家安全这项大事上有一个缺口或者留有一片空白"。