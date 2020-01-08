 林郑月娥：″一国两制″2047年后也不变 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2020

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时政风云

林郑月娥："一国两制"2047年后也不变

根据香港特首林郑月娥的说法，香港的"一国两制"可能会持续到2047年以后。一国两制的原则使得香港特别行政区比中国其他地区更加自由。

China l Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam zu Besuch in Peking (Reuters/J. Lee)

林郑："一国两制"会行稳致远

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新年一定会有新气象？至少香港政务司司长张建宗是这么许诺的。抗议和动荡会在2020年彻底成为过去吗？对此持怀疑态度的人有不少。 (29.12.2019)

路透社近日发布的一项民调结果显示，59%的受访港民支持反送中运动，有超过三分之一的受访者表示曾参加相关示威活动，但是支持香港从中国独立的人不足两成。 (03.01.2020)

路透社报道称，鉴于香港大规模抗议运动持续不断，北京敦促大型国有企业更多参与在这个前英国殖民地的投资。一名消息人士称，中国大国企不仅被要求参股港企，而且要接管并把持控制权和决策决。 (27.12.2019)

（德国之声中文网）据香港电台报道，林郑月娥周四（1月16日）在立法会表示，只要坚持"一国两制"方针，有充分理解及贯彻，便有足够理由相信，2047年后都不会改变。林郑月娥还指出，关键是维护一国之本，尊重两制的差异。

林郑月娥16日出席立法会答问会，民主建港协进联盟立法会议员蒋丽芸提问，年轻人担心2047年后，一国两制会变成一国一制。林郑月娥做出上述表示，她还呼吁，外界应该珍惜一国两制，不要因为一时误会就破坏这个原则和方针，否则年轻人所担心的情况，将可能由他们一手造成。

自1997年香港回归中国以来，这个前英国殖民地便遵循"一国两制"的原则实行自治。北京承诺香港可以享有这一特殊地位至2047年。然而与中国大陆不同的是，700万香港人享有更多的自由，如集会和言论自由。北京方面承诺，保证香港享有这种特殊地位50年不变。但是香港人对其自由的担忧日益增加。他们要求享有在香港回归时所承诺的真正的民主。在超过半年的时间里，香港一再爆发大规模抗议活动。

最初引发抗议活动的导火索是香港政府计划修订的"逃犯条例"。如今抗议活动的矛头也针对大陆共产党专制政府对香港施加的影响。

虽然当局之后宣布取消修例，但是示威者认为这还不够。他们要求在这个中国特别行政区举行民主选举，对迄今逮捕的近7000名示威者免予刑事处罚。

周四，林郑月娥对抗议运动提出的核心要求仍拒绝做出让步。

  • Bildergalerie Grenzgebiet zwischen China und Hongkong (Reuters/T. Siu)

    香江两岸不同体制下的生活

    一条江河 两个世界

    深圳河是同名中国大都市深圳与香港特别行政区之间的自然边界，一个有人口1300万，一个750万。但是，水和草地早已不是两个大城市的唯一分界线。

  • Bildergalerie Grenzgebiet zwischen China und Hongkong (Reuters/T. Siu)

    香江两岸不同体制下的生活

    “一个国家 两种制度”

    从深圳可以看到远处香港的高楼大厦。自从1997年这个前英国殖民地主权回归中国以来，香港一直按照“一国两制”的原则处于中国主权的管辖之下。数月来，香港人走上街头反对北京日益增长的影响力，争取民主和更多的自决权。

  • Bildergalerie Grenzgebiet zwischen China und Hongkong (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

    香江两岸不同体制下的生活

    远离大城市的喧嚣...

    生活在香港和中国大陆之间的人，其生活节奏通常与大城市不同。在边界的深圳一侧，高楼大厦鳞次栉比。但是在香港一侧，则主要是宁静的村庄、鱼塘、田野和绿色丘陵景观。

  • Bildergalerie Grenzgebiet zwischen China und Hongkong (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

    香江两岸不同体制下的生活

    远离抗议浪潮

    Leung Wong-hing用稻草捆绑着她和丈夫在深圳湾抓到的螃蟹。她的儿子和孙女今天将回家看望她们。他们的村子虽然位于香港，但是却远离催泪弹、警棍和示威者与警察之间的暴力。

  • Bildergalerie Grenzgebiet zwischen China und Hongkong (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

    香江两岸不同体制下的生活

    林先生记忆中的深圳

    林先生也是生活在边境地区的居民，以务农和捕蟹为生。他在香港一侧的家与深圳之间只有一河之隔。他回忆说，几十年前，对岸的深圳让人能够看到的只有“破旧的”茅草屋。 “大陆现在要先进得多。一切都很好，道路也很漂亮。”

  • Bildergalerie Grenzgebiet zwischen China und Hongkong (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

    香江两岸不同体制下的生活

    “河中丧命”

    当地的养鱼户Andrew Kwok还记得，在大陆政治动荡的岁月，有很多内地人试图逃到香港，过上和平、自由和更好的生活。但是很多人冒险渡河时溺亡。

  • Bildergalerie Grenzgebiet zwischen China und Hongkong (Reuters/T. Siu)

    香江两岸不同体制下的生活

    希望团结

    Merrin Ke在深圳长大。和许多其他大陆人一样，在香港上大学。她现在住在上海。这位23岁的年轻人说，为了与香港的“紧张局势”保持距离，她选择了离开。虽然抗议活动还未平息，但她希望冲突能够得到解决。

  • Bildergalerie Grenzgebiet zwischen China und Hongkong (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

    香江两岸不同体制下的生活

    买不起的住房

    香港边界地区的的一个建筑工地，背景是现代化大都市深圳。根据房地产公司世邦魏理仕集团（CBRE Group）2019年的一份报告，这两个相邻城市的房地产属于世界上最昂贵的。根据该报告，香港排名第一，而曾经的渔村，今日的“中国硅谷”深圳排名第五。

    作者: Helena Kaschel


李京慧/叶宣（德新社）

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香江两岸不同体制下的生活

香港和深圳只有一江之隔。前英国殖民地香港和中国大陆之间的生活有什么不同吗？ (15.01.2020)  

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