林郑：暂不再动紧急法 不排除求助北京

（德国之声中文网）《禁蒙面法》在香港实施后，街头冲突在刚刚过去的长周末连假却没有停止。 香港行政长官林郑月娥周二 (10月8日) 早上会见记者，否认新法例没有成效。 她说：「我希望大家明白凡是新的法例和政策，需要一段时间才看到成效，不能说这几天看不到成效，所以这条法例没有存在的必要性。 」

昨天行政会议成员叶国谦表示，政府不排除再用《紧急法》推行其他新法例，包括限制通讯甚至「禁网」。 林郑月娥说暂时没有相关计划：「面对每天变化的情况，有时候暴力升级，有时候好像较平静，我们要审时度势做相应要做的事。 我们目前没有计划再启动《紧急法》订立其他新规例，因为这一次用《紧急法》订立《反蒙面法》是非常艰难的决定。 」

十一之后香港局势更趋动荡，林郑月娥再被问及在什么情况下会寻求中国政府协助，她没有排除这个可能性。 她说：「目前我仍然认为香港应该自行寻找解方，但如果情况变得很坏，我们不能排除任何选项。 现在我们会用政治、法律、政策工具和对话解决深层次问题。 」

特朗普：香港问题或影响贸易谈判

而在中美新一轮贸易谈判前夕，美国总统特朗普再次把香港和贸易问题挂勾。 他表示：「香港是非常重要的世界枢纽，不仅对中国来说，对全世界亦然。 我只希望可以看到一个人道协议，我知道习主席有能力做得到，我认为他是一个令人信服的人，我们正在谈判。 」

他呼吁以人道方式解决香港问题，并警告如果中方处理不当可能会影响谈判。 他说：「如果发生任何不好的事，我想会对谈判不利，可能对于我们、其他某些人以及他（习近平）来说，政治上可能会很困难。 但我认为他们要以和平态度处理。 」早前有美国国会议员表示，《香港人权与民主法案》预计最快会在10月进行表决。

香港回归前最后一任港督彭定康接受英国天空电视台访问时，批评林郑月娥订立《禁蒙面法》是「疯狂」。 他批评，香港乱局的起因是港府和北京连串管治失误所造成，令原本非常和平的香港社会被迫用街头方式来抗争。 他担忧如果情况没有改善，不久后会不幸地有人中枪死亡。

林郑月娥反驳，要求「外国政客」评论时要认清客观事实和事件本质，「希望他们不要恶意批评香港，或者为为香港的状况撑腰，还说是和平示威」。

民间反弹未止

周一 (10月７日) 下午开始，全港多个商场有市民聚集抗议《禁蒙面法》。 入夜后，示威者开始在各区堵路，与警方展开追逐战。 港铁再次成为众矢之的，示威者闯进将军澳站、大棠站、沙田围站等多个车站内破坏和射水；另外也有人在沙田破坏交通灯。 直至周二 (10日8日) 早上，港铁仍然有13个车站要关闭。

另外，香港教育局要求所有中学在《禁蒙面法》实施后首个上学天(10月8日)，向政府提交戴口罩、罢课和参与校方人链活动的学生人数。 早前当局致函学校，声称「学生在校内或校外均不应戴上口罩或以其他方式遮盖脸孔」，如果有师生不适应该留在家中休息。 学界批评此举是白色恐怖并发起「全民口罩日」行动，部分学生今天依然戴口罩上学。

林郑月娥表示，《禁蒙面法》更重要的是带来阻吓作用，特别针对未成年青少年和学生，希望他们不要因为身份无法被识别而妄顾法纪。 九月开学后，18岁以下被捕者占总数多达40%；而在刚过去的周日 (10月6日)，被捕人士当中有10%的人年龄不足15岁。 对于有记者被警方强行摘下面罩，林郑月娥说当局会研究如何平衡执法和采访权。 港府早在法例生效之前已经明言，记者在工作期间戴上面罩会获得豁免。

李芊（發自香港）