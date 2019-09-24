林郑：政府有主要责任终止危机

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥表示，无论如何艰难，她都必须与港民对话。在商业和夜生活中心--湾仔的伊丽莎白女王体育馆所作的发言中，她强调，解决香港目前危机的最大责任在政府一方。她称，若想走出困境，找到途径，政府必须承担最大责任。

体育馆外，约百名抗议者呼喊"香港人加油"等口号。

得到北京支持的特首林郑月娥与社区遴选的150名代表对话。根据所达成的协议，每个人有最长3分钟时间发言，陈述自己的观点。

对话于当地时间傍晚开始。安全人员加强了戒备，湾仔的某些学校和商店提前关门。

在当天一期的《纽约时报》中文网上，林郑月娥发表一篇题为"香港仍有未来"的文章。她在文章中写道，"我们的社会已经出现了深深的创伤。它们需要时间来愈合。但本届政府依然希望，对话能战胜对抗；我们也希望，通过政府的行动措施，能让社会恢复平静并重建信任。"

一名62岁的香港市民在接受路透社采访时质疑对话的意义，他表示，有无对话全一样："20万人走上街头时，他们没有听。他们会听取150人的意见吗？"

香港示威缘起于港府计划通过的一项允许将刑事犯罪分子引渡给內地的法案，并逐步演变成要求更多民主的抗议浪潮。

9月中旬示威活动中香港湾仔车站遭到纵火

港铁恢复运行

前英国直属殖民地香港的主权于1997年移交中国。根据"一国两制"原则，香港实行"港人治港"，香港基本法保障港民享有比內地人更多的自由。多年来，北京对香港事务的干预日增，很多港人对此不满。

北京称遵守"一国两制"原则，否认干预香港事务，但指控包括美英等在内的外国政府煽动骚乱。

周三夜间，沙田站爆发本周以来的第二次冲突，导致铁路运营中断。运营方港铁宣布在示威抗议期间暂停客运服务以防示威者集中，并称，港铁成为示威者的攻击对象，车站遭打砸烧。

10月1日，中华人民共和国迎来成立70周年。纪念日临近之际，港府陷入紧张，力图避免出现有可能使北京中央政府尴尬的场面。

本周末，这个亚洲金融中心亦将迎来"雨伞"抗议运动发生5周年。2014年的系列抗议运动最终失败，未能迫使北京让步。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.12 ｢不能纵容孩子任性」 林郑接受TVB专访中，强调自己是两个孩子的母亲，用母子关系比喻她和｢反送中」示威者的关系，说自己不能纵容孩子任性，否则孩子长大后悔，会回头来指责母亲。 她也泛泪说表示不能接受有人批评她｢卖港」，但她为香港做出不少个人牺牲，连老公都说她当了特首后｢卖身给香港」。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.12 ｢暴动」 立法会原定6月12日对《逃犯条例》修订内容进行二读。 这天，大批香港市民占领立法会周遭干道，导致立法院取消会议。 香港特首林郑月娥傍晚以电视录像发言，三度形容金钟发生的冲突是｢暴动」。 这项批评也催生日后｢反送中」示威者的五大诉求之一｢撤回6.12暴动定性」。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.15 「暂缓修例」 《逃犯条例》的修订初衷是因应陈同佳案，但是台湾社会在港人大规模游行后，公开表示絶不接受修订的《逃犯条例》。 有鉴于此，林郑月娥在记者会上说，《逃犯条例》在今年通过的迫切性便不复存在。 林郑认为修法仍有其必要性，提出｢暂缓」，让社会冷静一下。她强调这并非撤回。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 6.18 「我真诚道歉」 在民阵「反送中」6.16大遊行号称超过两百万人上街之后，林郑月娥在6月18日下午4点举行记者会。她表示，针对《逃犯条例》修订，「我個人需為此負好大責任，對於引起社會矛盾紛爭焦慮，我真誠道歉。」 林郑月娥在记者会上没有提及是否撤回修例。在记者多次追問下，林鄭重申﹕「港府暫緩後沒有重啟的時間表。」

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.02 凌晨四点紧急召开记者会 7月1日，香港主权移交中国22周年纪念，示威者在包围金紫荆广场导致升旗礼改至室内举行后，又在下午开始冲撞立法会玻璃。 之后，香港示威者进入立法会大楼，但在午夜前就全数撤出，最终警方仅花三小时便完成外围清场。2日凌晨，林郑月娥反常地在凌晨召开记者会，谴责示威者。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.09 「寿终正寝」 林郑在记者会上承认，修例工作｢完全失败」，逃犯条例｢寿终正寝」。 然而，示威者并不满意林郑的用词，认为林郑刻意回避法律用语上的｢撤回」一词，相当于为草案的｢复活」留后路。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.21 (林郑没有出现) 7月21日晚上发生了两件重大事件: 一件是示威者包围中联办，另一件是白衣人在元朗地铁站无差别袭击市民。 示威者涂污中联办国徽虽然引发批评，但是元朗车站溅血、白衣人与警察互动良好等影像与照片像火一般的扩散开来，其触目惊心很快的便夺去媒体的注意力。 林郑月娥在隔天下午三点才召开记者会时，被记者质疑，之前都可以凌晨开记者会，为何这次如此慢? 对于记者会的时机，她则说她要在掌握的情况下才向社会作出交代。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 7.22 「强烈谴责涂污国徽者」 林郑月娥在7月22日下午三点召开记者会，谴责部份激进示威者污蔑国徽，将会依法追究。记者质疑林郑在讲话中先谴责示威者涂污国徽、才谴责元朗发生的暴力事件，是不是意味着认为涂污国徽的重要性大于元朗的人身安全? 林郑月娥强调，市民的安全与一国两制的底线都是她的关切重点。 记者会后，中国媒体大幅报导示威者涂污国徽一事，同中国官方予以强烈谴责。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 8.20 构建沟通平台 林郑在行政会议前会见记者表示，特区政府将马上展开工作，构建沟通对话平台，和不同背景、阶层和政治意见的人对话。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 8.27 「重点不是不回应诉求，而是不接受诉求」 在这个记者会的前一个周末，警方第一次出动水炮车、又第一次鸣枪示警。林郑在那之后召开的第一个记者会上表示，关于构建沟通平台的工作还在进行中，但她提到自己在前一个周六已经约了19人见面听取意见，为时3小时。现场有记者问道，如果政府已经决意不接受示威者的诉求，那么构建平台又有甚么用意? 林郑回答道，政府在过去两个月都持续有对民众的诉求做出回应，「所以问题並非不回应诉求，而是不接受诉求。 」她继续说: 「如果我们因为民众抗议就接受诉求，那對政府而言，這是非常不妥当且不能接受的作法。 」

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 9.03 ｢从未提出辞职」 9月2日晚上，路透社公布了一段香港特首林郑月娥与商界人士闭门会议的录音，录音中她说自己给香港带来｢不可原谅的浩劫」，｢若有选择，会第一时间辞职下台」。 这段24分钟的录音引发不同看法，有的人感到同情，有的人怀疑她是刻意博取同情。 隔天，林郑抢在中联办表定下午的记者会之前，先行召开记者会。 林郑月娥说，对于在私人场合的发言被录音并交给媒体十分失望。 有记者问她，是不是刻意外流录音，她严正否认。她表示，从未向中央提出过辞职要求。

林郑月娥好多场记者会，都说了什么? 9.05 「撤回修例」 9月4日下午，消息传出林郑急召建制派上礼宾府，料将撤回修例，还有可能成立｢真相调查委员会」。 消息一传出，港股飙升近千点。 当晚，林郑发表6分钟电视讲话，宣布正式撤回《逃犯条例》，但是没有如传闻成立新委员会，仍坚持按照既定机制由监警会调查事件。 翌日上午，林郑召开记者会，覆述她在电视上提出的四项行动。 她回复记者提问说，撤回修例决定是港府提出、中央支持。



凝炼/叶宣（路透社）