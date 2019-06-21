林郑支持度暴跌 「反送中」示威者寄望G20

（德国之声中文网）眼看G20将近，美国总统特朗普即将与中国国家主席习近平见面，民阵在26日晚间于中环爱丁堡广场举行「G20 Free Hong Kong集会」，期盼提高国际社会对香港的关注。到了晚上8点，至少数千人聚集在爱丁堡广场上，多数没有佩戴口罩、头盔。

香港01报导，民阵召集人岑子杰批评《逃犯条例》威胁港人自由，中联办不断干扰香港内政，并再重申诉求：撤回逃犯条例、撒回暴动定性、调查警方以违规武力镇压等。 岑子杰也希望国家主席习近平于G20会议回答，香港是否值得民主。香港苹果日报报导，现场还用10种语言呼喊「还我自由，我要真普选」。

人潮一直到晚上10点民阵表定活动结束的时间都未散去。之后更有部份民众开始在警察总部外聚集。到了凌晨2时，数百名示威者仍然逗留在警总门外叫嚣。凌晨3时许，警方持盾牌清场。

27日上午8时许，警察公共关系科总警司谢振中在接受电视节目时表示，凌晨3时半的驱散行动中，警方拘捕一名袭警人士，并记下60人身份证再做跟进。

G20期间「香港」成敏感词

虽然特朗普曾说他计划和习近平讨论香港事务，但是中国曾说不允许香港的抗议事件在日本东京的G20峰会上被提出讨论。周三(6月26日)，外交部发言人耿爽说: 「香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。」

但是香港示威者仍然把握着各国领袖都聚集在大阪的机会，希望提高国际对香港的关注，对习近平以及特首林郑月娥施压。在周三晚间的抗议现场，法新社采访一名刘姓示威者，他说因为香港是国际上重要的贸易城市，国际社群有权利谈论香港的未来: 「我们必须保有我们的独特性才能继续为国际社群服务。」

此前，香港活动人士通过众筹募集到500余万港币，计划在G20峰会之际，计划在5个国际报章上刊登有关香港修订《逃犯条例》引发争议的广告，唤起关注。众筹在周二截止，共有22000余人募捐了超过548万港币，超过原定的300万港币筹款目标。众筹发起人说他们对群众的反应感到吃惊。

向外国使节请愿

周三(6月26日)，300名香港反送中示威者在网络上及多个Telegram群组内发起马拉松式请愿活动，邀请示威者于周三上午向19个将出席G20峰会国家的驻港总领事馆提交请愿信。 根据香港电台的报导，主办方表示请愿信内容包含反送中示威者对逃犯条例修正草案的担忧及香港的现况，而他们也希望这些国家可以大阪举办的峰会中，针对香港的议题向中国国家主席习近平施压。

此外，主办方也重申，那些批评反送中示威被外国势力干预的人不明白香港是一个国际城市，而香港之所以会繁荣便是因为它服务的是全世界。 根据香港01报导，大部分示威者都身着黑衣，现场也有人在发放印有「Liberate Hong Kong」字眼的上衣。 此请愿活动的路线已得到香港警方发出的不反对通知书，而某些参与者也呼吁示威者在遊行期间保持静默，以此向国际社会展现香港人的素质。

示威者期盼美国总统特朗普能与习近平讨论香港事务

香港电台报导，请愿队伍沿途经过接近香港特首林郑月娥住处的路口，而大批警力也在场戒备。 队伍大约在周三上午9点50分抵达美国驻香港及澳门总领事馆正门，而当他们抵达领事馆时，数名示威者高举「帮香港逃离中国殖民」(Free HK from China colonization) 的标语并高喊「请帮助香港! 请解放香港! 」一名示威者则将请愿信交给美国领事馆的人员。

接着，游行队伍在上午10点20分抵达欧盟驻港澳办事处，而办事处代表也接过请愿信。 香港电台报导，请愿信内容写道: 「如果您能代替我们介入此事，向中国国家主席习近平表达香港人民希望政府全面撤除逃犯条例修正草案及对警察暴力展开独立调查的话，香港示威者会非常感激。 」

请愿队伍在接近上午11时抵达英国驻港澳总领事馆，并将请愿信顺利交付领事馆人员。 根据请愿队伍的计划，它们还将陆续行经其他16个领事馆。 而周三晚上八点，示威者也将集结在爱丁堡广场，参加名为「G20 Free Hong Kong」的集会。

英国将停止向香港出口防暴装备

英国外交大臣亨特 (Jeremy Hunt) 周二 (6月25日) 也在对英国议会发表演说时，呼吁香港针对6月12日发生的警民暴力冲突展开独立调查，并表示将停止向香港出口防暴装备。

英国外交大臣亨特 (Jeremy Hunt) 周二 (6月25日) 也在对英国议会发表演说时，呼吁香港针对6月12日发生的警民暴力冲突展开独立调查，并表示将停止向香港出口防暴装备。 他在演说中表示: 「英国对香港的情势仍感到十分担忧，而我在此呼吁香港政府针对暴力警民冲突建立独立调查，而调查结果也将帮助我们审视是否继续向香港警方发放出口许可证。 此外，除非香港的情势发展能说服我们人权与基本自由已受到保障，我们将不再向香港出口防爆装备。 」

法新社报导，英国外交部表示目前香港警方并没有握有有效的防暴装备出口许可证，而英国上一次出口催泪瓦斯、手榴弹及催泪弹给香港警方是2018年7月。 英国上次出口橡胶子弹给香港警方是2015年7月，而香港警方2019年4月申请的防暴盾牌出口许可证则遭英国否决。

香港的反送中示威者预计将在接下来几天举行数场示威行动，包含7月1日的大游行。

罗法/杨威廉(路透社、法新社)