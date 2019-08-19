 林郑承诺构建对话平台 民陣批缺乏沟通诚意 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2019

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时政风云

林郑承诺构建对话平台 民陣批缺乏沟通诚意

「反送中」运动当中，示威民众普遍对警方执法尺度有所不满，也不放心交给监警会调查，呼吁政府成立独立调查委员会。这次香港特首林郑月娥提出了监警会调查的具体作法与时程，究竟能否获得示威者的认同?

Hongkong PK Carrie Lam (Getty Images/AFP/L. Suwanrumpha)

林郑决定要构建对话平台，与不同立场与背景的人谈话

（德国之声中文网）20日上午，香港特首林郑月娥在开行政会议前会见记者，说她希望8月18日的和平大遊行是社会回复平静的转折点。 接下来政府将与民众展开和平对话，也会处理警察的执法争议。

香港电台报导，现场有记者问，周日有170万人和平集会，政府是否不论人数多少都不会回应五大诉求? 林郑回答道，先前因为状况不稳定所以进行工作有困难，但是见到星期日很多市民和平集会，政府愿意和他们对话。她说她会马上展开工作构建对话平台，邀请各阶层、不同政治立场及背景的人士，共同为香港寻找出路。

林郑也提到，坚警会近日收到多宗大型活动中涉及警员的投诉，最新需汇报的投诉达174宗。她也说，原本监警会预订主动审视事实情况的日期只订在6月9日及7月2日，现在因为暂时不知道社会纷争何时完结，改成暂时不设终结时限。这也表示监警会的审视范围包括7月21日的元朗打人事件，该事件已经收到53宗投诉，占据投诉中的3成。

林郑承诺截至7月2日的调查报告会在6个月内提交，也会对外公开。但主辦8月18日百万人游行的民间人权阵线在8月20日下午举办的记者会，表示对林郑的回應感到失望，并对香港未来感到担忧。民阵的召集人岑子杰表示，林郑這天的记者会与过往并没有不同，因为她持续拒绝诉求，并缺乏沟通的诚意。 他批评林政月娥对民意不闻不问，而此举「势将香港推向粉身碎骨的深渊」。

香港独立媒体网报导，民阵副召集人陈皓桓表示，五大诉求是香港人的共识，而林郑应该在8月31日的游行中走入人群，与香港示威群众沟通。 他说安全问题是全部香港人民都面临的问题。

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继超过上百万香港居民参与了上周日的和平集会后，一群香港网民于8月19日在社群论坛连登讨论区上，号召香港居民参与8月23日在香港地铁沿线举行的「香港之路」和平牵手活动。 (20.08.2019)

社群媒体巨头推特与脸书周一纷纷表示他们瓦解了一些试图影响香港示威的社群媒体行动，并指有迹象显示这些社群媒体行动是由中国政府主导。 (20.08.2019)

建制派议员: 中央已订「死线」

20日早上，立法会议员田北辰在港台节目中透露，中央为修例争议设下「死线」，要求港府在10月1日国庆日前平息风波。田北辰认为，特首应该在9月初回应市民的部份诉求，若能够让8月31日的遊行人数大减，或者之后不在再出现暴力冲突，应就能让中央相信香港局势恢复平静。田北辰认为，如果特区政府未能在死线前平息纷乱，中央可能启动《驻军法》第14条，要求香港驻军协助介入，第二是可能启动《基本法》第18条，宣布人大常委宣布香港政府无力维持治安，要出动武警或驻港解放军。

将军澳连侬墙持刀砍人事件

综合香港传媒报导，19日晚间在将军澳从景林往厚德行人隧道的连侬墙，有一名蓝衫人士持刀砍向正在整理连侬墙的人士，至少造成3人受伤。

香港01报导，嫌犯在犯案后逃去，并在现场遗留其中一把疑似犯案用的菜刀。之后警方也在附近的垃圾桶发现另一把西式厨刀。林郑月娥表示，事件已经交由警务处严肃跟进，警方将依法处理。然而，民阵的陈皓桓却批评香港警方過往只顧著拘捕示威者，却无视黑社会与行凶者。他也批評林郑拒绝理会香港居民的安全。他说 : 「香港已变得不安全。 」

罗法/夏立民 (综合报导)

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