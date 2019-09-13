 林郑承诺改善住房 示威者中秋夜筑“人链” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

林郑承诺改善住房 示威者中秋夜筑“人链”

中秋节之际，香港特首林郑月娥宣布多项新政到位，承诺解决住房问题。而示威活动仍在继续，在维园、太平山和狮子山等处均有筑人链点灯表达政治诉求的活动。预计抗议浪潮在周末仍将继续。

China Hongkong PK Carrie Lam (Reuters/A.A. Dalsh)

林郑：住房和就业作为政府优先关注事项

（德国之声中文网）备受批评的香港特首林郑月娥日前表示，将把香港居民的住房和就业作为政府优先关注事项，从而缓解深植民间的对于港府的不满情绪。与此同时，抗议者仍然坚持不断举行示威游行。

林郑月娥此前曾承认自己引起了政治危机，从而造成了"不可原谅的灾难性后果"，如果可以选择的话，她就会辞职。周四，她在个人脸书主页上发布了一条帖文，表示香港政府去年公布的房屋政策新措施已经全部到位。

香港以房价居高而世界闻名，很多香港年轻人认为，港府的住房政策不公平，只对富人有利，而年轻人只能被迫和父母同住，或者花高价租住"鞋盒"一般的狭小公寓。

林郑月娥宣布住房新政到位，正值由"反送中"引起的抗议活动持续不断，香港陷入数十年来最严重的政治危机。

中秋点灯筑人链

在周五中秋夜，示威者在维园、太平山和狮子山等旅游景点，打着灯笼组成人链，并合唱《愿荣光归香港》、《海阔天空》等歌曲。据"香港01"报道，在维园内还有人向前来赏月的市民免费派发灯笼，有市民在灯笼上写上了"光复香港"和"香港人加油"等字样。

观看视频 02:02

香港抗議運動的「主題曲」

据悉，本周末抗议者还计划继续在购物中心示威，以及在机场进行堵塞交通的"压力测试"活动。最近几周以来，多次在周末发生了示威者在通往机场的道路设立路障、在街上点火以及打砸破坏地铁站的事件。

活动人士还计划在本周日到英国驻香港领事馆门前集会，要求中方遵守1984年签署的《中英联合声明》。

民阵游行申请遭警方反对

另据德新社报道，香港民阵为本周日游行集会计划提交的申请书已经被警方驳回。据悉，民阵原定计划周日下午在铜锣湾东角道集合，游行至中环遮打道行人专用区。警方发出的反对通知书表示，民阵与多个团体在过去的集会以游行期间以及结束后，附近地点均会发生示威者纵火、大范围堵路等暴力行为，还有大规模破坏公物行为，破坏社会安宁。警方认为，这次抗议如果举行，很有可能会再次发生暴力，届时游行组织方将无法控制示威者的行为。

鉴于香港目前的政局不稳，原定于10月初在港举行的香港国际网球公开赛推迟举行。香港网球总会及世界女子网球协会宣布，鉴于目前的情况，"将时间推迟将有利于保证赛事的顺利举行"。

香港网球公开赛原定10月5日至13日举行，距离中国"十一"国庆很近。预计在国庆期间，香港还会出现较大规模的抗议活动，而北京也会举行盛大的阅兵式。

 

雨涵/乐然（路透社、德新社）

 

DW.COM

港人的月饼与"红歌"

香港今年的中秋节非同以往，连月饼也不可避免地卷入政治漩涡。与此同时，一首《愿荣光归香港》的歌曲正在以惊人的速度传播开来。 (12.09.2019)  

薄弱的信任: 香港前线一日纪实

德国之声记者过去一周实际到香港街头的抗争前线进行采访。 过程中，除了亲眼目睹到前线示威者如何组织抗争，也亲身体验了许多港民口中所说的「警察暴力」。 眼看香港的社会互信度不断降低，香港的混乱情势看似将持续延烧。 (12.09.2019)  

香港基建受挑战　林郑拒绝暴力升级

香港特首林郑月娥周二召开记者会表示，港铁系统庞大，要出动人力保护每个港铁站是「不可能的要求」。另一方面，她也不认同美国透过法案影响香港情势的做法。 (10.09.2019)  

林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

香港特首林郑月娥从《逃犯条例》修例开始以来，召开过许多记者会。 在诸多争议当中，召开记者会引来的批评看似比赞誉多。林郑就此成为历年以来支持度最低的香港特首。这中间到底发生了什么? (06.09.2019)  

相关音频视频

香港抗議運動的「主題曲」  

相关内容

Hongkong Chris Patten Rede

彭定康：英国应给予港人在英居留工作权 13.09.2019

香港最后一任英国总督彭定康（Chris Patten）表示，主张英国为香港人提供所谓的英国国民（海外）护照并为给予他们在英国的居留和工作权利。

Hongkong Polizei patrouilliert in MTR-Station

示威者再号召瘫痪机场 港警严阵以待 07.09.2019

对于香港来说，这又是一个不平静的周末：“反送中”示威者周六继续发起“机场交通压力测试”行动，当局严阵以待。除了对来往机场的公共交通进行限制之外，警方也加强戒备，提前将疑似参与抗议的人士带离。美国防长呼吁北京“克制”。

Hongkong | Fernsehübertragung einer Pressekonferenz von Carrie Lam auf einem Bildschirm in Hongkong

林郑月娥电视讲话：回应五大诉求 提出四项行动 04.09.2019

林郑月娥本周三（9月4日）向全港市民发表讲话，除了宣布撤回《逃犯条例》修订草案之外，她如何回应示威者的其他几大诉求？作为香港特首，她又将出台何种措施打破困局呢？

广告

媒体看中国

Joshua Wong und Heiko Maas (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

德语媒体：马斯见黄之锋 何以引发如此风波?

德国外长马斯见黄之锋引发的德中外交争端，依然是德语报刊的焦点。《威斯特法伦新闻报》赞扬德国政府敢于向北京展现棱角。《巴登报》认为，香港僵局的根源在于北京从来没有与民主社会互动的经验。《商报》则刊登了正反两方的评论，探讨外长马斯此举的得失。  