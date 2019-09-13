林郑承诺改善住房 示威者中秋夜筑“人链”

（德国之声中文网）备受批评的香港特首林郑月娥日前表示，将把香港居民的住房和就业作为政府优先关注事项，从而缓解深植民间的对于港府的不满情绪。与此同时，抗议者仍然坚持不断举行示威游行。

林郑月娥此前曾承认自己引起了政治危机，从而造成了"不可原谅的灾难性后果"，如果可以选择的话，她就会辞职。周四，她在个人脸书主页上发布了一条帖文，表示香港政府去年公布的房屋政策新措施已经全部到位。

香港以房价居高而世界闻名，很多香港年轻人认为，港府的住房政策不公平，只对富人有利，而年轻人只能被迫和父母同住，或者花高价租住"鞋盒"一般的狭小公寓。

林郑月娥宣布住房新政到位，正值由"反送中"引起的抗议活动持续不断，香港陷入数十年来最严重的政治危机。

中秋点灯筑人链

在周五中秋夜，示威者在维园、太平山和狮子山等旅游景点，打着灯笼组成人链，并合唱《愿荣光归香港》、《海阔天空》等歌曲。据"香港01"报道，在维园内还有人向前来赏月的市民免费派发灯笼，有市民在灯笼上写上了"光复香港"和"香港人加油"等字样。

观看视频 02:02 分享 香港抗議運動的「主題曲」 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3PTKG 香港抗議運動的「主題曲」

据悉，本周末抗议者还计划继续在购物中心示威，以及在机场进行堵塞交通的"压力测试"活动。最近几周以来，多次在周末发生了示威者在通往机场的道路设立路障、在街上点火以及打砸破坏地铁站的事件。

活动人士还计划在本周日到英国驻香港领事馆门前集会，要求中方遵守1984年签署的《中英联合声明》。

民阵游行申请遭警方反对

另据德新社报道，香港民阵为本周日游行集会计划提交的申请书已经被警方驳回。据悉，民阵原定计划周日下午在铜锣湾东角道集合，游行至中环遮打道行人专用区。警方发出的反对通知书表示，民阵与多个团体在过去的集会以游行期间以及结束后，附近地点均会发生示威者纵火、大范围堵路等暴力行为，还有大规模破坏公物行为，破坏社会安宁。警方认为，这次抗议如果举行，很有可能会再次发生暴力，届时游行组织方将无法控制示威者的行为。

鉴于香港目前的政局不稳，原定于10月初在港举行的香港国际网球公开赛推迟举行。香港网球总会及世界女子网球协会宣布，鉴于目前的情况，"将时间推迟将有利于保证赛事的顺利举行"。

香港网球公开赛原定10月5日至13日举行，距离中国"十一"国庆很近。预计在国庆期间，香港还会出现较大规模的抗议活动，而北京也会举行盛大的阅兵式。

雨涵/乐然（路透社、德新社）