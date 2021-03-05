 林郑感谢北京为港「解困」 重申中央有主导权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2021

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时政风云

林郑感谢北京为港「解困」 重申中央有主导权

香港特首林郑月娥8日称，她欢迎人大审议完善香港选举制度的草案，强调这次改制不是针对民主派。她不愿表明立法会选举是否将再被延後，只说该选举应在选委会选举後举行。

Hongkong Chief Executive Carrie Lam nimmt an einer Pressekonferenz in Hongkong teil

香港特首林郑月娥8日在结束出席两会的行程后，在香港接见媒体。(此图非8日现场图。)

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥结束出席中国人大和政协的「两会」後，在8日中午於香港接见媒体，进一步说明中国人大预定要推动的完善香港选举制度的相关议题。

林郑月娥称，为了确保香港的管治权掌握在爱国者手上，她欢迎中国人大审议完善香港选举制度的决定草案，她也认同推动选举制度改革要遵循的5大原则。

她说：「过去几年，立法会的乱象令施政举步维艰，本港的选举制度有漏洞及有缺憾，特区难以自行处理。感谢中央继去年国安法後，从宪制层面负起责任，为特区解困，今次的工作采取『决定+修法』方式是合时丶合法及合宪，中央的主导权不容置疑。」

林郑月娥强调，根据中国宪法和香港的基本法，北京有权主导这次改制，在中国政府修定基本法附件一和二之後，香港政府会依法处理具体执行安排。她说，港府会听取社会各界意见，并在香港立法後，会交由香港立法会审议通过。

她重申，虽然有意见称中国人大的决定会收窄民主派的参选空间，但她认为目前北京要处理的不是民主派的问题，而是处理「不爱国爱港丶破坏香港繁荣丶挑战中央权威，勾结外国势力制裁国家与香港人士」。

林郑月娥也提到了被延後一年的立法会选举，表示由於选举委员会被北京赋予新职权，会选举产生比例较大的立法会议员，所以逻辑上应该先举行选委会选举再举行立法会选举。她称，目前无法确定原定今年9月举行的立法会选举会不会再次延期。

Weltspiegel 05.03.2021 | China Peking Nationaler Volkskongress

林郑月娥强调，根据中国宪法和香港的基本法，北京有权主导这次改制，在中国政府修定基本法附件一和二之後，香港政府会依法处理具体执行安排。

此外，她还说她不评论民主派人士被控违反国安法的个案，但重申国安法实施後暴力事件大减，目前绝大部分香港市民的人身安全与自由都已恢复，人权自由也受到保障。在这之前，林郑月娥于3月6日与中国国务院副总理韩正见面，中国官媒新华社报导称，韩正希望港府要认真落实全国人大关于完善香港选制的决定，以及全国人大常委会对香港基本法两个附件的修改，做好香港本地立法工作。

专家：香港的「二次回归」

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛在8日发表於明报的评论中写道，在北京将於两会期间改革香港选举制度之际，各界看到的是「政权把精力放在铲除丶追杀不同政见人士」，并以「国家安全」为名，制造定义不明的「负面名单」去取消参选人与已当选人的资格，藉此加强对选举结果的操控。

DW.COM

港区全国人大代表廖长江向路透社透露，北京拟对香港选举制度进行改革，防止“多数人独裁”。他认为想要一人一票的港人“政治上不成熟”。

除了强调抗疫与经济发展外，中国国务院总理李克强在周五召开的中国人大会议上重申会阻止外国干预港澳事务，并称中国坚持「独立自主的和平外交政策」。

中国官媒4日公布的人大议程中，包含了各界关注的修改香港选举制度的议案。多家港媒报导指出，全国人大将扩大立法会与特首选委会的席次，确保「爱国者」占多数。

陈家洛写道：「一场针对香港文化和核心价值的斗争，已经在教育丶传媒丶宗教丶法律丶医护丶公务员系统等范畴界别同步发生了。政权眼中的『敌人』可以说是无处不在，如有必要，多制作『一小撮』出来进行斗争来达到震慑效果也是合算的。」

他在评论中直言道，在面对「二次回归」之际，香港在民主丶自由丶人权丶法治丶人身安全等方面都「饱受威胁」，而一切都会按照共产党的意志来「依法办事」。陈家洛在明报中写道：「这当然将会包括增加行政长官选举委员会人数和立法会议席的相关立法程序。这些量变带来的质变，不是民主化，而是去民主化和去自由化。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导) 

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