林郑感谢北京为港「解困」 新制度恐影响立法会选举

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥结束出席中国人大和政协的「两会」後，在8日中午於香港接见媒体，进一步说明中国人大预定要推动的完善香港选举制度的相关议题。

林郑月娥称，为了确保香港的管治权掌握在爱国者手上，她欢迎中国人大审议完善香港选举制度的决定草案，她也认同推动选举制度改革要遵循的5大原则。

她说：「过去几年，立法会的乱象令施政举步维艰，本港的选举制度有漏洞及有缺憾，特区难以自行处理。感谢中央继去年国安法後，从宪制层面负起责任，为特区解困，今次的工作采取『决定+修法』方式是合时丶合法及合宪，中央的主导权不容置疑。」

林郑月娥强调，根据中国宪法和香港的基本法，北京有权主导这次改制，在中国政府修定基本法附件一和二之後，香港政府会依法处理具体执行安排。她说，港府会听取社会各界意见，并在香港立法後，会交由香港立法会审议通过。

她重申，虽然有意见称中国人大的决定会收窄民主派的参选空间，但她认为目前北京要处理的不是民主派的问题，而是处理「不爱国爱港丶破坏香港繁荣丶挑战中央权威，勾结外国势力制裁国家与香港人士」。

林郑月娥也提到了被延後一年的立法会选举，表示由於选举委员会被北京赋予新职权，会选举产生比例较大的立法会议员，所以逻辑上应该先举行选委会选举再举行立法会选举。她称，目前无法确定原定今年9月举行的立法会选举会不会再次延期。

此外，她还说她不评论民主派人士被控违反国安法的个案，但重申国安法实施後暴力事件大减，目前绝大部分香港市民的人身安全与自由都已恢复，人权自由也受到保障。在这之前，林郑月娥于3月6日与中国国务院副总理韩正见面，中国官媒新华社报导称，韩正希望港府要认真落实全国人大关于完善香港选制的决定，以及全国人大常委会对香港基本法两个附件的修改，做好香港本地立法工作。

专家：香港的「二次回归」

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛在8日发表於明报的评论中写道，在北京将於两会期间改革香港选举制度之际，各界看到的是「政权把精力放在铲除丶追杀不同政见人士」，并以「国家安全」为名，制造定义不明的「负面名单」去取消参选人与已当选人的资格，藉此加强对选举结果的操控。

陈家洛写道：「一场针对香港文化和核心价值的斗争，已经在教育丶传媒丶宗教丶法律丶医护丶公务员系统等范畴界别同步发生了。政权眼中的『敌人』可以说是无处不在，如有必要，多制作『一小撮』出来进行斗争来达到震慑效果也是合算的。」

他在评论中直言道，在面对「二次回归」之际，香港在民主丶自由丶人权丶法治丶人身安全等方面都「饱受威胁」，而一切都会按照共产党的意志来「依法办事」。陈家洛在明报中写道：「这当然将会包括增加行政长官选举委员会人数和立法会议席的相关立法程序。这些量变带来的质变，不是民主化，而是去民主化和去自由化。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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