林郑密谈曝光:「若能选择，我会辞职」

(德国之声中文网) 根据路透社取得的录音，香港特首林郑月娥在与商界人士谈话时表示，她目前别无选择。

她说:「既已深切道歉，如果我能选择，第一件事就是辞职。」 她谈到自己引发了政治危机，令香港陷入「不可原谅的混乱局势」。她也透露，北京没有在10月1日，70周年国庆前定下任何解决危机的期限，并重申中央无任何出动解放军的计划。

路透社报导，林郑月娥上周在这场闭门会议中说，由于中美紧张情势升高，香港的动乱对北京而言已成为国家安全和主权议题。林郑指出，一旦事情发展到这个地步，作为行政长官的操作空间，就会变得非常有限。

《路透社》向3名参与会议的人士证实，林郑在这场历时一个半小时的会议上发表过评论，而《路透社》收到当中24分钟的录音。

林郑在录音中表示：「作为行政长官，这件事对香港造成了巨大破坏是不能原谅的。」又表示，北京意识到派遣军队进入香港平息示威，可能会损及中国声誉：「他们知道代价太大。」

但她也提到，北京有长期准备是让示威活动自己冷却，这样意味着香港经济会受创，包括旅客减少以及公司上市等资本流入减弱等。

她表示，由于无法减轻前线警员压力，亦无法平息示威者对政府和她自己的愤怒，而感到沮丧。又称，自己无力提供政治方法来解决当前局势。

林郑又指出，这个事件已影响到她的日常生活。她激动地向在场人士表示，自己外出非常困难，不能逛街、不能去商场和发廊，因为每次外出，她的行踪就会在Telegram和「连登网」被传开。她说:「你可以预计，有一大群身穿黑衣、戴上黑色口罩的年轻人在等我。」

林郑月娥发言人表示，行政长官上周的确出席了两场有商界人士参与的活动，但有向与会者說明是以不引述出席者言论的原则（Chatham House Rule）进行。特首办不会评论行政长官在该些活动的谈话内容。

隶属中国国务院的港澳办和中国国务院新闻办公室目前也没有回应。

香港「反送中」运动是北京自1989年天安门事件后最大的政治危机，从反对修订《逃犯条例》，到随后衍伸為5大诉求，撤回条例、撤銷对示威者检控、撤回暴动定性、设立独立调查委员会、双真普选。但3个月后，示威者仍未得到港府和北京的正面回应。

夏立民/罗法 (路透社)