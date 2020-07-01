林郑否认扩警权  拒保证新闻自由

（德国之声中文网）《港区国安法》上周二（6月30日）实施，港府周一（7月6日）晚上突然刊宪公布「第43条实施细则」，周二（7月7日）生效。特首林郑月娥周二早上在记者会上否认扩大警权，反而是为了保障人权。

她表示，新的细则不是赋权而是实施（implementataion），赋权来自国安法，「如果不写明实施细则，这些权力是绝对的」，当局为了展示尊重和保障人权，遂清楚列明应用细则丶得到谁批准才可以使用，希望藉此释除公衆疑虑，「时间和事实会证明，一般市民不会误堕法网」。

但林鄭同时表明，细则不容司法覆核，往後国安委的工作也不予公开丶不受法律挑战丶不受干涉；当港版国安法与本地法律相冲，前者具有凌驾性。

林郑：记者要保证不犯国安法

第43条细则列明警方权力，7项执法措施大致包括：一）无法庭手令可进入处所搜证；二）限制受查人士离境；三）冻结丶限制及充公危害国安的财产；四）要求网路平台服务商移除危害国安的讯息；五）向外国及台湾政治性组织及其代理人要求就涉港活动提供资料；六）进行截取通讯及秘密监察的授权申请；七）提供资料和提交物料。根据规定，违者可被判罚款10万元，监禁6个月至2年。

有英文网媒记者在会上指，外国记者会（FCC）曾多次去信港府，要求当局澄清会否影响新闻自由，问林郑月娥能否作出100%保证（100% guarantee）新闻自由受保障。林郑反指，国安法清楚订明4类罪行和行为，「如果外国记者会及所有香港的记者能够给我100%保证，他们不会干犯这条法律下的罪行，我就可以做同样的保证」。

被问及有关措施是否为了保护被网络起底的警员，林郑月娥强调，只涉及4类危害国家安全行为，并非针对过去一年某些群组受欺凌的行为。

对於Telegram丶Facebook丶WhatsApp等软件已表态暂拒配合港府要求，以及反送中歌曲《愿荣光归香港》会否继「光复香港」口号後被禁，林郑月娥没有回应。

「奉公守法完全不用担心」

此外，林郑月娥在记者会上主动澄清「三个谬误」，第一是国安法宣布一国两制已死。她表示情况刚刚相反，引用港澳办副主任张晓明指「一国更牢固，两制空间就更大」，又形容「任何人认爲国安法破坏一国两制，是别有用心」。

第二个「谬误」是国安法侵犯人权自由丶制造大量恐惧。林郑月娥称「过去一周看不到任何大量恐惧」，重申该法律只是针对四类违法行爲，并不存在有人会误堕法网，又指各国法律专家都认爲港版国安法「相当温和」，她强调「如果市民奉公守法，应该完全不用担心」。

第三个「谬误」是国法法应由香港立法。林郑月娥称，国家安全一定属於国家事务，国安法是全国性法律，当然由内地决定做，又指香港的政治现实是立法会无法理性讨论国安法。

反驳被蒙在鼓里

林郑月娥又反驳她在立法过程中被蒙在鼓里的説法，强调中央多次听取意见，例如6月3日中央港澳协调小组组长韩正在北京接见行政长官及主要官员。她称6月23日以英文回答记者提问时承认没看过有关草案的详细全文（complete details of the proposed legislation），後来被指未看过条文，她形容「这个幻想力和夸大能力，大开眼界」。

林郑月娥表示「难以理解」为何一些西方国家对国安法如此投入地评论，她引述看过有文章指，原因可能是中国崛起。她重申，国安委工作不会公开，但未来她和主要官员将继续解説国安法，加强在社区宣传和学校教育，防止市民和学生「被误导」。