林郑：与市民为敌 暴力不会得逞

（德国之声中文网）林郑月娥指出，周一发生的堵路、纵火等破坏行为"不只是一般破坏物件"，而且也是"破坏社会"。她说，受伤人数单日超过60宗，其中两宗危殆，"情况非常令人担忧"。

据媒体报道，香港网民11日发起香港各区的"三罢"行动，多处出现道路被阻、铁路设施遭破坏。警方出动人员试图控制局面，与示威者发生冲突。在追捕过程中，警方开枪击中两名示威者，其中一人情况危殆。

此外，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。林郑称这一事件"令人发指"，"这些暴徒行为已远远超过什么争取诉求，是与市民为敌"。她还谴责了高空掷物、向铁路车厢扔汽油弹等"可随时导致人命伤亡"的举动。

林郑强调，"暴徒"的行为不会得逞。"你们胡乱伤害市民的恶行，一定不会争取到你们口中的政治诉求"。她说，暴力不能解决问题，"只会衍生更大的暴力，令社会受更大伤害"。因此眼下的首要工作是"停止暴力，回复平静"。

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周一香港舆论关注的冲突焦点，除了警察开枪伤人，还有一段网络影片显示的香港警察在葵芳新都会广场附近骑重型机车加速冲撞一群示威者。在回答记者有关政府及警队高层是否还能"控制前线"的问题时，林郑表示，警方会对有关事件进行调查，驾车撞人的警员已被"休假和调查"，警方也认定事情"严重"。

她否认"前线失控"的说法，但同时强调，经过五个月"暴力不断升级、手法不断变化，作为执法者短时间内应对会有困难， 但不等于不需依法办事" 。

在被问及香港科技大学学生周梓乐上周在示威活动期间从停车场堕下、重伤不治的事件时，林郑表示："我和很多人一样对周同学的死感到难过，我完全支持找出真相。"至于有人批评警方阻挠救援以及有警员在死讯传出后表示要"开香槟"，林郑回应道："警队执法如有不适当的话，我们都会作出批评。你说那句话(开香槟)在当晚这么说，我本人都觉得很不适当，警管理层已作训斥。但把这些事例引伸为失控，我不能接受。"

成立独立调查机构、调查警方暴力执法过度，是香港示威运动的诉求之一。林郑在记者会上表示，监警会（IPCC）将在6周内，也就是最迟明年一月完成内部调查报告。政府将根据调查结论决定下一步骤。

她同时再次强调，任何訴求都不可用暴力达至，"如果满足了暴力者的要求，我肯定他们会使用更多的暴力"。据台湾中央社报道分析，林郑月娥除了撤回草案外，此前一直未回应其他诉求，现在是首次以如此"强硬"姿态回应示威诉求。