林郁婷巴黎奥运摘金 国际媒体如此评价

在巴黎奥运会中卷入性别争议的的台湾拳击手林郁婷为台湾赢得了史上首枚奥运会拳击金牌，受到来自台湾总统的祝贺和国际媒体的关注。

（德国之声中文网）台湾拳击手林郁婷周六（8月10日）晚以5比0击败波兰对手塞雷梅塔 (Julia Szeremeta)，夺得巴黎奥运女子57公斤级拳赛金牌，由此为台湾赢得了史上首枚奥运会拳击金牌。

比赛结果确定后，两名对决选手互相拥抱展现尊重和体育精神。当站在罗兰·加洛斯（Stade Roland-Garros）的最高领奖台上，林郁婷激动落泪。她之后介绍，颁奖典礼时，人生跑马灯的画面都浮现，“包括我开始练拳击开始到现在，所有的训练、辛苦都历历在目，会落泪也是因为代表着我的国家拿到这面奖牌，全台湾有这么多人相信我、支持我到现在。”

“让世界看见自信坚韧的台湾精神”

林郁婷的性别资格争议使得这场比赛成为全台湾关注的焦点，认为这位“台湾的女儿”遭受“国际级的霸凌”。林郁婷夺冠后，台湾总统赖清德致电林郁婷母亲，并发文向林郁婷表示祝贺：“今天凌晨，许多人都熬夜关注郁婷的赛事，对于巴黎奥运代表团再传好消息，相信所有国人跟我一样，非常振奋，也为郁婷感到骄傲。”

赖清德在脸书专页上指出：“面对恶意不实的造谣，台湾人无论是政府或民间，不分朝野党派、都团结一致，拒绝让郁婷成为虚假讯息攻击的对象。而国际奥会与巴黎奥运的拳击小组也纷纷声明力挺，政府各单位与首长也都在第一时间声援、更研拟相关作为。”

在赖清德看来，擂台外的纷扰，不影响林郁婷坚实的表现，她展现出比其他同量级选手更强的拼劲，“也获得曾和你对战的各国选手相挺，一路奋战，向世界证明妳的实力，成功打下金牌”。这名总统最后感谢道：“谢谢你让世界看见自信坚韧的台湾精神，为台湾带来荣耀！”

巴黎奥运会女子57公斤级拳击赛的金银铜牌获得者 图像来源: Mike Egerton/empics/picture alliance

“最出色的表现”

和另一位身陷相同争议的阿尔及利亚拳击手哈利夫（Imane Khelif）一样，林郁婷参加的这场决赛也受到了国际媒体的关注。美联社观察到，即使外界对林郁婷的攻击、误解和质疑不断，在巴黎奥运会拳击比赛期间，始终努力保持镇定，这名羽量级选手关闭了社交媒体，专注于训练，接连取得胜利。

哈利夫也刚刚为阿尔及利亚赢得了首枚奥运会女子拳击金牌，她在女子66公斤级拳击决赛中以5比0完胜中国选手杨柳。美联社的记者认为，虽然哈利夫和林郁婷在巴黎奥运会上面对着关于其性别的大量批评和无知猜测，然而她们却在拳台上奉献了职业生涯中最出色的表现。

美联社分析，在巴黎的比赛中，林郁婷虽未如哈利夫那般表现得强势和充满活力，但她作为女子57公斤级比赛的头号种子，稳步晋级决赛。身高1.75米的林郁婷通常比对手更高、更苗条，她利用这些优势，通过技巧和角度，而非力量来击败对手。这正是她在决赛中对付塞雷梅塔的策略。

哈利夫也刚刚为阿尔及利亚赢得了首枚奥运女子拳击金牌 图像来源: Maja Hitij/Getty Images

“运动精神美的地方”

美联社还指出，哈利夫面对批评时直言不讳，林郁婷则选择更加谨慎的方式应对。在巴黎的四强赛和半决赛中，她的对手虽然表现出适度的体育精神，但也明确表示她们认为林郁婷不应有资格参赛。

在四强赛中落败的土耳其选手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman）比赛后在擂台上朝著观众席比出“X”手势，被认为是在暗讽林郁婷的性别争议。但是，在周六的颁奖台上，得到铜牌的卡拉曼主动拥抱林郁婷，并与她和其他选手开心合影。对此林郁婷表示：“我觉得这就是运动精神的美的地方吧，尽管是比赛过后，大家都保持着友谊长存，因为就是对每一位选手都是Respect（尊重）。”

未来或仍受困扰

除了受到国际媒体的关注，美国在台协会（AIT）也向林郁婷表达了祝贺：“我们以她奋斗的精神与卓越的成就为荣！郁婷的坚毅和正向态度激励了我们所有人，她向世界展现了顶尖的才华和了不起的韧性，为台湾带来了荣誉，是我们所有人的骄傲！”

另据路透社报道，阿尔及利亚拳击手哈利夫的律师布迪（Nabil Boudi）周六表示，她已正式就遭遇网络骚扰提起法律诉讼。当被问及是否会采取类似措施时，林郁婷表示将会与团队讨论下一步该怎么做。

德新社注意到，在巴黎奥运会上赢得金牌后，哈利夫和林郁婷获得了一项特殊荣誉——两人将分别在闭幕式上担任各自国家的旗手。

然而，虽然哈利夫和林郁婷在巴黎获得了最后的胜利，美联社预计，未来她们的职业生涯可能仍将受到争议的困扰。



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