林火和火山灰对肺的危害有多大？

（德国之声中文网）火山灰多由岩浆解体时形成的数微米大小的晶状石岩和玻璃微粒组成。此外，火山爆发时释放出巨量二氧化碳和二氧化硫，它们同灰尘一起凝聚为厚厚的黑色烟雾云。

火山灰可能引起人干咳、呼吸不畅、流泪、眼睛发红、鼻子发痒、因粉尘微粒，喷嚏不停。

越小越危险

释放的微粒越小，火山灰对健康的危害便越大。较大些的微粒虽会在人呼吸时引致咳嗽，但不会继续进入人体内部，因为，在此之前，它们已被呼吸道粘膜"俘获"。

较小的微粒则能进入呼吸道。从那里，它们经由俗称的纤毛上皮重新上行，咳嗽出腔。然而，4微米以下的最小微粒则能深入肺泡，长期损害肺。

肺有问题的人或哮喘病患者尤其要当心。健康的成年人一般不致有严重伤害，但即使戴了口罩，仍应尽可能减少室外活动。

专家：澳大利亚林火造成的烟雾和高热"极危险"

卫生当局指出，被澳大利亚林火污染了的空气部分具有危险性，灼热的烟尘尤其刺激上呼吸道和下呼吸道。柏林夏里特医学院（Charité）肺病专家桑德尔（Leif Sander）解释说，其原因是，由于烟尘含有大量微尘和毒气，粘膜会受到刺激，导致当事人咳嗽、甚至无法呼吸，不断流鼻涕、流泪，根据火势严重程度、当事人所处的距离远近，亦可能出现烟雾中毒。

这位医生表示，2.5微米以下的微粒尤其危险：它们能一直进入肺泡，并有可能进入血液，导致长期损害。

桑德尔指出，在世界上许多仍习惯于在室外生火做饭的地方，那里的人们会患上与吸烟者类似的疾病。

灰尘中的微粒威胁性最大

孕妇、幼儿和哮喘病患者风险大

这位专家指出，受到烟尘损害后，健康年轻人的肺经过一段时间后一般即能康复，但孕妇和有幼儿的人们就不同了。他建议，若有可能，这些人最好离开发生丛林野火的地方，其他成年人，尤其是慢性肺炎患者，最好戴特制呼吸保护罩，防止微尘进入体内。

桑德斯医生强调，哮喘病患者可能会出现窒息；慢性阻塞性肺病患者或特发性肺纤维化病人，还有慢性心血管疾病患者也可能有危险。

这位肺病专家说，除烟尘外，极度高温也给澳大利亚人带来麻烦。他指出，烟尘加上酷热，"对健康构成一种极大的危险，……尤其对慢性病患者而言，极高的温度是一种额外负担。"