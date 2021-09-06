林彪“叛逃”事件50年 历史疑云依旧

50年前的9月13日，林彪的座机在蒙古坠毁。作为中国现代史上最具争议的人物之一，林彪在中国大陆多年来仍是公众舆论的一个禁忌。
（德国之声中文网）1971年9月13日，林彪夫妇、其子林立果及多名随行人员乘坐的飞机在蒙古温都尔汗坠毁，机上人员全部丧生，是为震惊中外的九一三事件。
林彪是中共政权的开国元勋之一，官至中共中央副主席。坠机身亡之前，他是仅次于毛泽东的中共第二号人物，也是毛的法定接班人。不过1970年开始，两人间的关系开始恶化，林彪已经失宠。
根据中共官方的说法，林彪试图夺取党和国家的最高权力，引起毛泽东的警觉。林彪及其亲信于是策划发动政变，暗杀毛泽东；事件败露后，林彪在1971年9月13日凌晨坐飞机出走，在蒙古境内机毁人亡。
林彪从国家领导人一下子变成了反革命集团首领，受到批判和唾弃。中共在全中国开展了批林整风运动，对林彪进行揭发、批判，清查与“林彪集团”阴谋活动有关的人和事。
对于这段历史叙述的真伪，海外史学界存在争议。对于事件的细节以及逻辑上的疑点，中国大陆的学界和媒体也从来不敢公开提出质疑。
但在民间，种种“真相”、“揭秘”、未经证实的记载引述一直在流传。此外，一旦林彪的名字出现在官方机构的历史陈列，或林彪家族的成员公开现身发声，也会引来种种猜测。
据中国媒体2007年报道，林彪被列为“十大开国元帅”之一的照片出现在军博纪念建军80周年的展览上。林彪的大女儿林晓霖在此后接受媒体采访时称，这是30多年来林彪照片第一次出现在军博里，“这是一种官方的认可，体现了共产党越来越尊重历史事实”。
但后来有媒体报道，恰恰在林彪诞辰一百周年的12月5日，摆放照片的展馆以进行装修为由不再对外开放。这个巧合的事件也许正折射了这段历史和林彪这个人物在当今中国，始终是一个敏感而又忌讳的话题。
2014年11月有中国媒体报道，林彪之女林豆豆在北京参加了一场纪念长征70周年等历史事件的"中国工农红军东路军后代座谈会"。林豆豆在会上发言，呼吁要"充分尊重历史事实，对历史事件加紧挖掘、整理"。
不过至今，一些人期盼的“尊重事实”、“还原历史”，在林彪这段公案上，似乎仍然没有成为现实。
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四十年前的“九一三事件”依然留下了太多的问号没有得到解答，而林彪的女婿张清林在苦难沉浮四十载后终于完成了一个心愿：前往林彪坠机地点祭拜。他的下一个愿望是：把林彪等人的遗骨带回中国安葬。
四十年前的今天，一架中国军用飞机在蒙古坠毁，机上人员全部罹难。其中包括当时中国权力中心仅次于毛泽东的第二号人物林彪元帅及其家人。对于林彪事件，目前仍有许多谜团未被揭开。那么，记者高瑜所经历的"九·一三"又是怎样的呢？