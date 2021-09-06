林彪“叛逃”事件50年 历史疑云依旧

（德国之声中文网）1971年9月13日，林彪夫妇、其子林立果及多名随行人员乘坐的飞机在蒙古温都尔汗坠毁，机上人员全部丧生，是为震惊中外的九一三事件。

林彪是中共政权的开国元勋之一，官至中共中央副主席。坠机身亡之前，他是仅次于毛泽东的中共第二号人物，也是毛的法定接班人。不过1970年开始，两人间的关系开始恶化，林彪已经失宠。

根据中共官方的说法，林彪试图夺取党和国家的最高权力，引起毛泽东的警觉。林彪及其亲信于是策划发动政变，暗杀毛泽东；事件败露后，林彪在1971年9月13日凌晨坐飞机出走，在蒙古境内机毁人亡。

林彪从国家领导人一下子变成了反革命集团首领，受到批判和唾弃。中共在全中国开展了批林整风运动，对林彪进行揭发、批判，清查与“林彪集团”阴谋活动有关的人和事。

对于这段历史叙述的真伪，海外史学界存在争议。对于事件的细节以及逻辑上的疑点，中国大陆的学界和媒体也从来不敢公开提出质疑。

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但在民间，种种“真相”、“揭秘”、未经证实的记载引述一直在流传。此外，一旦林彪的名字出现在官方机构的历史陈列，或林彪家族的成员公开现身发声，也会引来种种猜测。

据中国媒体2007年报道，林彪被列为“十大开国元帅”之一的照片出现在军博纪念建军80周年的展览上。林彪的大女儿林晓霖在此后接受媒体采访时称，这是30多年来林彪照片第一次出现在军博里，“这是一种官方的认可，体现了共产党越来越尊重历史事实”。

但后来有媒体报道，恰恰在林彪诞辰一百周年的12月5日，摆放照片的展馆以进行装修为由不再对外开放。这个巧合的事件也许正折射了这段历史和林彪这个人物在当今中国，始终是一个敏感而又忌讳的话题。

2014年11月有中国媒体报道，林彪之女林豆豆在北京参加了一场纪念长征70周年等历史事件的"中国工农红军东路军后代座谈会"。林豆豆在会上发言，呼吁要"充分尊重历史事实，对历史事件加紧挖掘、整理"。

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不过至今，一些人期盼的“尊重事实”、“还原历史”，在林彪这段公案上，似乎仍然没有成为现实。





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