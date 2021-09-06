 林彪“叛逃”事件50年 历史疑云依旧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

林彪“叛逃”事件50年 历史疑云依旧

50年前的9月13日，林彪的座机在蒙古坠毁。作为中国现代史上最具争议的人物之一，林彪在中国大陆多年来仍是公众舆论的一个禁忌。

China Mao Zedong Lin Biao

林彪曾被毛泽东定为接班人

（德国之声中文网）1971年9月13日，林彪夫妇、其子林立果及多名随行人员乘坐的飞机在蒙古温都尔汗坠毁，机上人员全部丧生，是为震惊中外的九一三事件。

林彪是中共政权的开国元勋之一，官至中共中央副主席。坠机身亡之前，他是仅次于毛泽东的中共第二号人物，也是毛的法定接班人。不过1970年开始，两人间的关系开始恶化，林彪已经失宠。

根据中共官方的说法，林彪试图夺取党和国家的最高权力，引起毛泽东的警觉。林彪及其亲信于是策划发动政变，暗杀毛泽东；事件败露后，林彪在1971年9月13日凌晨坐飞机出走，在蒙古境内机毁人亡。

林彪从国家领导人一下子变成了反革命集团首领，受到批判和唾弃。中共在全中国开展了批林整风运动，对林彪进行揭发、批判，清查与“林彪集团”阴谋活动有关的人和事。

Lin Biao mit seiner Familie

林彪与女儿林立衡（左）、儿子林立果、妻子叶群（右）

对于这段历史叙述的真伪，海外史学界存在争议。对于事件的细节以及逻辑上的疑点，中国大陆的学界和媒体也从来不敢公开提出质疑。

延伸阅读：新书回望“九一三” 辨析林彪事件

但在民间，种种“真相”、“揭秘”、未经证实的记载引述一直在流传。此外，一旦林彪的名字出现在官方机构的历史陈列，或林彪家族的成员公开现身发声，也会引来种种猜测。

据中国媒体2007年报道，林彪被列为“十大开国元帅”之一的照片出现在军博纪念建军80周年的展览上。林彪的大女儿林晓霖在此后接受媒体采访时称，这是30多年来林彪照片第一次出现在军博里，“这是一种官方的认可，体现了共产党越来越尊重历史事实”。

但后来有媒体报道，恰恰在林彪诞辰一百周年的12月5日，摆放照片的展馆以进行装修为由不再对外开放。这个巧合的事件也许正折射了这段历史和林彪这个人物在当今中国，始终是一个敏感而又忌讳的话题。

2014年11月有中国媒体报道，林彪之女林豆豆在北京参加了一场纪念长征70周年等历史事件的"中国工农红军东路军后代座谈会"。林豆豆在会上发言，呼吁要"充分尊重历史事实，对历史事件加紧挖掘、整理"。

延伸阅读：林彪之女罕见露面 呼吁尊重历史事实

不过至今，一些人期盼的“尊重事实”、“还原历史”，在林彪这段公案上，似乎仍然没有成为现实。


© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

DW.COM

草色烟光祭林彪

四十年前的“九一三事件”依然留下了太多的问号没有得到解答，而林彪的女婿张清林在苦难沉浮四十载后终于完成了一个心愿：前往林彪坠机地点祭拜。他的下一个愿望是：把林彪等人的遗骨带回中国安葬。  

"九一三"事件和我

四十年前的今天，一架中国军用飞机在蒙古坠毁，机上人员全部罹难。其中包括当时中国权力中心仅次于毛泽东的第二号人物林彪元帅及其家人。对于林彪事件，目前仍有许多谜团未被揭开。那么，记者高瑜所经历的"九·一三"又是怎样的呢？  

林彪百年争议依旧

1907年12月5日，也就是100年前的今天，一个名叫林育蓉的孩子出生在湖北省黄冈县回龙山林家大湾，48年之后，他成为中华人民共和国的十大元帅之一，那个时候他的名字已经改成了林彪。又过了16年，宪法明文规定的接班人林彪驾机出逃，坠毁于蒙古草原。作为中国现代史上最具争议的人物之一，林彪多年来都是公众舆论的一个禁忌。  

相关内容

BEIJING, CHINA - NOVEMBER 12: A vendor displays a souvenir with pictures of Chinese President Xi Jinping (Left) and the late Chinese Chairman Mao Zedong (Right) to visitors at the underpass outside the Great Hall of the People where the Communist Party's 205-member Central Committee gathered for its third annual plenum on November 12, 2013 in Beijing, China. The 18th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) approved a decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms at the close of the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee on Tuesday. (Photo by Feng Li/Getty Images)

客座评论：习近平为何要做第三份历史决议 06.09.2021

随着二十大的临近，习近平将日益面对党内无声质问，为何破坏几十年形成的最高领导人接班制度？他得给全党一个说得通的理由。政论家邓聿文认为，这就是习近平要在二十大上推出“第三份历史决议”的真实原因。

(180412) -- LONDON, April 12, 2018 -- Photo taken on April 11, 2018 shows a set of books of the multilingual versions of the second volume of Xi Jinping: The Governance of China at the launch ceremony in London, Britain. The book was launched in London Wednesday. ) (psw) BRITAIN-LONDON-XI JINPING-BOOK ON GOVERNANCE-LAUNCH IsabelxInfantes PUBLICATIONxNOTxINxCHN

德语媒体：习思想走进小学课堂 26.08.2021

在中国，围绕习近平的个人崇拜正在不断升温：以他命名的思想理论将成为各级学校的必修课程。这意味着习近平已经拥有了同开国元首毛泽东同等的地位。

Autor arsdigital Portfolio ansehen Bildnummer 21010850 Land Deutschland Repräsentative Kategorie Abstrakt Zeichen / Symbol Konzeptionelle Kategorie Freizeit Kunst Literatur Keywords abhandlung band buch buchstaben deutsch druck druckerei druckerzeugnis durcheinander endlos foliant gedrucktes geschrieben leben lektüre lesestoff literatur lust manuskript papier papierband presse pressewesen publikation rezension satz schatten schreiben schrift schriftbild schwarz sprache studie symbol text textband veröffentlichung weiß werk winden wort wortlaut zeichen zeitschrift zeitung

翻开旧报纸：德媒评中共党庆 22.06.2021

中共建党百年，也会是今年德国媒体的一个话题。过去的半个世纪里，德国媒体在这样的标志性日子里，对中共与中国的形势曾有过哪些评述？它们见证了中国怎样的发展轨迹？

广告

媒体看中国

China Fabrik

德语媒体：让中国受穷才能确保西方的安稳?

《焦点杂志》抛出了一个尖锐的问题：西方国家的安全，是否真的如白宫所认为的那样，建立在中国经济相对落后的基础之上？这种做法在道义上又是否行得通？《维也纳报》则指出，北京利用了911恐怖袭击带来的战略机遇，实现了“中国崛起”。  