 林书豪取得中华民国护照 打CBA双重国籍仍是外援？ | 足坛体坛 | DW | 20.08.2020

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林书豪取得中华民国护照 打CBA双重国籍仍是外援？

据台湾公视新闻网报道，前NBA华裔球员林书豪，今年7月底取得了中华民国护照，正式成为中华民国公民。台湾内政部长徐国勇表示，“很欢迎我们台湾之子回来”， 希望林书豪回台能够带动国人运动风气。不过，林书豪曾说在中国内地职篮CBA打球是他的梦想。

Basketball NBA Jeremy Lin (Getty Images)

（德国之声中文网） 林书豪取得中华民国护照的消息已经得到居中牵线台北市议员钟小平的证实。有诸多消息称，林书豪申请获得中华民国护照的目的主要是为了下个赛季能够继续留在CBA打球。 以“港、澳、台”球员身分不占CBA外援名额方式，能够有更大的发展空间。不过也有分析认为，除非林书豪愿意放弃美国国籍，他才能够以非外援身份打CBA，甚至是被归化加入中国男篮，否则一切假设都无法成立。

据报道，去年林书豪从NBA转战大陆发展，加入了CBA联赛北京首钢队。但是加入后的这一年， 北京首钢队打进了季后赛，却未能打进决赛。 林书豪也就此完成了他在CBA的首个赛季。台湾联合新闻网报道称，有消息指出，北京首钢将不再续约林书豪，使得林书豪下季能否续战CBA仍是未知数。

中国新闻网在一篇报道中指出， 虽然北京首钢俱乐部在宣布林书豪加盟时并没有公布合同细节，但是根据CBA联赛近年来对于外援政策作出的调整，在2018-2019赛季起，新签约的外援只能获得一年合同。而林书豪正属于这一种，因此按照常规，在本赛季结束后，北京首钢和林书豪都面临着重新选择的局面。

报道也证实，“在CBA的比赛环境中，关键时刻承担责任的，往往是球队的小外援。而后马布里时代北京首钢的小外援，无论是阿隆-杰克逊还是今年的林书豪，在这一项能力上显然都处在CBA外援平均水准以下”。

但同时报道也分析指出，“ 与国产运动品牌签下了3年合同的林书豪，短时间内的重心定然还在中国市场，这也要求他维持住起码的曝光度，而留在北京则是目前为止看来的最优解。哪怕不能，相信对他感兴趣的球队也大有人在 ”。

就此来看，很大概率上，林书豪的CBA生涯还将继续。

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