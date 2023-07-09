极端高温加剧印度家庭暴力现象

（德国之声中文网）上周《美国医学会精神病学》（JAMA Psychiatry）杂志上发表的一项研究表明，针对女性的家庭暴力案件增加与南亚地区气温升高有关，而印度或将面临最大的家暴增幅。

这项研究调查了印度、尼泊尔和巴基斯坦等国“环境温度”与“亲密伴侣暴力发生率”的关联性。

研究人员追踪了超过194800名年龄在15至49岁之间的女性，以研究亲密伴侣暴力的发生率，其中包括身体虐待、性虐待和情感虐待。

总体而言，该研究发现，年平均气温每升高1摄氏度，亲密伴侣暴力行为就会增加4.5%。

尽管研究显示，高温与暴力事件增加呈正相关在所有收入群体中均有体现，但增幅最大的是低收入家庭和农村家庭。

印度是家庭暴力高发地区

在所调查的三个国家中，印度显示出与温度上升相关的虐待事件的增幅最大。研究发现，在印度，气温每上升1摄氏度，针对女性的身体暴力就会增加8%，性暴力也会增加7.3%。

该研究指出：“在碳排放不受限制的情况下，预计到2090年，印度亲密伴侣暴力发生率增幅最高，达到23.5%，尼泊尔增长14.8%，巴基斯坦为5.9%。”

在印度，前所未有的高温热浪正在成为每年的常态。今年5月，酷热天气席卷了该国大部分地区，气温高达45摄氏度。

国际发展组织IPE-Global气候变化和可持续发展部门负责人阿比纳什·莫汉蒂（Abinash Mohanty）告诉德国之声：“极端气候正变得越来越严峻，破坏人们的生活和生计，对最贫困、最脆弱的社区产生了极大的影响，助长了针对女童和妇女的性别暴力。

气候科学家认为南亚是世界上最容易受到气候变化影响的地区之一。

研究极端高温天气来源的学术团体“世界天气归因”(World Weather Attribution)最近发表的一项研究发现，气候变化使南亚出现热浪天气的可能性增加了30倍。

莫汉蒂表示，该地区为应对气候变化而制定的社会福利计划应将极端高温与性别暴力之间的关联性考虑进去。

“尽管经验证据和数据限制在量化气候变化与性别暴力的影响方面仍然存在盲点，但对印度这样脆弱的国家来说，确保气候行动计划能够相互融合、整合一致，以应对这些挑战至关重要。”莫汉蒂表示。

将极端高温与家庭暴力联系起来

社会组织也认识到，气候变化引发的危机已经加剧了家庭暴力问题。

“从我们与印度北部移民社区的妇女和女孩合作的经验来看，气候变化导致的移民迁徙只会加剧性别暴力，”致力于终结性别暴力的印度基金会Protsahan的创始人索纳尔·卡普尔（ Sonal Kapoor）告诉德国之声。

“气候引发的脆弱性不仅仅是城市居民需要更多空调的问题。它还意味着整个社区因过度受到自然灾害的严重影响而不复存在，甚至无法获得最基本资源来应对灾害。”卡普尔说道。

研究发现，极端高温还会减少日薪工人的工作时间，从而减少收入，并迫使家庭成员花更多时间待在家中。这一方面增加了女性的家务负担，也令那些感到自己无法养家糊口的男性产生紧张和愤怒的情绪。

“低收入家庭和社区的女性承担了照顾家庭的重担。在经济衰退和就业机会减少时，她们更加脆弱，因为还要承受来自其男性伴侣的暴力。”性别包容城市化研究员卡尔帕娜·维斯瓦纳特（Kalpana Viswanath）告诉德国之声。

美国医学会的研究还发现，农业生产和劳动效率下降带来的经济压力，以及极端天气造成的破坏所导致的生活环境恶化，也可能加剧家庭暴力。

“任何形式的压力都会引发家庭暴力。由于南亚的空调普及率最低，高温带来的压力会导致更多的家庭暴力。我相信气候危机将导致更多家庭不和和社会纷争。”国际环境、可持续发展和技术论坛首席执行官钱德拉·布山（Chandra Bhushan）告诉德国之声。

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