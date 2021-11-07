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极端天气包括了正常、非严重、季节性、或者超出历史平均数值的天气。
近年人为的全球变暖、洋流变化、气压变化等被认为是一些极端天气的成因。亦有研究显示未来的极端天气现象将增加。
大多由富国排放的温室气体，其酿成的后果却主要由穷国承担。面对越发频繁的极端天气，富国可以修建水坝、人工造林，而穷国却只能默默承受。气候变化凸显的不平等问题，正在受到重视。
继今年7月中国河南遭受严重洪灾後，山西许多地区最近也因极端强降水引发山洪和洪涝等严重灾害，专家称山西受灾范围比先前河南更大。
德国汉堡举行的年度极端气候大会上，气象学家和气候研究人员一致认为，人类活动是极端天气事件增加的原因，必须对此有所作为。
气候科学家进一步确定了气候变迁和今年7月份西欧极端降雨的关联。该研究的结果显示：人为造成的温度上升，不但提高极端降雨的机率，也使降雨量增加。
飓风艾达在古巴西部登陆时为1级，预计在到达美国墨西哥湾海岸时将增强至极其危险的4级。近日的一份报告警告说，全球变暖已经在各地引发环境灾难，我们将看到更多的极端天气事件。
夏天刚过一半，巴尔干半岛、意大利和地中海东南部野火烧毁的土地面积已经超过了一年的平均水平。
美国国家海洋和大气管理局公布最新数据表示，今年7月是全球有记录以来最热的月份。这无疑再次向人类敲响了气候危机的警钟。
继河南、内蒙古等地后，湖北多地也遭遇特大暴雨，引发灾情。截至8月13日，已造成21人死亡。目前，强降水仍在继续，多地发布预警。与此同时，“为何今年暴雨频发”、“雨还要下多久” 也成为中国网络热搜词条。
近年来世界各地极端气候现象不断出现，水城威尼斯成了最近一个例子。虽然这里出现高水位并非罕见，但一般都发生在冬季，现在却在8月上演，而且还是一连两天。
一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。
从德国到加拿大再到中国，世界上很多国家和地区皆受到极端天气所造成的严重影响。充满断垣残壁的重灾区照片最近几周一直占据着大量新闻版面，导致这些灾情的罪魁祸首是气候危机吗？
2004年的科幻电影《明天过后》讲述了气候变暖、北极冰川消融导致北大西洋暖流中断，全人类的生存环境都遭到严峻威胁的故事。现在，德国科学家警告说，北大西洋暖流真的已经到了失稳的边缘。
致命大火正在土耳其南部蔓延，不少民众家园被毁，还有一些人因此丧生。德国之声记者深入现场，带回第一手报道。
印度西部暴雨引发洪灾及土石流，造成上百人丧生。近日来，德国、比利时等西欧国家及中国也陆续出现严重洪灾，气候变迁的影响已无法被忽视。
德国西部洪灾触目惊心：死亡人数已经攀升到160多人，许多人失踪，成千上万人失去了房屋和家园，基础设施遭到极大破坏，财产损失不计其数。人们不禁要问，德国的防灾系统是否没有奏效，哪里出了问题。
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