极端天气 甘肃山地越野赛21人遇难

(德国之声中文网) 据新华社、央视等中国官媒引述甘肃当地救援队的消息，随着最后一名失踪选手被找到，此次赛事的遇难人数确定为21人。白银市市长张旭晨表示，突发"灾难性天气"发生在5月22日的中午，位置大约在赛道的20公里至31公里处；事发时，短时间内出现了冻雨、冰雹、强风等恶劣天气，气温也急剧降低。

在收到众多选手通过赛事官方微信群发送的求助信息后，赛事组委会立刻派遣救援队上山，第一批先救出了总共172名选手中的18人。

张旭晨进一步介绍说，在下午两点左右，赛道天气进一步恶化，组委会旋即宣布比赛终止，并派遣更多的救援人员上山。最终有151名选手被搜救接回。

社交网络上流传的赛事官方微信群截图显示，事发时，许多选手都发送了"需要救援人员、山上已失温""有选手因失温严重不能动，请求救援""太多失温迷路的人了""需要担架""风太大了，保暖毯全部被吹烂了""有几个人已经没有意识、口吐白沫了"等求救信息。而救援队也发送消息呼吁大家"坚持一下，我们马上就到了，大家靠在一起取暖"。

此次在甘肃省白银市举办的越野赛事，吸引了多名中国精英级别的超级马拉松选手参加。超马圈领军人物梁晶、全国残运会冠军黄关军等知名运动员也不幸遇难。

市长鞠躬致歉 气象局曾发预警

5月23日中午，白银市市长张旭晨在新闻发布会上鞠躬致歉。他说："作为赛事主办方，我们深感内疚和自责，并对遇难人员表示沉痛哀悼，对遇难者家属和受伤人员表示深切慰问。"张旭晨还透露，中共甘肃省委、甘肃省政府也已成立事件调查组，对这起因局部天气突变发生的公共安全事件进行进一步深入调查。

甘肃白银黄河石林山地马拉松百公里越野赛此前已经连续成功举办四届。按照原定计划，今年的赛事在5月22日上午起跑，应一直延续到次日凌晨5点才结束。赛道多处海拔高于2000米，在出现极端恶劣天气时，从事极限运动的户外越野跑者极易出现威胁生命的失温症状。

此外，发生恶劣天气的赛事路段地形崎岖、坡度极大，给救援人员也造成了相当大的困难。

在赛事前两天，甘肃省气象局曾经发布过冷空气降温预报，并就短时强降雨、冰雹、雷电、短时强风等恶劣天气发布过预警信息。在赛事前一天，甘肃省景台县气象部门也专门向白银市的赛事组委会发送了气象报告，不过并没有明确指出发生强降温或者强对流天气的风险。

在微博、知乎等中国社交媒体上，不少用户都指责赛事主办方无视气象部门的预警信息，强行举办赛事。但也有不少户外极限运动圈内人士指出，5月22日中午的突发强对流天气在现有科技条件下很难提前预测，而高海拔越野跑赛事本身就是极具风险的运动，"危险和迷人并存"。

(法新社、新华社)

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