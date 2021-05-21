 极端天气 甘肃山地越野赛21人遇难 | 足坛体坛 | DW | 23.05.2021

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足坛体坛

极端天气 甘肃山地越野赛21人遇难

在遭遇了低温、狂风、暴雨、冰雹等一系列极端天气后，总计有21名选手在甘肃白银黄河石林山地马拉松百公里越野赛中不幸遇难。此次户外赛事海拔较高，加剧了遭遇极端天气时的失温风险。发生事故后，比赛已经提前终止。

China | Baiyin | Tote bei Ultramarathon durch Unwetter

救援队深夜持续搜索

(德国之声中文网) 据新华社、央视等中国官媒引述甘肃当地救援队的消息，随着最后一名失踪选手被找到，此次赛事的遇难人数确定为21人。白银市市长张旭晨表示，突发"灾难性天气"发生在5月22日的中午，位置大约在赛道的20公里至31公里处；事发时，短时间内出现了冻雨、冰雹、强风等恶劣天气，气温也急剧降低。

在收到众多选手通过赛事官方微信群发送的求助信息后，赛事组委会立刻派遣救援队上山，第一批先救出了总共172名选手中的18人。

张旭晨进一步介绍说，在下午两点左右，赛道天气进一步恶化，组委会旋即宣布比赛终止，并派遣更多的救援人员上山。最终有151名选手被搜救接回。

社交网络上流传的赛事官方微信群截图显示，事发时，许多选手都发送了"需要救援人员、山上已失温""有选手因失温严重不能动，请求救援""太多失温迷路的人了""需要担架""风太大了，保暖毯全部被吹烂了""有几个人已经没有意识、口吐白沫了"等求救信息。而救援队也发送消息呼吁大家"坚持一下，我们马上就到了，大家靠在一起取暖"。

此次在甘肃省白银市举办的越野赛事，吸引了多名中国精英级别的超级马拉松选手参加。超马圈领军人物梁晶、全国残运会冠军黄关军等知名运动员也不幸遇难。

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救援队深夜施救，因地形崎岖遇到很大困难

市长鞠躬致歉 气象局曾发预警

5月23日中午，白银市市长张旭晨在新闻发布会上鞠躬致歉。他说："作为赛事主办方，我们深感内疚和自责，并对遇难人员表示沉痛哀悼，对遇难者家属和受伤人员表示深切慰问。"张旭晨还透露，中共甘肃省委、甘肃省政府也已成立事件调查组，对这起因局部天气突变发生的公共安全事件进行进一步深入调查。

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今年10月1日，一年一度的科隆马拉松赛事如期举行。不过，赛事之后第二天，组委会通报表示，有一名半程马拉松参赛者在比赛中突然崩溃倒地，尽管众多医生全力抢救，这名跑者最终依然在医院不治身亡。目前已经核实死者是一名中国人。

鉴于新冠疫情爆发导致所有体育活动被取消，生活在迪拜的一对南非夫妇决定在自家阳台上跑马拉松。

出于对新型冠状病毒疫情的忧虑，日本东京马拉松赛组委会决定取消原定3月1日举行的本年度马拉松赛的大众组比赛。

在朋友圈“炫耀”一下？找工作时写在履历上让老板印象深刻？中国的一些马拉松选手不惜作弊，比如抄小道，或骑一段自行车。中国田径协会说，这有损国家形象。

一个娶了上海妻子的汉堡银行职员，耗时9个月用双脚丈量了丝绸之路。他把这一旅程称作“文化马拉松”。尽管遭遇了双脚骨折等很多困难，这名极限跑者依然在周六抵达了终点上海。

甘肃白银黄河石林山地马拉松百公里越野赛此前已经连续成功举办四届。按照原定计划，今年的赛事在5月22日上午起跑，应一直延续到次日凌晨5点才结束。赛道多处海拔高于2000米，在出现极端恶劣天气时，从事极限运动的户外越野跑者极易出现威胁生命的失温症状。

此外，发生恶劣天气的赛事路段地形崎岖、坡度极大，给救援人员也造成了相当大的困难。

在赛事前两天，甘肃省气象局曾经发布过冷空气降温预报，并就短时强降雨、冰雹、雷电、短时强风等恶劣天气发布过预警信息。在赛事前一天，甘肃省景台县气象部门也专门向白银市的赛事组委会发送了气象报告，不过并没有明确指出发生强降温或者强对流天气的风险。

在微博、知乎等中国社交媒体上，不少用户都指责赛事主办方无视气象部门的预警信息，强行举办赛事。但也有不少户外极限运动圈内人士指出，5月22日中午的突发强对流天气在现有科技条件下很难提前预测，而高海拔越野跑赛事本身就是极具风险的运动，"危险和迷人并存"。

(法新社、新华社)

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