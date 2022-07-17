极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

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今年酷热、暴雨交替正在检测中国应对极端天气加剧的能力。若应对不力令人联想起去年河南的暴雨以及98年的严重洪灾。除此以外，极端天气也对供电、农业构成威胁。
中国北方今年遭遇酷热。6月，北京超过35摄氏度的天气达到13.2天，这是从1961年有记录以来最多的一次。其中几天温度超过40度。山东甚至出现43度的高温。
人们担忧再次出现去年的干旱，那是六十年来最严重的一次，609万公顷农作物受影响，经济损失达到数十亿元。而今年1-5月，云南省降雨量减少55%，官方媒体6月表示，已有300万公顷农田受到干旱影响。（图为6月底黄河山西永济段空中俯瞰，也是受到干旱的影响）
酷热也意味着居民、商场、办公楼用电量激增。由于干旱导致水力发电量减少，云南今年2月下令降低铝产出量的14%。去年8月，依靠水利发电的四川省限制工业用电长达11天。（图为去年8月重庆嘉陵江干枯的河床）
为缓解对水力发电的依靠所带来的供电不足，中国加快审批新煤矿和火电站。去年，中国批准了2.6亿吨新的煤炭开采量。今年第一季度，地方政府批准了至少20.45兆瓦新的火电站发电产能，这比2021年全年还高。
今年早些时候，中国中部省份发生十年来最严重降雨，正值收获季节前的这场雨导致15%的小麦不再适合人类食用。洪水也威胁着稻米生长。湖南大米产量占全国的13%。自6月底依赖的持续降雨可能对稻米产量带来巨大影响。
中国官方媒体周三宣布，重庆自周一以来的新一轮大降雨导致15人丧生，4人失踪。四川有关部门称7月以来，强降雨已经导致该省46万人受灾，约8.5万人被疏散，而本周预计还可能爆发山洪和泥石流。四川上周泥石流已经导致多人死亡。
上周，湖南万余人因洪水被转移，超过2000处住宅受损。贵州也因洪灾及泥石流将人口和牲畜转移至安全地带。云南上周末部分地区强降雨，导致道路如同河流，有汽车被冲走。（图为贵州遵义大降雨后赤水河水位上涨）
有科学家认为，气候变化使得极端天气加剧。近来数周，亚洲许多国家出现严重高温，导致人员死亡。中国是世界上最大的温室气体排放国。所设定的目标是2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和。
2021年，河南暴雨导致超过300人死亡。而中国近期最严重的洪灾是在1998年，当时造成4150人丧生，多数是在长江沿岸。
连日强降雨在中国西南和西北地区造成洪涝灾害，已经有至少12人死亡，数以万计的民众被转移避险，而东部多省仍然面临酷热高温。与此同时，欧洲和美国民众也受到今夏极端天气的困扰。
气候科学家进一步确定了气候变迁和今年7月份西欧极端降雨的关联。该研究的结果显示：人为造成的温度上升，不但提高极端降雨的机率，也使降雨量增加。
德国西部地区正在经历一场百年不遇的洪水灾害。媒体报道称，迄今至少已有上百人丧生，死亡人数仍有可能进一步攀升。这种极端天气同全球气候变化有什么关系吗？
美国国家海洋和大气管理局公布最新数据表示，今年7月是全球有记录以来最热的月份。这无疑再次向人类敲响了气候危机的警钟。
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