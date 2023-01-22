极寒笼罩斯堪的纳维亚

冰浴依然

在瑞典的邻国芬兰，一些顽强的人拒绝让极寒天气阻止他们进行心爱的冰浴。赫尔辛基的这名男子勇敢地跳入芬兰湾的冰水中，并成功地完成了这项运动。由于最高气温也在零下 10 摄氏度或更低，因此这项运动需要大量的训练、经验和毅力。芬兰湾海水的温度目前则刚好超过冰点。