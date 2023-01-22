极寒笼罩斯堪的纳维亚

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北欧正笼罩在极度寒冷之中，一些地方的气温低至零下 40 摄氏度。这种天气造成了旅行中断和学校停课，但也带来了冬日特有的田园风光。
冰雪覆盖了瑞典北部基律纳市（Kiruna）的维坦吉村（Vittangi）。据瑞典气象和水文研究所称，极寒天气笼罩着瑞典部分地区，一些地区的气温达到了 12 年来的最低值。在过去几天里，尼克卡卢奥克塔村庄的气温曾降至零下 41.6 摄氏度。
在瑞典的邻国芬兰，一些顽强的人拒绝让极寒天气阻止他们进行心爱的冰浴。赫尔辛基的这名男子勇敢地跳入芬兰湾的冰水中，并成功地完成了这项运动。由于最高气温也在零下 10 摄氏度或更低，因此这项运动需要大量的训练、经验和毅力。芬兰湾海水的温度目前则刚好超过冰点。
滑雪爱好者可以在挪威尽情享受这项运动的乐趣，前提是他们能够不畏严寒。在利勒哈默尔（Lillehammer）附近的小城市高斯达尔（Gausdal），沿着这条越野滑雪道，滑雪者将会穿过一片完美的白色森林。白雪覆盖得如此严实，彷佛撒上了一层厚厚的糖粉。由于气温在零下 20 摄氏度，不用担心这片白色森林很快消失。
在另外一些地方，我们看到的则不是田园风情。冰雪给道路造成了严重破坏。在丹麦，卡车、公共汽车和小汽车一个个从路边的沟渠中被抬出来。恶劣的天气状况给整个斯堪的纳维亚半岛造成了严重的交通中断。火车和汽车旅行中断，许多学校停课。
挪威南部的克里斯蒂安桑镇（Kristiansand）被厚厚的积雪所覆盖，而且看来暂时不会消散。据预测，未来几天天气将有所回暖，但仍将保持在零度以下。
在赫尔辛基卡塔亚诺卡区附近的海湾，海水形成浮冰。冰犹如此，人何以堪？据芬兰气象研究所称，芬兰中部和北部地区的气温可能降至零下40摄氏度。
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