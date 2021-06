“极地之星”号科考船的悲观认知  

(德国之声中文网) “极地之星”号(Polarstern ) 科考船在北极中部为期一年的“北极气候研究多学科漂浮观测站”科研项目(Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate,简称 Mosaic, ”马赛克”)中得出结论:冰层萎缩速度比有记录以来的任何时候都快。项目负责人阿尔弗雷德·魏格纳研究所(AWI)的雷克斯(Markus Rex)在柏林介绍第一份研究总结报告时指出,2020年夏季,北极冰层规模是数十年前的一半,冰层的厚度为近130年前的一半。

大气物理学家雷克斯带领 "极地之光 "号从事 "马赛克 "考察

他说,而2020年秋冰层封闭的时间比以前晚得多,"由于夏季长久的无冰期,海洋吸收和储存了大量热能"。他指出,冬季,"温度几乎一直比此前探险活动时高出10摄氏度"。这位极地研究专家警告说,导致北极夏季洋冰消失的无法逆转的拐点即将到来,并可能带来一连串问题。在此过程中,会引发更多倾覆点,从而"可能进一步推进全球暖化"。

"​极地之光"号于2019年秋驶离德国不来梅港,出航北极地区,2020年10月返回。在近十个月时间里,该船在北冰洋漂流,停靠于一巨大浮冰。在此期间,科学家们得以测量、记录从冻结到融化的整个冰循环过程。雷克斯透露,有超过150太字节的数据和几万个样本被带回家。

"从 大气中大规模回收二氧化碳"

在和雷克斯共同主持的这次活动上,联邦科研部长卡利切克(Anja Karliczek)强调,政府已制定更具雄心的气候目标,德国要在2045年前实现气候中立。她指出,未来将 "大量二氧化碳从大气中取回 "也很重要,因此,有必要支持并扩大相关研究。





卡利切克部长指出,此前从未收集到过有关北极气候状况的如此多数据,《极地之星号》的科考活动彰显了 "这一独特探险的历史意义"。她说,阿尔弗雷德·魏格纳研究所公布的第一批研究结果清楚表明,"情况已何其严峻,采取行动的必要性何其之大"。

(德新社,法新社)

