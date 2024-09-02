“极右翼？我才不在乎！”

极右翼的选项党在德国东部图林根州的议会选举中成为第一大党，引起一场政治地震。《纽约时报》称，德国的黑暗历史赋予这一结果巨大的象征意义；《共和国报》认为极端主义在德国的得势也是普京的一次胜利。

（德国之声中文网）很多人担心的事情终于发生了：在德国东部两个州的议会选举中，极左翼和极右翼政党在得票数量上几乎占据了半壁江山。不仅德国主流媒体敲响了警钟，国际媒体也把目光投向这次地方选举。

英国《卫报》的报道称，“萨克森和图林根州的选举结果对肖尔茨领导的中间偏左的三党联合政府是灾难性的，这三个党在两个州的得票率都不到10%。而距离下一次德国联邦议院大选仅有一年时间。尽管在数月前这一结果就已被预测到，但中间党派没有能够扭转势态。选举结果的冲击波传遍整个政坛。

报道提到，在图林根州成为议会第一大党的选项党（AFD），在该州以及萨克森州的分部均被宪法保护部门定性为“右翼极端主义”。而图林根还有特殊的历史背景：1930年纳粹党就是在这里赢得了第一次州议会选举，进而在3年后在整个德国攫取了权力。

纳粹时代后首次:极右政党在德国东部创新高 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

回望纳粹阴影

《纽约时报》的报道也提到了德国的纳粹历史。

“纳粹统治在德国结束近八十年后，一个极右翼政党在德国的两个州的选举中表现如此出色，有着巨大的象征意义。尽管如此，这一结果对德国联邦层面的政治的影响可能仍是有限的。尽管周日两个州的投票率创下新高，但这两个州的选民数量只占全德国选民的7%。

而且，选项党寻找执政伙伴也将十分困难。所有在周日选举中赢得议会席位的党派均明确表示不会与该极右翼党派合作。这一策略将进一步孤立极右翼选民，旨在确保政府的民主稳定性。

尽管如此，选举仍将产生难以预测的连锁反应，尤其是联系到去年还不存在的极左翼政党（BSW）的成功。在较小的图林根州，近一半的选民选择了极端主义政党，这将迫使各政党在未来几周内做出艰难的妥协，如果他们的领导人要创建一个稳定、有效的政府的话。”

德东三州议会选举为什么非常重要？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“政府不作为，就该下课”

德国电视二台（ZDF）主编在晚间新闻节目中发表评论指出，1939年9月1日德国袭击波兰，挑起了第二次世界大战。“85年后，2024年的9月1日，在德国的图林根州，一个被宪法保护机构认定为右翼极端主义的政党成为最大的政治力量，其州长竞选人不仅讲话像一个法西斯分子，而且人们也可以公开这样称呼他。

这让人难以承受，也让这个9月1日成为一个政治路标和对后人的警示。在图林根和萨克森，超过30%的选民把票投给了极右翼。他们中的绝大多数人不是新纳粹，但同样令人震惊的是，他们并不在乎自己选了极右翼政党。”

对在联邦共同执政的社民党、绿党和自民党来说，这个选举之夜是一个灾难。作者认为，德国的民主力量现在应该团结起来，展现自己最好的一面，“要证明他们能够解决问题，有行动能力。如果交通灯联合政府做不到这一点，就应该下课，甚至提前下课。”

“傻瓜，关键问题是移民！”

《法兰克福汇报》的评论指出，周日的州议会选举结果给所有的民主力量敲响了警钟。对肖尔茨领导的政府更是当头一棒，表明牵动人们神经和决定选情的最终是移民问题。

“在联邦层面，这些蛊惑者和煽动者不会轻易取得像在萨克森和图林根这样的结果。然而这样的选举结果必须成为对所有民主力量的一个警讯，表明如果大量民众认为政府的决策和作为是完全错误的，那么政治力量的倾斜可以发生的如此之快，如此持久。”

图林根州的选项党领导人霍克 图像来源: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

瑞士《新苏黎世报》的评论标题是“图林根选民对交通灯政府亮出红牌”。作者写道：“选项党的胜利欢呼证明，无论是国内情报部门的报告、政治对手的警告还是忧国忧民的社论，许多选民根本不会为之所动。选项党已经是德国东部具有决定性影响力的政治力量，尽管——或者正因为其在图林根州的领导人霍克以渲染不满和对立著称。”

“普京的代言人”

意大利的《共和国报》则从另一个角度审视德国这次地方选举。作者写道：“克里姆林宫在欧洲的中心现在有了代言人。俄罗斯总统取得了一个不同寻常、也令人不安的政治胜利。‘法西斯主义’的右翼选项党和怀旧的左翼党，加上如法国国民联盟、意大利北方联盟等其他欧洲政治势力是普京在欧盟的前哨。他们用一种表面上的争取和平掩盖对乌克兰战争的不负责任的态度。”



(综合报道)

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