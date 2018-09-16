极具争议性的高铁通车

（德国之声中文网）首班"动感号"在周日（9月23日）早上七时于西九龙站开出。通车首日出现了不少混乱，有市民因行李越标，要使用港铁提供的胶袋分载行李。售票大堂亦出现长长人龙，市民排队逾半小时仍未能取票，而多班列车也出现延误的情况。港铁高层则形容首日运作整体畅顺。

直达44个内地站点十多分钟到深圳

高铁香港段的起点位于香港西九龙站，止于与深圳市的边界，连接深圳市福田站，总长26公里26公里，可直达44个内地站点，包括北京、上海、郑州、武汉、长沙、杭州、南昌、福州、厦门、汕头等城市。

从香港西九龙站出发，至深圳福田站最短运行时间为14分钟，至广州南站时间为47分钟，至北京西站为8小时56分钟，如果在广州南站或深圳北站换乘内地高铁或其他交通工具，便可通往全国各地。

香港行政长官林郑月娥于周六 ( 22日) 主持高铁香港段开通仪式后，先试乘列车北上广州。 她表示，自己在旅游时很喜欢乘坐高铁，谓一些短中途旅程，如厦门，福州、长沙等只需三至四小时之间的车程，高铁是很好的选择。然而她暂时不会乘坐高铁到北京，因为由西九龙到北京车程需时近9小时，对于出差十分紧凑繁忙的她，高铁暂时不适合她公干之用。

最大争议"一地两检"

高铁香港段由动工以来，一直广受争议，还引发多场抗议及示威活动。除了造价高昂、破坏环境农地、实用性等争议外，最大的争议可谓是在西九站实施"一地两检"。

所谓"一地两检"，即是在西九龙站的底下两层及月台设"内地口岸区"，中国大陆的执法人员在区内执行大陆法律。这个措施受到泛民阵营的强烈反对，声称此举将使中国大陆执法人员在香港市区心脏位置执行内地法律，破坏一国两制和香港《基本法》。

西九龙站

"一地两检"关注组召集人陈淑庄批评"一地两检"，指内地口岸区实施所有内地法律，香港法庭的裁决亦无法干预该地区，10万平方米的土地被迫"割让"。

另一方面，香港政府及建制派却反驳，"一地两检"会为高铁带来最大的效益，若没有"一地两检"，高铁则等同直通车，令其效益大减。

在一片争议声中，广深港高铁香港段在周日正式通车。德国之声记者到西九龙高铁站现场，访问部份香港及内地乘客， 对这条争议性铁路的观感。

部份市民认为高铁有直达他们的目的地，为他们提供更多选择, 缩短了行程；部分市民因为住在新界地区，要专程到西九龙反而不比过关到深圳方便；也有一些仍然持观望态度，先比较新的路线与平日乘搭的其他交通工具的优劣点, 才作出选择 ； 内地到港的旅客，不少赞扬旅程舒适方便, 车上更有Wi-Fi使用。

不少内地到港的旅客赞扬旅程舒适方便

一站到家乡只需三个小时

居于香港四十多年，黄先生早前已预定后天往家乡厦门的车票，今天到车站去领取车票。黄先生告诉德国之声，由香港坐高铁到厦门，今后只要三个小时。过往除了偶尔由香港乘搭直航飞机外，他都往深圳换乘高铁，现在一站到位，感到很兴奋，笑谓以后会多回乡,"早上坐上车, 下午便到厦门家里了。"票价大约港币二百多元，黄先生感到也很合理。

经常前往广州购货的姚先生 ，今天也到车站来实地观察。姚先生指，过往到广州，他通常到红磡火车站乘坐广九直通车，全程也只需九十分钟，便可抵达广州东站。由于高铁香港到广州只到广州南站, 位于番禺郊区，回到天河市区也要另花时间，可能更不划算，所以他要好好的计算及比较下新旧路线。

高铁通车，意味"一地两检"也正式执行。香港居民刘先生一早到车站，可不是要乘高铁， 而是要抗议"一地两检"在香港实施。他表示，"一地两检"是破坏《基本法》，《基本法》 说得很清楚，国内的法律及国内的人员不可以在香港执法和实施大陆的法律。另一方面，兴建这条铁路费用高昂，八百多九百亿港币，换来一条这样破坏 《基本法》 的铁路在香港实施"一地两检"，可说是礼崩礼坏。刘更表示，兴建香港这条香港高铁可能是梁振英政权的时候提出来的一个方法，把香港融合大陆的大湾区，或融合大陆统治体制之下，使香港人接受国内之一切不公平法律的其中一个手段。

一些居民来车站实地观察

《环时》: 香港反对派输了

居于深圳福田的周先生，早上八时多乘坐由福田到香港的列车，则笑谓要第一时间感受一下新的路程。过往他通由深圳福田或深圳湾过关，然后换乘其他交通工具到香港市区。周表示，整个车程要比以往快半个小时以上，过关也很快捷, 他认为如果购票方便，如果商务公干他都会坐高铁，若到香港旅游, 则仍然采取传统路线。

内地官媒《环时》今日社评以"广深港高铁今通车，香港反对派输了"为题，指形容高铁对香港"太有利"，给香港社会增添兴奋及信心，文章又指"香港反对派输了"，警告反对派要只应在特区内部发挥反对派作用，"不能与中央政府对着干"。