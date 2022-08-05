東部戰區：解放軍8日繼續在台灣周邊海空域軍演

（德國之聲中文網）在表定結束對台灣周邊6個海域進行軍演後，中國解放軍東部戰區週一（ 8月8日）中午在官方微博發文稱，東部戰區繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。外界關注，中國軍演未來會否成為台海「新常態」。

由於不滿美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國宣佈自4日12時至7日12時在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。軍演首日不久，台灣當局指中國軍演的臨時危險區增至7處，時間延至8日上午10時。

台灣交通部週日（8月7日）發佈公告稱，中國解放軍在台灣周邊海域進行實彈軍演，6個臨時危險區飛航公告已於7日12時失效，相關航班及船舶可逐步恢復航行；第7區則要到8日上午10時才會失效。

針對東部戰區8日持續在台灣周邊海空域展開軍演，台灣官方尚未回應，國防部預計下午3時召開記者會。

軍機、艦艇、無人機

中國原表定7日是在台周邊6個海域進行軍演的最後一日，根據東部戰區官方微博，東部戰區空軍7日連續出動多批多型戰機，「實施島嶼進攻作戰演練」，強化聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。東部戰區稱，「多支轟炸機編隊按照預設航線，貫通南北同時雙向穿越台灣海峽，遂行多軍兵種環台島進逼懾壓」。

另一方面，台灣國防部發布新聞稿指，截至7日下午5時共偵獲中國軍機66架次、軍艦14艘次。其中，有22架次的軍機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。台灣軍方持續運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，除廣播驅離，並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

台灣陸軍金門防衛指揮部則表示，7日發現無人機1批1架次，進入金門地區禁限制水域上空。駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，持續保持監控及高度警戒。

至於有中國媒體報導，「依衛星圖顯示，解放軍軍艦距花蓮和平發電廠約11.78公里，已進入我12浬領海」一事，台灣海軍司令部7日稱有關內容為「假訊息」，並強調自中國軍演以來，台灣海軍對中國艦艇全程監控，「絕無共艦進入我領海情事」。

對此，台灣軍聞社報導指，駐守花蓮基地的台灣空軍以F-16V戰機，持續執行巡弋任務的實際行動。

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

中國官媒：徹底打破所謂「海峽中線」

根據路透社報導，中國官媒央視7日援引了中國評論員的話報導稱，中國軍方從現在開始將在台灣海峽中線東側進行「常態化」演習。

台灣海峽中線是一條非官方的控制線，雙方軍用飛機和戰艦依照「默契」通常不會越過。據該評論員的說法，海峽中線從未在法律上得到承認，是美軍在上個世紀根據作戰需要製定的「假想」線。

央視官方微博引述中國國防大學教授孟祥青在報導的說法，孟祥青說：「我軍在台海開展的軍事演訓行動震懾了『台獨』，徹底打破了所謂『海峽中線』，解放軍眼裏沒有什麽海峽中線」，並指軍演「為未來早日實現國家統一創造了條件」。

中國軍演首日，中國外交部發言人華春瑩曾在外交部例行記者會上回應記者提問稱，軍演會不會成為「新常態」，「取決於美方和『台獨』分裂勢力會怎麼做」。

王毅、蘇貞昌隔空交火

針對台海緊張局勢，人正在孟加拉訪問的中國外交部長王毅7日再次譴責美國。他表示：「美方在佩洛西竄訪中國台灣地區上犯了三方面錯誤」，一是美國粗暴干涉中國內政，安排佩洛西訪台、侵犯主權，因台灣不是美國的一部分而是中國領土；二是美方縱容支持「台獨」。

王毅指，民進黨「近年來千方百計搞漸進式『台獨』，制造『兩個中國』和『一中一台』」，而佩洛西公開為其撐腰打氣。王毅三則指控美方「蓄意破壞台海和平」，正藉機加大地區軍事部署。

同日，台灣行政院長蘇貞昌在接受媒體聯訪時，被問到是否要召開專案會議，擴大中國製資訊通訊產品禁用範圍時，蘇貞昌表示：「當外敵當前，用各種假訊息要破壞國人的團結，要影響民心士氣，都要拿出辦法來」。

綜合台媒報導，近日台灣出現多起網攻與資安事件。台灣大學有兩個網站8日傳出遭駭，並出現簡體字「世界上只有一個中國」，網站隨即關閉修復。此前，台灣外交部、總統府等部會官網被不明人士攻擊，部分資訊看板也疑似被駭，包括台鐵廣告看板出現攻擊佩洛西的字眼，以及有超商看板出現異狀。目前尚不清楚這些事件的案情細節與駭客是誰。

在被媒體問到，中國軍演有關問題時，蘇貞昌呼籲中國政府「不要仗著自己軍事力量，到處秀肌肉，妨害地區和平」、「我們絕不在壓力下低頭，堅持自由民主」。

中國在台灣周邊海域6個區域進行的大規模實彈軍演看似暫告一個段落。不過台灣當局日前宣布，將於9日、11日出動78門155榴彈砲、6門120迫砲，在屏東楓港一帶進行重砲射擊演練，以驗證部隊戰力。

與此同時，中國也已經宣布，8月8日至9月8日將在渤海部分海域內執行軍事任務，8月6日至15日每日8時至18時在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

中國軍演波及台灣漁民

（綜合報導）

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