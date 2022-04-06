 東航重啟波音737-800飛行 空難調查中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

東航重啟波音737-800飛行 空難調查中

近一個月前，中國東航墜機事件造成132人死亡。4月17日，東航旗下波音737-800重新恢復客機飛行。與此同時，失事調查仍在進行中。北京稱要在事件後30天內提交初步報告，屆期將至。

Boeing 737 von China Eastern Airlines

示意圖。

DW.COM

美国国家运输安全委员会（NTSB）本周二（4月6日）表示，正在帮助中方下载东航MU5735失事客机飞行数据记录器里的数据。该机构上周表示，在帮助中方下载驾驶舱语音记录器的数据。

就在各界關注東航空難搜救後續時，中國卻有商業公司做起「災難營銷」，引起撻伐。而在東航宣布全面停飛該美國機種時，華盛頓也宣布派代表前往協助調查。

1990至2000年代发生多次严重空难事故以来，中国大幅提高了航空安全性。3月21日东方航空公司MU5735航班空难引起中国高层震惊。

（德國之聲中文網）中國東方航空週日（4月17日）表示，該公司已開始恢復旗下波音737-800噴氣式客機的商業飛行。近一個月之前，該公司因「3·21」東航MU5735空難事件造成132人死亡，宣布停飛旗下全部223架該機型客機。

路透社報導，東航表示已對每架飛機進行了系統測試、結構檢查並核實了適航數據。在恢復商業服務之前，將對所有飛機進行試飛。

該公司在一份聲明中表示，註冊號與3月21日墜毀飛機接近的波音737-800飛機，仍在進行維修檢查和評估。

報導引述全球航班追蹤服務網站Flightradar24的數據稱，17日當天，東航一架機齡三年、編號MU5843的波音737-800飛機，於上午9時58分從雲南昆明起飛，並於上午11時03分降落四川成都。該架飛機在前一天（16日）已完成一次試飛。

Flightradar24的數據還顯示，另一架波音737-800飛機17日也在東航總部所在城市上海，進行了一次試飛。

對於東航在空難不到一個月後，重啟旗下波音737-800飛行，中國社群網絡的反應頗為分歧。有網民質疑調查還未有報告出爐，不應重啟飛行；也有人揣測這是否代表737-800系列客機不存在系統性問題；有人則認為空難調查本就費時，失事至今不到一個月，還沒有調查結果並不奇怪。

仍在等待黑盒子解密

東航宣布重啟波音737-800商業服務的同時，空難事件調查未有進一步消息。

此前北京表示，將在空難事件發生後30天內向聯合國航空機構國際民航組織提交一份初步報告。

目前，中國已取回了兩個可能解開失事謎團的黑盒子。根據官方宣佈消息，東航MU5735的兩部黑盒子分別是在3月23日、27日被找到，仍在進行解讀及調查工作。

除了中國官方組成的調查小組之外，美國國家運輸安全委員會（NTSB）也在中方的同意及邀請下協助調查。根據中國《民航報》，美國國家運輸安全委員會的7人工作小組已於4月初抵達中國，參與東航MU5735失事調查。當時美國國家運輸安全委員會曾表示，正在幫助中方下載該架失事客機兩個黑盒子的數據。

2022年3月21日，中國東航一架從昆明飛往廣州、編號MU5735的航班在廣西山區墜毀，造成123名乘客和9名機組人員死亡。這是中國28年來最致命的航空災難。

  • Flugreisen kamen in den 1960er Jahren zunehmend in Mode. Sowohl in den USA als auch in Europa wuchs der Markt für Mittelstreckenflieger rasant. Lufthansa und United Airlines hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Mittelstrecken-Flieger angeschafft. Das war für Boeing die Chance. Im Bild ist eine der ersten Boeing 737 während der Fertigung in Seattle.

    737 - 半个世纪的传奇

    瞅准商机

    60年代中期，欧美的中短途民航市场迅猛增长，DC-9等飞机获得了巨大成功。当时市场上，还有德国汉莎以及美联航两家主流航企尚未购买双引擎中短途客机。波音获得了他们的订单，开始研制737客机。图为1967年，西雅图波音工厂内正在组装的一架波音737，客户为汉莎航空。

  • Am 9. April 1967 erhob sich dann zum ersten Mal eine Boeing 737 in die Luft. Noch im selben Jahr wurde die Lufthansa der erste Käufer. Mit der Maschine konnte die deutsche Fluglinie rund 100 Passagiere transportieren und 3400 Kilometer weit fliegen. Das Unternehmen setzt die Boeing vor allem im Liniendienst innerhalb Europas ein.

    737 - 半个世纪的传奇

    青云直上

    1967年4月9日，波音737首次试飞。同年底，第一架量产型737交付予启动客户——德国汉莎航空。后者主要将其投入到欧洲内部的中短途航线上。早期的波音737，在载客约100人的情况下航程约为3400公里。

  • Auch Teil der Boeing-Geschichte: Die Landshut - eine Maschine vom Typ 737 - wird 1977 von vier palästinensischen Terroristen entführt. Sie ermorden den Kapitän. Doch eine deutsche Spezialeinheit befreit später alle 86 Passagiere und die übrige Crew. Danach flog die Landshut weiter bis zu ihrer endgültigen Ausmusterung im Jahr 2008.

    737 - 半个世纪的传奇

    德国之秋

    波音737也见证了许多重要的历史事件。1977年“德国之秋”期间，一架汉莎航空的波音737被巴勒斯坦恐怖分子劫持，机长被杀害。随后，西德派遣了特种部队，成功解救了剩余的机组人员以及全部乘客。而这架名为Landshut的737客机，继续飞行到2008年才最终退役。

  • Die Flugzeuge werden ständig weiterentwickelt. Während die ersten Lufthansa-Pilotinnen noch hinter analogen Armaturen Platz nehmen, stellte der Flugzeugbauer nach und nach um. In den frühen 1980er-Jahren verändert Boeing die 737 erstmals in erwähnenswertem Umfang - und das Cockpit bekommt Bildschirme.

    737 - 半个世纪的传奇

    与时俱进

    80年代，汉莎航空的第一批女飞行员还要面对波音737早期型号里大量的机械仪表。但是，波音公司也在不断地对737进行更新换代。

  • Deutschkurse | Nicos Weg | A1_E0_L2_stock_pilot_965068

    737 - 半个世纪的传奇

    玻璃座舱

    新世代的737驾驶舱，则变成了这般模样。在所谓的“玻璃驾驶舱”里，智能化的显示屏取代了机械指针，减轻了飞行员的负担，让他们能够更好的集中精力于飞行本身。

  • Auch aus dem Blick der Passagiere hat sich die Boeing 737 verändert. Sanftere Beleuchtung, größere Gepäckfächer und verbesserte Belüftung machen Flugreisen angenehmer. Bei der Beinfreiheit müssen die Economy-Passagiere aber im Vergleich zu den Anfangsjahren Einschnitte hinnehmen. So ist der Abstand der Sitze heute deutlich kleiner.

    737 - 半个世纪的传奇

    乘客体验

    波音737的不断进化也让乘客有所体验。更柔和的客舱灯光、更舒适的空调系统、更宽敞的行李架……不过，与70年代相比，如今的航空公司明显缩小了座椅间距，因此很难说经济舱乘客的飞行体验究竟是变好还是变坏。

  • Heute sollen nicht nur mehr Passagiere in das Flugzeug passen, auch der Spritverbrauch soll sinken. Boeing setzte dafür größere Triebwerke in die Maschinen ein. Weil die 737 aber mit tief liegenden Triebwerken konzipiert war, musste der Antrieb unten abgeflacht werden.

    737 - 半个世纪的传奇

    成长的烦恼

    如今的航空公司不仅仅希望装载更多乘客，也希望能够同时降低油耗。新一代的涡扇引擎更加省油，但是个头也见长。然而，早期的737是按照小尺寸引擎设计的，对于新的大引擎而言显然太低了。波音的工程师们于是将引擎进气口的下部略微削平，防止其在起降时太靠近地面而吸入异物。

  • Mit insgesamt 13.824 Bestellungen (Stand Februar 2017) ist die 737 aktuell der meistverkaufte Passagierflieger der Luftfahrtgeschichte. Insbesondere Billig-Airlines, deren Flotten häufig nur aus einem Flugzeugtyp bestehen, kaufen manchmal auf einen Schlag Dutzende der Maschinen.

    737 - 半个世纪的传奇

    廉航最爱

    截至2017年2月，波音公司总计已经卖出了13824架737。这是民航史上销量最高的客机。廉价航空公司尤其青睐波音737，它们通常以单一机型组成庞大的机队，专门运营中短途航线。挪威航空、瑞安航空、西南航空近年来都有过一次性购买上百架737的大手笔。

  • Der Airbus A320 kam Ende 80er Jahre auf den Markt und wurde schnell zum Verkaufsschlager. Innerhalb von 30 Jahren hat sich das europäische Konkurrenzmodell mit 13.061 (Stand Februar 2017) verkauften Fliegern eng an den Rekord der Boeing 737 angepirscht.

    737 - 半个世纪的传奇

    强劲对手

    在波音737(上图中间)的五十年历程中，遇到过不少强劲对手。比如麦道公司的DC-9，福克公司的福克100(上图前方)。而最强劲的对手则是空客A320(上图后方)，它1988年面世后，只花了不到30年时间，就实现了接近波音737的销量。截至2017年2月，空客A320已经卖出了13061架。

  • Nachdem Airbus eine Überarbeitung der A320-Familie ankündigt, überarbeitet auch Boeing die 737. Die Maschinen der sogenannte 737 Max-Linie sollen mehr Passagiere transportieren und dabei weniger Kerosin verbrauchen. Die ersten Maschinen werden dieses Jahr pünktlich zum 50. Geburtstag ausgeliefert.

    737 - 半个世纪的传奇

    宝刀未老

    为了应对A320的挑战，波音公司对半个世纪前面世的737再次进行升级。全新的737MAX系列，将能够装载更多乘客、消耗更少燃油、飞行更远距离。今年5月，首架737MAX就将正式交付予美国西南航空。

    作者: 崔牧


（路透社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

FILE - In this photo released by Xinhua News Agency, rescuers carry a piece of plane wreckage at the site of Monday's plane crash in Tengxian County, southern China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, on March 25, 2022. The second “black box” has been recovered following the crash of a China Eastern Boeing 737-800 that killed 132 people last week, Chinese state media said Sunday, March 27. (Zhou Hua/Xinhua via AP, File)

美方协助下载东航失事客机黑匣子的数据 06.04.2022

美国国家运输安全委员会（NTSB）本周二（4月6日）表示，正在帮助中方下载东航MU5735失事客机飞行数据记录器里的数据。该机构上周表示，在帮助中方下载驾驶舱语音记录器的数据。

In this image taken from video footage run by China's CCTV, a search and rescue worker holds the second orange-colored black box recorder which recovered at the China Eastern flight crash site in Tengxian County on Sunday, March 27, 2022, in southern China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. The second black box has been recovered from the crash of a China Eastern Boeing 737-800 that killed all 132 people on board last week, Chinese state media said Sunday. (CCTV via AP Video)

美国协助中国调查东航波音客机空难 02.04.2022

美国国家运输安全委员会日前透露，正协助中国调查人员从失事的东航波音737-800客机下载驾驶舱录音数据，并已派出一调查小组前往中国，协助查明此次空难原因。

220321 -- WUZHOU, March 21, 2022 -- Photo taken with a mobile phone shows the plane crash site in Tengxian County, south China s Guangxi Zhuang Autonomous Region, March 21, 2022. A passenger plane with 132 people aboard crashed in south China s Guangxi Zhuang Autonomous Region Monday afternoon, said the regional emergency management department. SpotNewsCHINA-GUANGXI-PLANE CRASH CN Xinhua PUBLICATIONxNOTxINxCHN

东航客机失事 中国民航发生罕见空难 21.03.2022

1990至2000年代发生多次严重空难事故以来，中国大幅提高了航空安全性。3月21日东方航空公司MU5735航班空难引起中国高层震惊。

广告

媒体看中国

Coronavirus China Shanghai Lockdown

墙外文摘：念出上海疫情逝者的名字

有媒体指出，中国“清零”政策让上海许多市民无法获得医疗服务，基本的生活需求得不到保障，因防疫强制措施而死亡的案例也层出不穷，我们要一一记录并念出这些逝者的名字或者身份。  