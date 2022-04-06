東航重啟波音737-800飛行 空難調查中

（德國之聲中文網）中國東方航空週日（4月17日）表示，該公司已開始恢復旗下波音737-800噴氣式客機的商業飛行。近一個月之前，該公司因「3·21」東航MU5735空難事件造成132人死亡，宣布停飛旗下全部223架該機型客機。

路透社報導，東航表示已對每架飛機進行了系統測試、結構檢查並核實了適航數據。在恢復商業服務之前，將對所有飛機進行試飛。

該公司在一份聲明中表示，註冊號與3月21日墜毀飛機接近的波音737-800飛機，仍在進行維修檢查和評估。

報導引述全球航班追蹤服務網站Flightradar24的數據稱，17日當天，東航一架機齡三年、編號MU5843的波音737-800飛機，於上午9時58分從雲南昆明起飛，並於上午11時03分降落四川成都。該架飛機在前一天（16日）已完成一次試飛。

Flightradar24的數據還顯示，另一架波音737-800飛機17日也在東航總部所在城市上海，進行了一次試飛。

對於東航在空難不到一個月後，重啟旗下波音737-800飛行，中國社群網絡的反應頗為分歧。有網民質疑調查還未有報告出爐，不應重啟飛行；也有人揣測這是否代表737-800系列客機不存在系統性問題；有人則認為空難調查本就費時，失事至今不到一個月，還沒有調查結果並不奇怪。

仍在等待黑盒子解密

東航宣布重啟波音737-800商業服務的同時，空難事件調查未有進一步消息。

此前北京表示，將在空難事件發生後30天內向聯合國航空機構國際民航組織提交一份初步報告。

目前，中國已取回了兩個可能解開失事謎團的黑盒子。根據官方宣佈消息，東航MU5735的兩部黑盒子分別是在3月23日、27日被找到，仍在進行解讀及調查工作。

除了中國官方組成的調查小組之外，美國國家運輸安全委員會（NTSB）也在中方的同意及邀請下協助調查。根據中國《民航報》，美國國家運輸安全委員會的7人工作小組已於4月初抵達中國，參與東航MU5735失事調查。當時美國國家運輸安全委員會曾表示，正在幫助中方下載該架失事客機兩個黑盒子的數據。

2022年3月21日，中國東航一架從昆明飛往廣州、編號MU5735的航班在廣西山區墜毀，造成123名乘客和9名機組人員死亡。這是中國28年來最致命的航空災難。

737 - 半个世纪的传奇 瞅准商机 60年代中期，欧美的中短途民航市场迅猛增长，DC-9等飞机获得了巨大成功。当时市场上，还有德国汉莎以及美联航两家主流航企尚未购买双引擎中短途客机。波音获得了他们的订单，开始研制737客机。图为1967年，西雅图波音工厂内正在组装的一架波音737，客户为汉莎航空。

737 - 半个世纪的传奇 青云直上 1967年4月9日，波音737首次试飞。同年底，第一架量产型737交付予启动客户——德国汉莎航空。后者主要将其投入到欧洲内部的中短途航线上。早期的波音737，在载客约100人的情况下航程约为3400公里。

737 - 半个世纪的传奇 德国之秋 波音737也见证了许多重要的历史事件。1977年“德国之秋”期间，一架汉莎航空的波音737被巴勒斯坦恐怖分子劫持，机长被杀害。随后，西德派遣了特种部队，成功解救了剩余的机组人员以及全部乘客。而这架名为Landshut的737客机，继续飞行到2008年才最终退役。

737 - 半个世纪的传奇 与时俱进 80年代，汉莎航空的第一批女飞行员还要面对波音737早期型号里大量的机械仪表。但是，波音公司也在不断地对737进行更新换代。

737 - 半个世纪的传奇 玻璃座舱 新世代的737驾驶舱，则变成了这般模样。在所谓的“玻璃驾驶舱”里，智能化的显示屏取代了机械指针，减轻了飞行员的负担，让他们能够更好的集中精力于飞行本身。

737 - 半个世纪的传奇 乘客体验 波音737的不断进化也让乘客有所体验。更柔和的客舱灯光、更舒适的空调系统、更宽敞的行李架……不过，与70年代相比，如今的航空公司明显缩小了座椅间距，因此很难说经济舱乘客的飞行体验究竟是变好还是变坏。

737 - 半个世纪的传奇 成长的烦恼 如今的航空公司不仅仅希望装载更多乘客，也希望能够同时降低油耗。新一代的涡扇引擎更加省油，但是个头也见长。然而，早期的737是按照小尺寸引擎设计的，对于新的大引擎而言显然太低了。波音的工程师们于是将引擎进气口的下部略微削平，防止其在起降时太靠近地面而吸入异物。

737 - 半个世纪的传奇 廉航最爱 截至2017年2月，波音公司总计已经卖出了13824架737。这是民航史上销量最高的客机。廉价航空公司尤其青睐波音737，它们通常以单一机型组成庞大的机队，专门运营中短途航线。挪威航空、瑞安航空、西南航空近年来都有过一次性购买上百架737的大手笔。

737 - 半个世纪的传奇 强劲对手 在波音737(上图中间)的五十年历程中，遇到过不少强劲对手。比如麦道公司的DC-9，福克公司的福克100(上图前方)。而最强劲的对手则是空客A320(上图后方)，它1988年面世后，只花了不到30年时间，就实现了接近波音737的销量。截至2017年2月，空客A320已经卖出了13061架。

737 - 半个世纪的传奇 宝刀未老 为了应对A320的挑战，波音公司对半个世纪前面世的737再次进行升级。全新的737MAX系列，将能够装载更多乘客、消耗更少燃油、飞行更远距离。今年5月，首架737MAX就将正式交付予美国西南航空。 作者: 崔牧



（路透社、法新社）

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