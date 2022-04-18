 東航空難：美媒稱黑盒子初判為蓄意墜機 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

東航空難：美媒稱黑盒子初判為蓄意墜機

中國東航墜機事件至今兩個月，官方尚未公布失事調查。美媒《華爾街日報》週二（5月17日）援引知情消息稱，初步評估顯示「駕駛艙內有人故意墜毀了這架飛機。」與此同時，中國官媒回應指：美中雙方調查人員「未向任何媒體發布有關調查信息」。

Boeing 737 von China Eastern Airlines

東航失事航班不尋常地近乎垂直墜落，這是為什麼？資料照片。

（德國之聲中文網）《華爾街日報》週二（5月17日）援引兩名知情人士的消息報導稱，中國東航MU5735墜機事件的調查人員正在研究墜機是否為故意行為。

報導稱，截至目前沒有證據表明失事是因為技術故障。此外，有熟悉美方調查官員初步評估的人士透露，失事班機一部黑匣子的飛行數據表明，「輸入控制裝置的指令使飛機進入致命的俯衝狀態」，駕駛艙內有人故意撞毀飛機。

知情人士表示，當前調查焦點鎖定在飛行員的行為，但不排除機上有其他人闖入駕駛艙蓄意致使飛機墜落的可能性。但消息來源也強調，一切尚未得到證實。

針對報導內容，飛機製造商波音公司和美國國家運輸安全委員會（NTSB）拒絕發表評論；東航並未立即回應《華爾街日報》的置評請求。中國大使館拒絕發表評論。

中國官媒《環球時報》週三（5月18日）上午報導，「經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示，未向任何媒體發布有關調查信息」。東航官方也隨後在微博轉發了該則新聞間接做出回應。

China | Flugzeugabsturz, Rettungskräfte auf dem Weg zur Absturzstelle

東航墜機事件，機上旅客123人、機組9人全部不幸喪生。

此前，中國民航局於4月11日回應有關蓄意墜機的網路傳言時表示，這種猜測「嚴重誤導了公眾」，「干擾了事故調查工作」。

尚無證據顯示技術問題

東航MU5735在今年3月21日，從昆明飛往廣州途中於廣西山區墜毀。該架波音737-800飛機在高空巡航時，突然近乎垂直下降，以極快速度墜毀，機上132人全部死亡。當局表示，在快速下降過程中，飛行員沒有回應空中交通管制員和附近飛機的反覆呼叫。

這是中國28年來最嚴重的空難，外界關注黑盒子能否解開失事謎團。目前，兩部黑盒子由NTSB協助中國進行調查。NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）5月10日向路透社表示，迄今調查還沒有發現需要採取任何緊急行動的安全問題。霍曼迪說，如果董事會發現任何安全問題，將「發布緊急安全建議」。

波音737-800飛機是全球航空業的主力機型，且是商業飛行記錄最安全的波音飛機系列之一。據專家稱，737-800自1997年以來一直有很好的安全記錄。東航在墜機事件後一度停飛旗下全部737-800飛機，但在4月中旬恢復了航班。當時人們普遍認為此舉代表排除了對波音該機型飛機的安全疑慮。

DW.COM

由中国民航局发布的MU5735事故初步报告显示飞机运行状况一切正常，中方组成的调查小组和美国运安会派出的7人工作小组将会继续进行失事调查工作。

美国国家运输安全委员会（NTSB）本周二（4月6日）表示，正在帮助中方下载东航MU5735失事客机飞行数据记录器里的数据。该机构上周表示，在帮助中方下载驾驶舱语音记录器的数据。

美国国家运输安全委员会日前透露，正协助中国调查人员从失事的东航波音737-800客机下载驾驶舱录音数据，并已派出一调查小组前往中国，协助查明此次空难原因。

東航在一份聲明中曾表示，沒有證據可以確定事故飛機是否存在問題。

官方調查報告恐費時數年

根據《華爾街日報》，有知情人士表示，中國主管機關尚未向美方示意何時可能公布官方調查結果。中國民航局曾表示，調查一有重大進展就會及時公布。

路透社報導，中國官員表示，關於事故原因的最終報告可能需要兩年或更長時間。

上個月，中國民航局按照國際航空條約的規定，完成了一份關於該墜機事件的初步調查報告，但並沒有公開這份文件，僅發布調查結果的情況通報。通報稱，墜機前機組與空管部門的無線電通信未見異常。該機構表示，看到飛機墜落後，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。

（華爾街日報、路透社、環球時報）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Shanghai China 28 September 2019: Ein Boeing 737 800 der China Eastern Airlines mit dem Kennzeichen B 5795 auf dem Flughafen Shanghai Hongqiao (SHA) in China

東航重啟波音737-800飛行 空難調查中 18.04.2022

近一個月前，中國東航墜機事件造成132人死亡。4月17日，東航旗下波音737-800重新恢復客機飛行。與此同時，失事調查仍在進行中。北京稱要在事件後30天內提交初步報告，屆期將至。

Shanghai China 28 September 2019: Ein Boeing 737 800 der China Eastern Airlines mit dem Kennzeichen B 5795 auf dem Flughafen Shanghai Hongqiao (SHA) in China

中国民航局发布东航事故报告 坠机原因仍未明朗 20.04.2022

由中国民航局发布的MU5735事故初步报告显示飞机运行状况一切正常，中方组成的调查小组和美国运安会派出的7人工作小组将会继续进行失事调查工作。

FILE - In this photo released by Xinhua News Agency, rescuers carry a piece of plane wreckage at the site of Monday's plane crash in Tengxian County, southern China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, on March 25, 2022. The second “black box” has been recovered following the crash of a China Eastern Boeing 737-800 that killed 132 people last week, Chinese state media said Sunday, March 27. (Zhou Hua/Xinhua via AP, File)

美方协助下载东航失事客机黑匣子的数据 06.04.2022

美国国家运输安全委员会（NTSB）本周二（4月6日）表示，正在帮助中方下载东航MU5735失事客机飞行数据记录器里的数据。该机构上周表示，在帮助中方下载驾驶舱语音记录器的数据。

广告

媒体看中国

China Präsident Xi Jinping World Economic Forum

德语媒体：习近平的三大错误

德国《经济周刊》指出，过去数月内习近平对新冠防疫政策、中国经济及乌克兰战争的政策误判，使其权力结构出现裂痕。《法兰克福汇报》则关注清零政策下的中国经济下滑。  