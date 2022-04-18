東航空難：美媒稱黑盒子初判為蓄意墜機

（德國之聲中文網）《華爾街日報》週二（5月17日）援引兩名知情人士的消息報導稱，中國東航MU5735墜機事件的調查人員正在研究墜機是否為故意行為。

報導稱，截至目前沒有證據表明失事是因為技術故障。此外，有熟悉美方調查官員初步評估的人士透露，失事班機一部黑匣子的飛行數據表明，「輸入控制裝置的指令使飛機進入致命的俯衝狀態」，駕駛艙內有人故意撞毀飛機。

知情人士表示，當前調查焦點鎖定在飛行員的行為，但不排除機上有其他人闖入駕駛艙蓄意致使飛機墜落的可能性。但消息來源也強調，一切尚未得到證實。

針對報導內容，飛機製造商波音公司和美國國家運輸安全委員會（NTSB）拒絕發表評論；東航並未立即回應《華爾街日報》的置評請求。中國大使館拒絕發表評論。

中國官媒《環球時報》週三（5月18日）上午報導，「經中國民航局與美國國家運輸安全委員會參與事故調查人員證實，對方明確表示，未向任何媒體發布有關調查信息」。東航官方也隨後在微博轉發了該則新聞間接做出回應。

此前，中國民航局於4月11日回應有關蓄意墜機的網路傳言時表示，這種猜測「嚴重誤導了公眾」，「干擾了事故調查工作」。

尚無證據顯示技術問題

東航MU5735在今年3月21日，從昆明飛往廣州途中於廣西山區墜毀。該架波音737-800飛機在高空巡航時，突然近乎垂直下降，以極快速度墜毀，機上132人全部死亡。當局表示，在快速下降過程中，飛行員沒有回應空中交通管制員和附近飛機的反覆呼叫。

這是中國28年來最嚴重的空難，外界關注黑盒子能否解開失事謎團。目前，兩部黑盒子由NTSB協助中國進行調查。NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）5月10日向路透社表示，迄今調查還沒有發現需要採取任何緊急行動的安全問題。霍曼迪說，如果董事會發現任何安全問題，將「發布緊急安全建議」。

波音737-800飛機是全球航空業的主力機型，且是商業飛行記錄最安全的波音飛機系列之一。據專家稱，737-800自1997年以來一直有很好的安全記錄。東航在墜機事件後一度停飛旗下全部737-800飛機，但在4月中旬恢復了航班。當時人們普遍認為此舉代表排除了對波音該機型飛機的安全疑慮。

東航在一份聲明中曾表示，沒有證據可以確定事故飛機是否存在問題。

官方調查報告恐費時數年

根據《華爾街日報》，有知情人士表示，中國主管機關尚未向美方示意何時可能公布官方調查結果。中國民航局曾表示，調查一有重大進展就會及時公布。

路透社報導，中國官員表示，關於事故原因的最終報告可能需要兩年或更長時間。

上個月，中國民航局按照國際航空條約的規定，完成了一份關於該墜機事件的初步調查報告，但並沒有公開這份文件，僅發布調查結果的情況通報。通報稱，墜機前機組與空管部門的無線電通信未見異常。該機構表示，看到飛機墜落後，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。

（華爾街日報、路透社、環球時報）

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