 東航墜機事件 中國：飛機損毀嚴重，調查難度很大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2022

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東航墜機事件 中國：飛機損毀嚴重，調查難度很大

中國東方航空波音737墜機事件發生後第三天，搜救持續進行中。與此同時，班機墜機具體經過、失事原因引發諸多討論。中國國家應急處置指揮部也在週二（22日）晚間舉行了這場災難至今的第一場記者會，說明最新調查進度。

China | Flugzeugabsturz China Eastern Airlines Boeing 737

中國民用航空局航空安全辦公室主任朱濤22日在新聞發布會上稱，「本次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。」

（德國之聲中文網）截至3月23日下午，中國東航MU5735墜機後至今，仍未找到機上失蹤132人的任何倖存者，黑盒子也沒有尋獲下落。據中國媒體報導，搜救人員僅有在墜機核心區域，發現了飛機殘骸及失蹤人員的隨身物品。

這是中國12年來最嚴重的一次民航墜機事件。3月21日下午，中國東方航空公司MU5735航班在從昆明飛往廣東途中，於廣西梧州上空失聯不久後墜毀。機上載有乘客123人、機組人員9人，共132人。

中國國家應急處置指揮部22日晚間於廣西梧州舉行新聞發布會。針對墜機經過，中國民航局相關人員表示，班機於3月21日13時16分從昆明起飛之後，在14時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區。但在3分鐘之後，管制員在14時20分發現飛機高度陡降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回復。14時23分，飛機雷達信號消失。不久隨即證實，該班機於廣西梧州的藤縣境內墜毀。

China | Flugzeugabsturz China Eastern Airlines Boeing 737

當前主要依靠人力及無人機，搜尋可能的倖存者與解開失事原因的關鍵黑盒子。

東航墜機事件在中國引發巨大震撼。中國國務院副總理劉鶴、國務委員王勇也受中央指派，在周二（22日）上午前往事故現場查看坐鎮。此前，中國領導人習近平與國務院總理李克強皆對此事件表示要全力搜救，查明事故原因。

目前掌握資訊，尚無法對於事故原因做出清晰判斷。

此外，東航雲南有限公司董事長孫世英也於同場新聞發布會上表示，已在24小時內聯繫到全部旅客的家屬，組建工作團隊展開家屬援助工作。孫世英稱，該失事飛機起飛前，符合適航要求。

班機幾乎垂直墜落

據中國媒體報道，一輛汽車行車記錄器錄下的影片顯示，該班機是以幾乎垂直俯沖的情況墜落。該支影片在中國社群網絡廣泛流傳。德國之聲尚無法核實該段影片的真實性。

東航MU5735在短短數分鐘之內從約8000多公尺的高度陡降、墜機，具體失事原因目前不明，許多專家看法也不一。

美國聯邦航空總署（FAA）前負責人埃爾韋爾（Dan Elwell）告訴路透社，「在巡航高度上出事的事故，通常是天氣、蓄意破壞或飛行員失誤造成的。」

中國《航空知識》主編王亞男向中國澎湃新聞、紅星新聞等媒體表示，東航失事班機當下的數據「非常不正常」，從8000多公尺高空快速墜落，「幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行」。他說，飛機從8000米高空直線墜落，人為操作的原因可能性較小，「現在只能從事故的跡象上做壹些推測，但是總體來講，我個人認為技術故障的可能性更大。」

Boeing 737 von China Eastern Airlines

東航MU5735具體失事原因目前不明，許多專家看法也不一。資料照片。

根據路透社報導，中國民用航空局航空安全辦公室主任朱濤表示，東航MU5735機型為波音737-800，航班註冊號B-1791。該架客機是在2015年6月22日交付，累積飛行次數8986次，飛行時數1萬8239個小時。

事件發生後，東航宣布全面停飛波音737-800飛機。由於該架波音是在美國生產，美國國家運輸安全委員會（NTSB）也已於21日已任命調查員，參與調查。

山區逢降雨搜救更難

綜合中國媒體報導，此次東航墜機的核心區約半個足球場大，地處山區，三面環山，坡陡陡峭且樹林茂密，當前主要依靠人力及無人機搜尋可能的倖存者與解開失事原因的關鍵黑盒子。

目前當地官方已出動的救援人員超過2000名，廣西派出的消防救援、武警、公安、民兵等1400多名，雲南省森林消防總隊駐防廣西隊伍、廣東隊伍678名人員。

中國官媒央視報導，東航失事客機共有兩個黑盒子，一個位於駕駛艙位置，一個在機尾記錄各種數據。而自23日淩晨，當地開始降雨，如果未來雨勢持續變大，將使失事核心區變得更加泥淖，「加上70度左右的滑坡，飛機殘骸會被覆蓋，加大了搜尋難度。」

有報導稱，可能出現小規模滑坡，增添現場搜索的不確定性。此外，雖然黑盒子外形為長方體，但很有可能因事故而出現嚴重變形。種種因素皆讓救援與搜索過程更加艱難。

  • Flugreisen kamen in den 1960er Jahren zunehmend in Mode. Sowohl in den USA als auch in Europa wuchs der Markt für Mittelstreckenflieger rasant. Lufthansa und United Airlines hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Mittelstrecken-Flieger angeschafft. Das war für Boeing die Chance. Im Bild ist eine der ersten Boeing 737 während der Fertigung in Seattle.

    737 - 半个世纪的传奇

    瞅准商机

    60年代中期，欧美的中短途民航市场迅猛增长，DC-9等飞机获得了巨大成功。当时市场上，还有德国汉莎以及美联航两家主流航企尚未购买双引擎中短途客机。波音获得了他们的订单，开始研制737客机。图为1967年，西雅图波音工厂内正在组装的一架波音737，客户为汉莎航空。

  • Am 9. April 1967 erhob sich dann zum ersten Mal eine Boeing 737 in die Luft. Noch im selben Jahr wurde die Lufthansa der erste Käufer. Mit der Maschine konnte die deutsche Fluglinie rund 100 Passagiere transportieren und 3400 Kilometer weit fliegen. Das Unternehmen setzt die Boeing vor allem im Liniendienst innerhalb Europas ein.

    737 - 半个世纪的传奇

    青云直上

    1967年4月9日，波音737首次试飞。同年底，第一架量产型737交付予启动客户——德国汉莎航空。后者主要将其投入到欧洲内部的中短途航线上。早期的波音737，在载客约100人的情况下航程约为3400公里。

  • Auch Teil der Boeing-Geschichte: Die Landshut - eine Maschine vom Typ 737 - wird 1977 von vier palästinensischen Terroristen entführt. Sie ermorden den Kapitän. Doch eine deutsche Spezialeinheit befreit später alle 86 Passagiere und die übrige Crew. Danach flog die Landshut weiter bis zu ihrer endgültigen Ausmusterung im Jahr 2008.

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    德国之秋

    波音737也见证了许多重要的历史事件。1977年“德国之秋”期间，一架汉莎航空的波音737被巴勒斯坦恐怖分子劫持，机长被杀害。随后，西德派遣了特种部队，成功解救了剩余的机组人员以及全部乘客。而这架名为Landshut的737客机，继续飞行到2008年才最终退役。

  • Die Flugzeuge werden ständig weiterentwickelt. Während die ersten Lufthansa-Pilotinnen noch hinter analogen Armaturen Platz nehmen, stellte der Flugzeugbauer nach und nach um. In den frühen 1980er-Jahren verändert Boeing die 737 erstmals in erwähnenswertem Umfang - und das Cockpit bekommt Bildschirme.

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    与时俱进

    80年代，汉莎航空的第一批女飞行员还要面对波音737早期型号里大量的机械仪表。但是，波音公司也在不断地对737进行更新换代。

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    737 - 半个世纪的传奇

    玻璃座舱

    新世代的737驾驶舱，则变成了这般模样。在所谓的“玻璃驾驶舱”里，智能化的显示屏取代了机械指针，减轻了飞行员的负担，让他们能够更好的集中精力于飞行本身。

  • Auch aus dem Blick der Passagiere hat sich die Boeing 737 verändert. Sanftere Beleuchtung, größere Gepäckfächer und verbesserte Belüftung machen Flugreisen angenehmer. Bei der Beinfreiheit müssen die Economy-Passagiere aber im Vergleich zu den Anfangsjahren Einschnitte hinnehmen. So ist der Abstand der Sitze heute deutlich kleiner.

    737 - 半个世纪的传奇

    乘客体验

    波音737的不断进化也让乘客有所体验。更柔和的客舱灯光、更舒适的空调系统、更宽敞的行李架……不过，与70年代相比，如今的航空公司明显缩小了座椅间距，因此很难说经济舱乘客的飞行体验究竟是变好还是变坏。

  • Heute sollen nicht nur mehr Passagiere in das Flugzeug passen, auch der Spritverbrauch soll sinken. Boeing setzte dafür größere Triebwerke in die Maschinen ein. Weil die 737 aber mit tief liegenden Triebwerken konzipiert war, musste der Antrieb unten abgeflacht werden.

    737 - 半个世纪的传奇

    成长的烦恼

    如今的航空公司不仅仅希望装载更多乘客，也希望能够同时降低油耗。新一代的涡扇引擎更加省油，但是个头也见长。然而，早期的737是按照小尺寸引擎设计的，对于新的大引擎而言显然太低了。波音的工程师们于是将引擎进气口的下部略微削平，防止其在起降时太靠近地面而吸入异物。

  • Mit insgesamt 13.824 Bestellungen (Stand Februar 2017) ist die 737 aktuell der meistverkaufte Passagierflieger der Luftfahrtgeschichte. Insbesondere Billig-Airlines, deren Flotten häufig nur aus einem Flugzeugtyp bestehen, kaufen manchmal auf einen Schlag Dutzende der Maschinen.

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    廉航最爱

    截至2017年2月，波音公司总计已经卖出了13824架737。这是民航史上销量最高的客机。廉价航空公司尤其青睐波音737，它们通常以单一机型组成庞大的机队，专门运营中短途航线。挪威航空、瑞安航空、西南航空近年来都有过一次性购买上百架737的大手笔。

  • Der Airbus A320 kam Ende 80er Jahre auf den Markt und wurde schnell zum Verkaufsschlager. Innerhalb von 30 Jahren hat sich das europäische Konkurrenzmodell mit 13.061 (Stand Februar 2017) verkauften Fliegern eng an den Rekord der Boeing 737 angepirscht.

    737 - 半个世纪的传奇

    强劲对手

    在波音737(上图中间)的五十年历程中，遇到过不少强劲对手。比如麦道公司的DC-9，福克公司的福克100(上图前方)。而最强劲的对手则是空客A320(上图后方)，它1988年面世后，只花了不到30年时间，就实现了接近波音737的销量。截至2017年2月，空客A320已经卖出了13061架。

  • Nachdem Airbus eine Überarbeitung der A320-Familie ankündigt, überarbeitet auch Boeing die 737. Die Maschinen der sogenannte 737 Max-Linie sollen mehr Passagiere transportieren und dabei weniger Kerosin verbrauchen. Die ersten Maschinen werden dieses Jahr pünktlich zum 50. Geburtstag ausgeliefert.

    737 - 半个世纪的传奇

    宝刀未老

    为了应对A320的挑战，波音公司对半个世纪前面世的737再次进行升级。全新的737MAX系列，将能够装载更多乘客、消耗更少燃油、飞行更远距离。今年5月，首架737MAX就将正式交付予美国西南航空。

    作者: 崔牧


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