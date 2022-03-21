東航墜機事件：发现一部黑匣子

（德國之聲中文網）据中国官媒报道，3·21”东航飞行事故国家应急处置指挥部在广西梧州举行第二场新闻发布会，宣布东方航空公司MU5735航班的一部黑匣子已于23日被发现。暂不确定是数据记录器（FDR）还是驾驶舱话音记录器（CVR）。

截至3月23日下午，中國東航MU5735墜機後至今，仍未找到機上失蹤132人的任何倖存者的下落。據中國媒體報導，搜救人員僅有在墜機核心區域，發現了飛機殘骸及失蹤人員的隨身物品。

這是中國12年來最嚴重的一次民航墜機事件。3月21日下午，中國東方航空公司MU5735航班在從昆明飛往廣東途中，於廣西梧州上空失聯不久後墜毀。機上載有乘客123人、機組人員9人，共132人。

中國國家應急處置指揮部22日晚間於廣西梧州舉行新聞發布會。針對墜機經過，中國民航局相關人員表示，班機於3月21日13時16分從昆明起飛之後，在14時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區。但在3分鐘之後，管制員在14時20分發現飛機高度陡降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回復。14時23分，飛機雷達信號消失。不久隨即證實，該班機於廣西梧州的藤縣境內墜毀。

東航墜機事件在中國引發巨大震撼。中國國務院副總理劉鶴、國務委員王勇也受中央指派，在周二（22日）上午前往事故現場查看坐鎮。此前，中國領導人習近平與國務院總理李克強皆對此事件表示要全力搜救，查明事故原因。

目前掌握資訊，尚無法對於事故原因做出清晰判斷。

此外，東航雲南有限公司董事長孫世英也於同場新聞發布會上表示，已在24小時內聯繫到全部旅客的家屬，組建工作團隊展開家屬援助工作。孫世英稱，該失事飛機起飛前，符合適航要求。

班機幾乎垂直墜落

據中國媒體報道，一輛汽車行車記錄器錄下的影片顯示，該班機是以幾乎垂直俯沖的情況墜落。該支影片在中國社群網絡廣泛流傳。德國之聲尚無法核實該段影片的真實性。

東航MU5735在短短數分鐘之內從約8000多公尺的高度陡降、墜機，具體失事原因目前不明，許多專家看法也不一。

美國聯邦航空總署（FAA）前負責人埃爾韋爾（Dan Elwell）告訴路透社，「在巡航高度上出事的事故，通常是天氣、蓄意破壞或飛行員失誤造成的。」

中國《航空知識》主編王亞男向中國澎湃新聞、紅星新聞等媒體表示，東航失事班機當下的數據「非常不正常」，從8000多公尺高空快速墜落，「幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行」。他說，飛機從8000米高空直線墜落，人為操作的原因可能性較小，「現在只能從事故的跡象上做壹些推測，但是總體來講，我個人認為技術故障的可能性更大。」

根據路透社報導，中國民用航空局航空安全辦公室主任朱濤表示，東航MU5735機型為波音737-800，航班註冊號B-1791。該架客機是在2015年6月22日交付，累積飛行次數8986次，飛行時數1萬8239個小時。

事件發生後，東航宣布全面停飛波音737-800飛機。由於該架波音是在美國生產，美國國家運輸安全委員會（NTSB）也已於21日已任命調查員，參與調查。

山區逢降雨搜救更難

綜合中國媒體報導，此次東航墜機的核心區約半個足球場大，地處山區，三面環山，坡陡陡峭且樹林茂密，當前主要依靠人力及無人機搜尋可能的倖存者與解開失事原因的關鍵黑盒子。

目前當地官方已出動的救援人員超過2000名，廣西派出的消防救援、武警、公安、民兵等1400多名，雲南省森林消防總隊駐防廣西隊伍、廣東隊伍678名人員。

中國官媒央視報導，東航失事客機共有兩個黑盒子，一個位於駕駛艙位置，一個在機尾記錄各種數據。而自23日淩晨，當地開始降雨，如果未來雨勢持續變大，將使失事核心區變得更加泥淖，「加上70度左右的滑坡，飛機殘骸會被覆蓋，加大了搜尋難度。」

有報導稱，可能出現小規模滑坡，增添現場搜索的不確定性。此外，雖然黑盒子外形為長方體，但很有可能因事故而出現嚴重變形。