東盟開年度安全會議 中國將派王毅出席

（德國之聲中文網）東南亞國家聯盟（ASEAN）本週二（7月11日）起於印度尼西亞雅加達召開年度安全會議「東盟區域論壇」（ARF），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）亦將以「對話夥伴」身分與會。南海爭議、對亞太區域軍備擴張的擔憂，以及緬甸內亂預計將成為主要議程，而俄烏戰爭及美中對抗也將成為大眾關注的焦點。

外界原本傳言中國外長秦剛將與會，但據路透社11日報導，有2位消息人士指出，中方將派中共中央外辦主任王毅參加此次會議。此消息讓中國外長秦剛消失於公眾視野多日之事，繼續受到關注。此外，印尼外交部10日在記者會上稱，朝鮮外長崔善姬將不會出席此次會議。

東盟由新、馬、泰、菲律賓、印尼於1967年成立，目前有10個成員國。美聯社指出，該集團數十年來一直以互不干涉內政、基於共識做決策等基本原則行事，但這樣的做法也對該集團應對跨境危機的應對造成了阻礙。

南海問題將成重點

美聯社取得東盟會後將發表的公報草案，內容針對南海衝突再次呼籲，「若進行可能導致爭端複雜化或升級、並影響和平與穩定的活動時，應保持克制」。報導指，這句話重申該集團此前其他聲明的措辭；過去的聲明並未點名中國。

數十年來，文萊、馬來西亞、菲律賓和越南與中國在南海地區存在主權衝突，東盟為防止爭端升級，持續與中國商議互不侵犯條約，但談判多年來懸而未決。

如今，南海成為中美競爭的微妙戰線，美國及其他西方國家的軍艦、戰鬥機不時航經這條繁忙的水道，進行「自由航行」和「飛越巡邏」；而中國在此地區的軍事、海巡行為也越發具有侵略性，促使周邊國家加強領土防禦。

美聯社報導稱，東盟各國外長在公報草案中表示：「我們對此地區日益激烈的軍備競賽和海軍部署表示擔憂，這可能導致擦槍走火、加劇緊張局勢，並可能破壞地區和平、安全與穩定。」報導指，最終的公報措辭仍可能因談判而發生變化。

雅加達智庫哈比比中心（Habibie Center）的主任安瓦爾（Dewi Fortuna Anwar）表示，南海爭端目前尚無解決方案，東盟只能採取措施、防止全面衝突：「我們希望中國放棄這一主張（指南海主權相關主張），但不要對此抱持期待。」

緬甸動亂受矚目

本次東盟區域會議預計關注的另一大重點，則是緬甸的長期動亂。

據政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，自緬甸軍方於2021年2月從民選的昂山素季手中奪權、讓該國陷入致命混亂以來，已有逾3750名的平民和民主運動人士被安全部隊殺害，近2萬4000人被捕。

早前，東盟國家元首曾提出「五點計劃」，其中包括立即結束暴力、呼籲衝突各方須進行對話。緬甸軍政府的暴行被視為無視東盟的五點計畫，促使該集團前所未有地採取了懲罰措施，禁止緬甸軍方領導人參加其高層會議，包括印尼將主辦的部長級會議。

印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）表示，該國自今年擔任東盟輪值主席國以來，已數度聯繫緬甸相關團體，並提供了人道主義援助。蕾特諾表示，將繼續專注於執行東盟領導人的五點計劃。

美聯社報導指，儘管東盟面臨國際壓力、被要求有效解決緬甸危機，但該集團內部似乎仍未就具體措施取得共識，部分成員國建議放寬對緬甸軍方的懲罰，邀請其外交代表重返峰會。據報導，東盟即將發表的會後公報草案中，關於緬甸相關措施處仍是空白，顯示要就該問題達成共識的難度。

安瓦爾分析，由於東盟解決問題的能力有限，緬甸局勢可能會像南海爭端一樣，成為一個長期問題。

（美聯社、路透社）

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