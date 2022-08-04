 東盟會議關注台海局勢 中美外長隔空交鋒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2022

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时政风云

東盟會議關注台海局勢 中美外長隔空交鋒

由東盟輪值主席國柬埔寨主辦的東亞合作系列外長會議，於週三（8月3日）至週五（5日）在首都金邊登場。與此同時，美國眾議院議長裴洛西訪台的政治風暴，如今已外溢到今年的外長會上。

Kambodscha | ASEAN Gipfeltreffen

東盟外長會議於柬埔寨登場，台海緊張局勢成為各國外長討論焦點。

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北京在8月5日宣布对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施，以回应其“恶劣挑衅行径”，同时公布了针对美方的八项“反制措施”，叫停军事会晤以及气候变化等商谈、合作。白宫则召见了中国驻美大使秦刚，抗议中方演习的“挑衅行径”。布林肯国务卿指责北京针对佩洛西访台的反应是过度的、“挑衅性的”。

佩洛西台湾之行加剧两岸紧张关系之时，东盟外长会议在金边召开。中国外长王毅和美国国务卿布林肯都参加了这场会议。外长们发表声明呼吁避免让冲突升级，并发出警告，紧张局势或导致“大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果”。王毅再次对佩洛西访台表达立场。

（德國之聲中文網）由東盟（ASEAN）輪值主席國柬埔寨主持的東亞合作系列外長會議，於週三（8月3日）至週五（5日）在首都金邊登場。此會議聚焦在緬甸危機、南海糾紛，以及接納東帝汶加入該組織。與此同時，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，也成為該會議關注議題之一。

路透社報導，東盟發言人、柬埔寨副外長康富（Kung Phoak）表示，東盟外長們在會上表達了對台灣情勢緊張的關切，期盼各方盡力降低緊張，避免採取會造成緊張情勢升高的動作。

此次東亞合作系列外長會議包括東盟與中國（10+1）外長會議、東盟與中日韓（10+3）外長會議、東亞峰會外長會議，以及東盟論壇外長會議等。此外，美國、澳洲​、​紐西蘭等國也派外交首長出席。

會議進行期間，正值中國宣布在台海展開包圍式軍演，這也連帶讓火藥味吹進東亞峰會外長會議。中國外交部長王毅臨時取消與美國務卿布林肯（Antony Blinken）及日本外務大臣林芳正的兩場雙邊會晤，美中雙方更是隔空互嗆。

布林肯抨擊，北京在佩洛西訪台後，對台灣所採取的大規模軍演，沒有任何正當理由，而且軍演行動不只是為恫嚇台灣，還包括震攝相關鄰國等。他稱中國發射飛彈是重大且升高緊張情勢的挑釁行為。

王毅則回擊：「我聽說美國國務卿布林肯，已經開了記者會散布了一些虛假訊息，那我們更需要講清事實以正視聽，（佩洛西）實際上是在美國政府的縱容和安排下明目張膽地，竄訪中國的台灣地區。」

Kambodscha | ASEAN Gipfeltreffen: Antony Blinken und Sergei Lawrow

美國國務卿布林肯譴責中國環繞台灣的軍事演習是「重大升級」，還說「毫無正當理由」。

中俄離席抗議

路透社報導稱，在週五（8月5日）登場的東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議，日外相長林芳正發表演說談到台灣局勢，譴責中國4日發射彈道飛彈等的軍事演訓行動，並要求中國立刻停止軍演。

報導指出，王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）起身離席，直到林芳正發言結束後才回到現場，2人疑似是為表達對於佩洛西訪台的不滿。

同日，日本《共同社》記者在中國外交部的例行記者會上，提問有關中俄外長離席一事。中國外交部發言人華春瑩回應，她並不了解情況，「但我倒想著藉這個機會希望共同社你們能提醒提醒日本政府。你們的領導人最近在台灣問題上表現也是非常不好，引起了中國人非常的不滿。」

華春瑩批評日方對於美方侵犯中國主權的行徑選擇性失明，卻跳出來對維權者橫加指責，公然替侵權者張目，完全是混淆是非、顛倒黑白。美方在台灣問題上企圖挑釁滋事，破壞中國的和平統一和崛起的進程。

Kambodscha | ASEAN Gipfeltreffen: Sergei Lawrow und Wang Yi

中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫在日外相長演說時，兩人起身離席，表達不滿。

東盟憂引發地區動蕩

研究非西方國際關係理論與中國外交政策的學者Thi Mai Anh Nguyen在《外交家雜誌》撰文指出，東南亞國家長期以來活在中美競爭陰影下，這種壓力在佩洛西訪問台北後的幾天後尤為突出。

文中提到，佩洛西不顧北京反對訪問台灣，表達堅定不移的支持，看似是美國的勝利，但是訪台行程激怒中國，演變成台海實彈軍演，「這反過來危及了東亞與東南亞的地區和平」。

作者指，從東盟發出的聲明可以看出，東南亞國家對於國際和地區的動盪感到擔憂，因為最終可能會因為美中兩國之間的誤判、對抗和衝突，危及東南亞各國政府的利益。而一直以來東南亞國家試圖遠離中美競爭，不希望在兩個超級大國之間選邊站。

作者引用數據指出，東盟現已是中國最大的貿易夥伴，2022年第1季佔中國海外貿易總額的14.6%，即在經貿參與方面已經超越美國和歐盟。作者建議若美國盼獲得東盟國家支持，讓其與中國地緣政治脫鉤，勢必得拋下美中二元對立的外交政策。

（綜合報導）

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