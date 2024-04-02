東南亞風向變？中國首超美國成站隊首選

（德國之聲中文網）新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）週二（4月2日）發布《東南亞態勢報告：2024》，在今年1月至2月期間，針對近2000名東南亞民眾進行調查，結果顯示：50.5％的受訪者表示東盟應該與中國結盟而非美國，比2023年的38.9％相比大幅成長；美國則從去年的61.1％下降至49.5％。這是該項統計自2020年以來，首度出現中國好感度高出美國的情形。

研究指出，在東協成員國中，僅有菲律賓、新加坡及越南的多數受訪者選擇美國為結盟首選，其他7個國家則傾向與中國結盟。從「一帶一路」倡議與對中貿易中受益最多的馬來西亞、印尼及寮國欲與中國結盟的立場也最為鮮明，支持人數超過70％。

尤索夫伊薩東南亞研究所資深研究員佘麗蓮（Sharon Seah）指出，若東南亞地區沒有出現可以與之匹敵者，中國在該地區的影響力預計在未來幾年將持續成長。

憂中國霸權影響力

調查也顯示，有59.5％的受訪者認為中國是「東南亞最具影響力的經濟大國」，遠超美國的14.3％，多數人也認為中國在該地區的政治影響力已超越美國。

值得注意的是，超過6成的受訪者依然對中國的政經影響力保有不安及擔憂。在東南亞民眾看來，中國雖是東南亞國家的重要經濟夥伴，同時卻也是該地區最大的安全隱憂。民眾擔心中國對其國內影響力日益增強、在南海等潛在衝突地區使用武力、利用經濟作為懲罰手段、干涉他國內政；對於「武統台灣」的擔憂，則有超過18％。

新加坡國立大學經濟學者柯成興（Danny Quah）認為，東南亞人民日益傾向中國而非美國的情況雖然看似是趨勢，「但如果我們看一下基礎數據，它實際上更像是一種翹翹板模式，而不是趨勢」。

對美信心削弱

此次的調查中，菲律賓、新加坡及越南選擇與美國結盟者依舊佔多數。不過，菲律賓之外的國家對於美國的支持普遍減弱。在美國重申對菲律賓的防衛承諾之際，菲律賓對美國的信心從去年的78.8％增加至83.3％的歷史新高。

美國拜登政府自2021年上任以來，多次與東南亞的政府高層互訪，2023年更可視為美國與東協接觸的高峰。去年美國眾議院通過一項東協夥伴法案，將東協與歐盟、非洲聯盟列為同一層級的國際組織，並承諾擴大區域外交及經濟往來。

客座评论：如果美国真想在东南亚赢得民心

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎認為，美國在加薩衝突上「強硬、幾乎絕對」的親以色列立場，導致東南亞民眾對於美方的信心下降，「這已經不只關乎東南亞有大量穆斯林人口的事實」。他認為，「美國阻止和否決聯合國檢視以色列在加薩地區的作為，有損外界對於美國維護當前已規則為基礎之國際秩序的信心」。

在美中競爭的背景之下，東南亞成為雙方積極拉攏的地緣政治角力場域。繼印尼總統當選人普拉博沃（Prabowo Subianto）本週訪中會晤中國國家主席習近平之後，中國外交部也宣布，寮國、越南、東帝汶外長將先後到訪。

（ISEAS、日經亞洲、《南華早報》等）

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