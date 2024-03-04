東協峰會談南海 菲律賓籲中國「停止騷擾」

（德國之聲中文網）東協（ASEAN）的特別峰會週一（3月4日）起在澳洲墨爾本登場，南海主權爭議是主要關注焦點。菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）在場邊受訪時向中國喊話道：「不要再騷擾我們。」

菲律賓近期多次公開指控中國在南海爭議海域進行「侵略性的舉動」，稱中國海軍艦艇在斯卡伯勒島礁（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）附近干擾、攔截菲國船隻。

針對近期對中國的高調批評，馬納羅表示：「我們僅僅是試著告知人們發生了什麼事……有些國家，或至少有一個國家，對這有些難以接受。」他說，假如對方停止騷擾，「就不會有新聞可以報」。

馬納羅表示，菲律賓希望以和平方式解決與中國的爭端，但不會犧牲自身的國家利益；此外，菲律賓正在尋求有類似憂慮、立場相近的夥伴支持。

自菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，菲律賓頻頻質疑中國在南海的舉動，並強化與澳洲、美國的國防合作。上週四（2月29日），小馬科斯在澳洲國會發表演說更對中國發表強硬言論，強調菲律賓絕不容許任何外國力量企圖侵佔「哪怕是1平方英吋的主權領土」。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



澳洲加強與東協海上安全合作

4日，在東協場邊一場關於海上安全合作的論壇上，馬納羅呼籲區域夥伴更積極團結，以國際法為基礎維護南海穩定，並且共同對抗違背國際法的行為。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）也呼應馬納羅的言論。她在東協峰會上稱，當前區域「面對著破壞穩定、挑釁與脅迫行為，包含在海上與空中的不安全行為」，但並未直接點名中國。

她表示，南海、台海、湄公河乃至於整個印太地區的情況，「都會影響我們全體」。「實現共同繁榮是維護和平的動力，但還不足以保障和平……加薩以及烏克蘭發生的可怕衝突已經表明，若本區域也爆發重大衝突，將破壞我們的社會與經濟。」

黃英賢宣布，澳洲將投資4000萬澳幣（約2600萬美元），強化區域內的海上安全夥伴關係。去年11月，澳洲與菲律賓首度在南海舉行聯合海空巡邏。

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中國怎麼說？

週日（3日），中國駐菲律賓使館在網站上發布聲明反駁菲方指控，譴責相關人士「肆意炒作南海問題，對中國進行憑空臆測、惡意抹黑」，並要求外界「停止散播中國威脅論」。

去年12月，中國外長王毅曾與馬納羅通電話，稱「中菲關係已站在十字路口」，並主張問題根源是「菲方改變了迄今的政策立場」。他「奉勸菲方不要朝錯誤的方向走下去」，若是「誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯」，中國將「依法維權」。

中國主張幾乎所有南海島嶼的主權都屬於中國，與菲律賓、越南、馬來西亞、台灣、汶萊存在主權爭端。2016年海牙的仲裁法庭曾裁決，中國在南海的「九段線」主張並沒有法律根據。中國不承認此項裁決。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

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（法新社、美聯社、路透社等）

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